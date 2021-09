THE TRUE YOU – ENTDECKE DICH NEU IN DIR – Ein inspirierendes Übungshandbuch

Sandy Fronczek lädt die Leser in „THE TRUE YOU – ENTDECKE DICH NEU IN DIR“ auf eine besonders spannende Entdeckungsreise ein: die Reise ins eigene Ich.

Manchen Menschen scheinen immer wieder die gleichen Dinge zu geschehen. Viele Menschen fühlen sich manchmal orientierungslos und immer wieder von hinderlichen Glaubenssätzen blockiert. Wer deswegen auf der Suche nach mehr Vertrauen in sich selbst ist und sich im Leben nach mehr Selbstbestimmtheit und Lebensfreude sehnt, der kann in diesem Buch lernen, wie man erfolgreich den eigenen Herzenswünschen folgt. Die Leser dieses Buchs erfahren zudem, wie sie innere Freiheit erlangen und den Reichtum in sich selbst spüren können. Die Autorin lädt die Leser in ihrem Buch dazu ein, sich selbst neu kennenzulernen und eine tiefe Verbindung zu ihrem wahren Ich aufzubauen. Sie entdecken dabei vielleicht sogar neue Gefühle und Gedanken sowie ein ganz neues inneres Erleben von sich und ihren Möglichkeiten.

Die Leser schauen mit der Hilfe von „THE TRUE YOU – ENTDECKE DICH NEU IN DIR“ von Sandy Fronczek über ihre eigenen Begrenzungen hinaus und entscheiden sich für sich selbst und ihr Potenzial. Dieses inspirierende Übungshandbuch vereint theoretischen Input zu innerpsychischen Vorgängen und biochemischen Abläufen im Körper mit Alltagsbeispielen, schriftlichen Aufgaben und Imaginationsübungen zur schrittweisen Persönlichkeitstransformation. Weiterhin befinden sich im letzten Drittel des Buchs praktische Tools und Hinweise zur Festigung der inneren Ausgeglichenheit und Gesundheit im Alltag.

„THE TRUE YOU – ENTDECKE DICH NEU IN DIR“ von Sandy Fronczek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37058-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

