„Freedom Shock“: Deutscher Bestseller bald auf Englisch verfügbar

Ein deutscher Bestseller wird in Kürze auf Englisch veröffentlicht: „Freedom Shock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk bald erhältlich beim ibidem-Verlag

Ilko-Sascha Kowalczuk’s SPIEGEL Bestseller „Freiheitsschock“ (Erstveröffentlichung bei C.H. Beck, 2024) erscheint in Kürze auf Englisch, mit dem Titel „Freedom Shock: A Different History of East Germany from 1989 to Today“, beim ibidem-Verlag.

Die Grundthese des erfolgreichen Buches lautet, dass die Ostdeutschen 1989/90 einen „Freiheitsschock“ erlebten. Ilko-Sascha Kowalczuk erzählt die faszinierende Geschichte Ostdeutschlands seit dem Zerfall des Ostblocks als einen unvollendeten Freiheitskampf, dessen Ausgang die Zukunft der gesamten deutschen Nation bestimmen wird. Kowalczuk möchte die Menschen, insbesondere im Osten, dazu ermutigen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, die Opferrolle abzulegen und eine realistische, nicht nostalgische Sicht auf die sogenannte Deutsche Demokratische Republik (DDR), Ostdeutschland, einzunehmen. Der Westen mag den Osten „erfunden“ haben. Doch der Osten hat sich auch selbst erfunden und tut dies weiterhin. Die erste erfolgreiche Revolution in Deutschland fand in der DDR statt. Doch welche Faktoren haben zur aktuellen Infragestellung der liberalen Demokratie geführt? Warum ist die rechtsextreme Partei AfD in Ostdeutschland besonders erfolgreich? Warum stehen so viele Ostdeutsche dem Putin-Regime wohlgesinnt und dem Unabhängigkeitskampf der Ukraine feindlich gegenüber? In diesem Buch wird das DDR-Regime unmissverständlich als Diktatur und die deutsche Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte der Befreiung dargestellt. „Freedom Shock“ ist eine Verteidigung gegen aktuelle antiliberale Tendenzen, verfasst von einem der profiliertesten ostdeutschen Intellektuellen der Gegenwart.

Das Buch ist in seiner englischen Fassung ab 16. März 2026 im Webshop des ibidem-Verlags erhältlich. In den USA wird es ab 14. April 2026 überdies von Columbia University Press vertrieben. Abgesehen davon wird es auch bei Amazon und auf allen anderen einschlägigen Plattformen verfügbar sein.

