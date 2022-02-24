  • „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“, Bildband von Till Mayer

    Journalist Till Mayer begleitet in seinem neuen Bildband „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ die Menschen der Ukraine in schwerer Zeit. Er teilt ihren oft gefährlichen Alltag.

    BildIn seinem neuen Buch „Widerstand“ begleitet (Foto-)Journalist Till Mayer die Menschen der Ukraine in schwerer Zeit. Er teilt ihren oft gefährlichen Alltag.

    Der Bamberger (Foto-)Journalist Till Mayer gilt als „dienstältester“ deutscher (Foto-)Journalist, der kontinuierlich über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine berichtet. Als einer, der besonders nahe an den Kämpfen ist. Zum Jahrestag der Vollinvasion am 24. Februar erscheint sein neuer Reportagen-Band „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ im ibidem-Verlag.

    Seit 2017 dokumentiert der Bamberger den Krieg in der Ukraine als Langzeitprojekt mit der Foto-Kamera und Reportagen. Er gehörte zu den wenigen deutschen Journalisten, die schon vor der umfassenden Invasion vor einer Ausweitung des Kriegs warnten. Seine Ukraine-Berichterstattung intensiviert sich seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022. Er berichtet nun im monatlichen Rhythmus als freier (Foto-)Journalist für zahlreiche Redaktionen. Die Hälfte des Jahres ist er so in der Ukraine. Bis heute.

    Für seine Fotos und Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet.

    Seine eindrucksvollsten Aufnahmen sind in im Buch und der gleichnamigen Ausstellung „Widerstand – Freiheitskampf der Ukraine“ zu sehen. Die Fotos zeigen Soldaten in ihren Stellungen, feuernde Geschütze, die Schauplätze der Schlachten: Kupjansk, Pokrowsk, Kostjantyniwka, Donbas Front…

    Till Mayer zeigt aber auch: Die Front ist ebenso dort, wo russische Drohnen-Piloten wie in Cherson Zivilisten jagen, Helfer ihr Leben riskieren, um Menschen aus den Kampfgebieten zu evakuieren. Wo Raketen im ganzen Land in Wohngebieten einschlagen, Menschen um ihre Angehörigen bangen oder trauern.

    Die Menschen, die er mit seiner Kamera und Texten portraitiert lassen ihn nah an sich heran. Sie teilen mit ihm ihren oft gefährlichen und schmerzenden Alltag im Krieg. Till Mayer zeigt ihren tapferen Widerstand in schlichten Fotos und eindringlichen Texten.

    Till Mayer steht für Interviews und andere Presseanfragen bereit. Kontaktieren Sie uns hierzu unter lo@ibidem.eu oder nutzen Sie direkt Till Mayers Kontaktformular.

    Bilder im Rahmen der Berichterstattung über das Buch und die Arbeit Till Mayers honorarfrei. Für TV-Sender ist Bewegtmaterial auf Anfrage verfügbar.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ibidem-Verlag GbR
    Herr Laurin Orth
    Leuschnerstr. 40
    30457 Hannover
    Deutschland

    fon ..: +49 (0)511 262 2200-27
    web ..: https://www.ibidem.eu/
    email : lo@ibidem.eu

    Als Verlag für Wissenschaftsliteratur bieten wir ein breites Spektrum aktueller und zeitloser Fachtitel, vornehmlich aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. In diesen Fachgebieten pflegen wir derzeit neben mehreren Zeitschriften 70 wissenschaftliche Reihen. Neben unserem erklärten Ziel, den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern, wenden wir uns mit einer zunehmenden Zahl allgemeinverständlicher aktueller Sachbücher auch an Leser, die sich kompetent über ein Themengebiet informieren und sich in aktuelle Diskussionen einklinken können möchten.

    Pressekontakt:

    ibidem-Verlag GbR
    Herr Laurin Orth
    Leuschnerstr. 40
    30457 Hannover

    fon ..: +49 (0)511 262 2200-27
    email : lo@ibidem.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Roms Kriege am Rhein – Der Freiheitskampf der Germanen und Sweben
      Walter Krüger lädt die Leser mit "Roms Kriege am Rhein" auf eine interessante Zeitreise in die Zeit zwischen 50v.Chr und 85n.Chr. ein....

    2. Till Eulenspiegel im Himmel – Überirdische Geschichten über das Leben nach dem Tod
      In der unterhaltsamen Erzählung "Till Eulenspiegel im Himmel" von Manfred A. Sahm erzählt der Autor mit einer ordentlichen Portion Humor von Eulenspiegels neuem "Leben" im Himmel....

    3. Alles für den Widerstand – Historischer Weltkriegs-Roman
      Eine Frau muss sich in Johanna Wildbachers "Alles für den Widerstand" für den Kampf für Freiheit oder ihr Leben entscheiden....

    4. Otto Mayer Maschinenfabrik und Felder Group – Zwei europäische Maschinenhersteller, ein gemeinsamer Weg
      Die beiden Traditionsunternehmen Felder Group und Otto Mayer vereinen ihre Kompetenzen bei Entwicklung, Produktion, Verkauf und Service von Druckbalkensägen....

    5. Lesen als Widerstand gegen Vereinfachung: Bücher für eigenständiges Denken
      In einer beschleunigten Öffentlichkeit gewinnt das Lesen anspruchsvoller Literatur neue Bedeutung. Der Beitrag zeigt, wie Bücher für freies Denken gegen Vereinfachung und vorschnelle Urteile wirken....

    6. Bernhard & Mayer setzt seit über 40 Jahren auf schnelle Hilfe, transparente Preise und modernste Technik
      Seit über 40 Jahren sorgt Bernhard & Mayer für schnelle, saubere Lösungen bei Rohr- und Abflussproblemen - mit moderner Technik, klaren Prozessen und fairer Abrechnung....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.