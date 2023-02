Autohaus Scherer setzt für die CUPRA Showrooms auf Materialien von StoneslikeStones.

Die neugestalteten Filialen dokumentieren die rasante Entwicklung der noch jungen Automobilmarke.

Die Marke CUPRA aus dem Hause SEAT wurde im Jahr 2018 erstmalig vorgestellt und steht für Performance, Leidenschaft und höchste Qualität.

Heute ist CUPRA zu einer eigenständigen Marke erwachsen. Sie verkörpert Dynamik, Eleganz und Einzigartigkeit und richtet sich damit an Menschen, die sich bewusst von der Masse abheben, Herausforderungen suchen und Wert auf einen stilsicheren Auftritt und Individualität legen.

Die renommierte Scherer Gruppe erkannte das große Potenzial und investierte in den vergangenen Jahren kräftig in die Marke CUPRA.

Kürzlich erweiterte die Gruppe mit einer neuen CUPRA Garage in Kaiserslautern die Marken-Präsenz der Challenger-Brand. Es ist ihr mittlerweile zehnte Standort für CUPRA und SEAT und der vierte in der aktuellen CUPRA Garagen CI. Die Scherer Gruppe gehört damit zu den aktivsten Händlern der spanischen Marke in Deutschland.

Für die Neugestaltung Ihrer CUPRA Filialen entschied man sich für Materialien des Essener Wand- und Deckenspezialisten StoneslikeStones.

Die Marke CUPRA und ihre Zielgruppe legt Wert auf gute Verarbeitung, edle Materialien und innovatives Design. Entsprechend der CUPRA CI zeichnen sich die Showrooms durch einen urbanen, modernen Stil aus. Als Material wählte man deshalb HEAVYROLL. Dabei handelt es sich um eine dreidimensionale Betonoptik, die exklusiv von StoneslikeStones auf Rollen angeboten wird. Die speziell für das Autohaus Scherer produzierten Rollen wurden direkt an die Filialen geliefert wo sie rasch und unkompliziert verarbeitet werden konnten. Einer der Vorteile von HEAVYROLL ist nämlich, daß das Produkt nach der Montage weder behandelt noch getrichen werden muß.

HEAVYROLL war für das Autohaus Scherer die ideale Lösung. Neben der schnellen Umsetzung wirkt die Betonoptik modern und untersreicht das Image und die Qualität der dort gezeigten Produkte ohne in Konkurrenz zu ihnen zu treten. Insgesamt wurde ein Ambiente erzeugt, indem sich Kunde und Verkäufer wohl fühlen.

Mehr zu HEAVYROLL und weiteren Produkten von StoneslikeStones findet man unter www.stoneslikestones.eu

