StilDate – Entdecke Geschenkideen weit über den Valentinstag hinaus!

Sie suchen nach kreativen Dienstleistern, mit denen Sie ihre Vorstellungen von individuellem Lifestyle umsetzen können? Dann entdecken Sie dieses Portal gegründet von einer Journalistin!

Der Valentinstag am 14. Februar könnte eine wundervolle Gelegenheit sein, einem geliebten Menschen zu zeigen, wie besonders er ist. Sie suchen noch nach Inspirationen, um dies zum Ausdruck zu bringen?

Dann entdecken Sie StilDate! Auf diesem Portal, gegründet von einer erfahrenen Journalistin, können Sie ausgesuchte kreative Dienstleister und Manufakturen mit ihren Ideen, Talenten und einzigartigen Angeboten kennenlernen. Nahezu alle bieten auch Personalisierungen, Auftragsarbeiten und Maßanfertigungen an.

Beispiele für ein Valentinstag-Geschenk der besonderen Art? Ein Bild, eine Fotocollage oder eine Kalligrafie mit einer versteckten Botschaft! Allein in der Kunst-Welt von StilDate warten 15 Kreative aus unterschiedlichen Stilrichtungen darauf, ihre Welt oder die eines lieben Menschen zu bereichern. Vielfach bieten sie auch Mal-Workshops an, in denen der Umgang mit Farben und Pinsel erlernt werden kann.

Ein besonderer Service ist die digitale Probehängung bei Fotocollagen, damit diese sich perfekt und ganz nach ihren Vorstellungen in einen Raum einfügen.

Einzigartige Angebote präsentieren auch die vielen kreativen Dienstleister, Planer und Manufakturen aus den weiteren fünf StilDate-Welten. Die Spanne reicht von handgefertigten Leuchten mit Wunschmotiv über Möbel und Gegenstände, die dank Aufarbeitung zu neuen Lieblingsstücken werden bis hin zu Unikaten wie Tabakpfeifen aus Hamburg mit eingraviertem Michel-Emblem oder Notizbüchern mit Ledereinband für die besonderen Momente. Auch Möbel und Dekor aus heimischem Holz sowie Müsli aus regionalen und bio-zertifizierten Zutaten sind auf dem Portal zu finden.

Entdecken Sie die vielen Möglichkeiten, über StilDate einem lieben Menschen ein Happy-Valentine für jeden Tag, ein Happy-Valentine-forever zu bereiten. So geht nachhaltig!

Falls Sie jetzt denken: Schade, wahrscheinlich ist es schon zu spät für ein personalisiertes Geschenk?! Ein dekorativ gestalteter Gutschein kann die Vorfreude auf ein solches besonderes Präsent erhöhen.

Viel Freude beim StilDaten – und Happy Valentine für Sie und jenem Menschen, dem Sie Freude weit über diesen Tag hinaus bereiten wollen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17

22941 Bargteheide

Deutschland

fon ..: +494532262909

web ..: https://www.stildate.de

email : info@stildate.de

StilDate ist ein Portal, gegründet von der Journalistin Anette Bethune. Sie hat über viele Jahre hinweg beim Hamburger Abendblatt bzw. in der Funke Medien Gruppe die Wohnen & Leben-Seiten verantwortet. Mit StilDate geht sie neue und eigene Wege. Auf dem Portal stellt die Journalistin nur ausgesuchte kreative Dienstleister vor, die sie und andere begeistern. Auf dem Portal sind schon jetzt mehr als 60 StilDater:innen zu finden – dies weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus.

Pressekontakt:

Stildate Media

Frau Anette Bethune

Gertenstieg 17 17

22941 Bargteheide

fon ..: +491784999461

email : bethune.anette@freenet.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Autohaus Scherer setzt für die CUPRA Showrooms auf Materialien von StoneslikeStones. Glasfaser für den Landkreis Wittmund