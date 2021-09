Operation BABI – Spannender Politthriller

Manfred Geerligs-Wilm liefert mit „Operation BABI“ sein neustes Werk und unterhält die Leser mit einer spannenden und brisanten Handlung.

Die global agierende Handelsorganisation GTO plant einen Anschlag auf die NSA, den geheimsten aller US-amerikanischen Geheimdienste. Ziel ist es, den unersättlichen Störenfried der weltweiten Kommunikation in die Knie zu zwingen. Der Einbruch in das russische Nuklearlager Saratow lässt Staatspräsidenten aufhorchen und weckt zugleich Begehrlichkeiten. Ein mörderischer Wettlauf mit der Zeit beginnt. Wie Mosaiksteine fügen sich vermeintlich zufällige Aktionen zur Katastrophe. Dabei spielen

Zwillingsschwestern eine entscheidende Rolle. Sie wurden in der Kindheit unter mysteriösen Umständen getrennt. Am Ende finden sie unter martialischen Begleitumständen wieder zusammen, doch werden sie auf der gleichen Seite stehen?

Der spannende und brisante Politthriller „Operation BABI“ ist der zweite Roman von Manfred Geerligs-Wilm, der mit im Jahr 2018 mit dem Fantasie-Roman „Geniestreich der Waldwesen“ sein Roman-Debüt präsentierte. Der Autor wurde 1946 in Nordhorn geboren. Mit 25 Jahren schloss er das Ingenieurstudium „Allgemeine Elektrotechnik“ ab. 1971 studierte er in Berlin Nachrichtentechnik. Nach dem Studium arbeitete er sechs Jahre bei einem großen Elektrokonzern in Berlin. In den frühen 90er Jahren zog er mit der Familie nach Oberbayern, wo er in einem führenden Chemieunternehmen an großen Projekten im Chemiebereich erfolgreich mitwirkte. Seit dem Ruhestand 2006 verwendet er einen Großteil seiner Zeit mit der Entwicklung neuer Ideen und den Recherchen zum Schreiben seiner Romane.

„Operation BABI" von Manfred Geerligs-Wilm ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24415-3 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

