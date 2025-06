Neuveröffentlichung: „Der postsowjetische Mensch“ von Mykhailo Minakov

„Der postsowjetische Mensch“, das neue Buch des Philosophen und Politologen Mykhailo Minakov, ist bereits 2024 beim ibidem-Verlag auf Englisch erschienen. Nun ist es in deutscher Sprache verfügbar.

Das neue Buch des renommierten Philosophen und Politikwissenschaftlers Mykhailo Minakov, „Der postsowjetische Mensch“, ist in einer deutschen Fassung beim ibidem-Verlag erschienen.

Man kann die postsowjetische Periode 1989-2022 bereits heute als eine eigenständige, ja sogar prägende Epoche der modernen Weltgeschichte betrachten. Sie resultierte aus dem spektakulären Ende des Sowjetsystems und endete mit der Großinvasion Russlands in der Ukraine. Diese gut dreißigjährige Ära eröffnete den Völkern Osteuropas und Nordeurasiens eine einzigartige Möglichkeit, Freiheitsformen selbst zu gestalten und eigene schöpferischen Potentiale zu erproben. Eine weitere Besonderheit der postsowjetischen Epoche in ihrem Raum war, dass sie – im Gegensatz zur Zeit der Russischen Revolution und des Bürgerkriegs 1917-1924 – nur eine vergleichsweise geringe Zahl an Toten forderte. Stattdessen unternahmen die Bürger der UdSSR-Nachfolgestaaten den Versuch, freie Politik und Wirtschaft zu etablieren sowie kollektive Emanzipation und persönliche Freiheit zu erlangen. Obwohl diese Versuche in den meisten Fällen scheiterten, war die politische Kreativität der postsowjetischen Menschen – ob nun bezüglich ihrer demokratischen Errungenschaften oder autokratischen Brüche – faszinierend.

Eine unvoreingenommene Analyse dieser politischen Kreativität trägt dazu bei, angemessene Lehren aus der postsowjetischen Periode zu ziehen. Es ist für die neuen osteuropäischen und nordeurasischen Gesellschaften essentiell, dem Teufelskreis aus Tragödie und Zerstörung entgegenzuwirken sowie künftig eine nachhaltige Entwicklung zu gewährleisten.

Das Buch von Minakov möchte genau dazu einen Beitrag leisten. Es ist ab sofort als Band 89 der umfassenden Ukraine-Buchreihe „Ukrainian Voices“ beim ibidem-Verlag erhältlich:

https://www.ibidem.eu/Fachgebiete/Gesellschaft-Politik/Der-postsowjetische-Mensch.html

Die englische Ausgabe des Buches erschien bereits 2024 in der Buchreihe „Soviet and Post-Soviet Politics and Society“, ebenfalls beim ibidem-Verlag:

https://www.ibidem.eu/Reihen/Gesellschaft-Politik/Soviet-and-Post-Soviet-Politics-and-Society/The-Post-Soviet-Human.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ibidem-Verlag

Herr Laurin Orth

Leuschnerstr. 40

30457 Hannover

Deutschland

fon ..: 05112622200

web ..: https://www.ibidem.eu/

email : lo@ibidem.eu

Als Verlag für Wissenschaftsliteratur bieten wir ein breites Spektrum aktueller und zeitloser Fachtitel, vornehmlich aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. In diesen Fachgebieten pflegen wir derzeit neben mehreren Zeitschriften 70 wissenschaftliche Reihen. Neben unserem erklärten Ziel, den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern, wenden wir uns mit einer zunehmenden Zahl allgemeinverständlicher aktueller Sachbücher auch an Leser, die sich kompetent über ein Themengebiet informieren und sich in aktuelle Diskussionen einklinken können möchten.

Pressekontakt:

ibidem-Verlag

Herr Laurin Orth

Leuschnerstr. 40

30457 Hannover

fon ..: 05112622200

email : lo@ibidem.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alexander Jawinski zeigt Amerikas schönste Nationalparks abseits der Massen BFSG-Countdown: Immobilienmakler & Wohnimmobilienverwalter müssen jetzt Barrierefreiheit liefern