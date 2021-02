NEUSTART KULTUR | Zweigstelle Berlin bei augsburg contemporary

Im Rahmen von NEUSTART KULTUR erhielt die Zweigstelle Berlin eine Förderung von der Bundesregierung für ihr Ausstellungsprojekt „Domestic Space“ bei augsburg contemporary

Im Rahmen des von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien initiierten Hilfspakets NEUSTART KULTUR schrieb die Stiftung Kunstfonds das Sonderförderprogramm 20/21 für Galerien zeitgenössischer bildender Kunst aus. Die Zweigstelle Berlin erhält für ihr Projekt „Domestic Space“ eine Förderung.

In 3 aufeinanderfolgenden Ausstellungen in der Galerie „augsburg contemporary“ werden im 1. Halbjahr 2021 an 9 exemplarischen Beispielen aus dem umfangreichen Portfolio der Zweigstelle Berlin unter dem Titel „Domestic Space“ die Bereiche Fotografie, Malerei und Skulptur thematisiert.

Das erste Teilprojekt „Fotografie“ mit Arbeiten von Anja Behrens, Karen Irmer und Kirk Sora ist bereits eröffnet. Die Ausstellung ist aufgrund der aktuellen Lage erstmal nur durch das Schaufenster sichtbar, aber auch online in 3D begehbar.

Anja Behrens (Hamburg) zeigt Fotografien aus ihrer neuen Serie „Ein | Blick der Ruhe“. Diese mixed media Serie ist eine subjektive Interpretation der Kräfte, die sich in steinigen Kluften, der See und dem Eis Norwegens bilden – eine unbegreifliche Anziehung, aus der sich Kraft und Ruhe schöpfen lässt. Die Wechselwirkung der gespiegelten Fjorde, die man hinauf blickt und die Tiefe des mehrschichtigen Harzes lassen den Blick zwischen Höhen und Tiefen hin und her gleiten. Diese Bilder sind eine Hommage an den Norden. „Eine Wahrheit so weich und tief wie die See und so klar und unausweichlich wie die Zeit“

Karen Irmer (Augsburg) entwickelt mittels innovativer 360°-Technologie eine raumgreifende Videoarbeit, die den Betrachter mit Hilfe einer VirtualReality-Brille in eine immersive 360° Welt entführt. Die unwirklich und atmosphärische Situation an einem steilen nebelverhangenen Berghang macht die Orientierung schwer und löst sich von der Gegenständlichkeit. Eine hochformatige Fotografie im Galerieraum fungiert als Eingang in diese lautlose Welt. Die Videoarbeit „Visual Koan“ kann vorerst über eine Projektseite betrachtet werden

Von Kirk Sora (Wismar) sind Arbeiten aus der Serie „Poison Ivy“ zu sehen. Der Titel ist bewusst offen und vielschichtig gewählt. Er soll Raum für Interpretationen in alle Richtungen gewähren, und thematisch nicht einengen. Konzeptuell verbindendes Element der zwar seriell angelegten, inhaltlich und formal aber autonomen Arbeiten ist die Einbeziehung des Sonnenlichts als wichtige Inspirations- und Informationsquelle. Das quadratische Format sowie die Verwendung von analogem Equipment bilden die, bewusst gewählte, technische Grundlage.

Projektträger: NEUSTART KULTUR und Stiftung Kunstfonds, Medienpartner: a3kultur, Sponsoren: Boesner, Kremer Pigmente, Arno Buchegger Stiftung.

Zweigstelle Berlin

Leonhardstr. 17

D-86551 Aichach

augsburg contemporary

Bergstr. 11 | D-86199 Augsburg

