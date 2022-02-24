„Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“, Bildband von Till Mayer

Journalist Till Mayer begleitet in seinem neuen Bildband „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ die Menschen der Ukraine in schwerer Zeit. Er teilt ihren oft gefährlichen Alltag.

In seinem neuen Buch „Widerstand“ begleitet (Foto-)Journalist Till Mayer die Menschen der Ukraine in schwerer Zeit. Er teilt ihren oft gefährlichen Alltag.

Der Bamberger (Foto-)Journalist Till Mayer gilt als „dienstältester“ deutscher (Foto-)Journalist, der kontinuierlich über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine berichtet. Als einer, der besonders nahe an den Kämpfen ist. Zum Jahrestag der Vollinvasion am 24. Februar erscheint sein neuer Reportagen-Band „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ im ibidem-Verlag.

Seit 2017 dokumentiert der Bamberger den Krieg in der Ukraine als Langzeitprojekt mit der Foto-Kamera und Reportagen. Er gehörte zu den wenigen deutschen Journalisten, die schon vor der umfassenden Invasion vor einer Ausweitung des Kriegs warnten. Seine Ukraine-Berichterstattung intensiviert sich seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022. Er berichtet nun im monatlichen Rhythmus als freier (Foto-)Journalist für zahlreiche Redaktionen. Die Hälfte des Jahres ist er so in der Ukraine. Bis heute.

Für seine Fotos und Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet.

Seine eindrucksvollsten Aufnahmen sind in im Buch und der gleichnamigen Ausstellung „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ zu sehen. Die Fotos zeigen Soldaten in ihren Stellungen, feuernde Geschütze, die Schauplätze der Schlachten: Kupjansk, Pokrowsk, Kostjantyniwka, Donbas Front…

Till Mayer zeigt aber auch: Die Front ist ebenso dort, wo russische Drohnen-Piloten wie in Cherson Zivilisten jagen, Helfer ihr Leben riskieren, um Menschen aus den Kampfgebieten zu evakuieren. Wo Raketen im ganzen Land in Wohngebieten einschlagen, Menschen um ihre Angehörigen bangen oder trauern.

Die Menschen, die er mit seiner Kamera und Texten portraitiert lassen ihn nah an sich heran. Sie teilen mit ihm ihren oft gefährlichen und schmerzenden Alltag im Krieg. Till Mayer zeigt ihren tapferen Widerstand in schlichten Fotos und eindringlichen Texten.

