  • „Freedom Shock“: Deutscher Bestseller bald auf Englisch verfügbar

    Ein deutscher Bestseller wird in Kürze auf Englisch veröffentlicht: „Freedom Shock“ von Ilko-Sascha Kowalczuk bald erhältlich beim ibidem-Verlag

    BildIlko-Sascha Kowalczuk’s SPIEGEL Bestseller „Freiheitsschock“ (Erstveröffentlichung bei C.H. Beck, 2024) erscheint in Kürze auf Englisch, mit dem Titel „Freedom Shock: A Different History of East Germany from 1989 to Today“, beim ibidem-Verlag.

    Die Grundthese des erfolgreichen Buches lautet, dass die Ostdeutschen 1989/90 einen „Freiheitsschock“ erlebten. Ilko-Sascha Kowalczuk erzählt die faszinierende Geschichte Ostdeutschlands seit dem Zerfall des Ostblocks als einen unvollendeten Freiheitskampf, dessen Ausgang die Zukunft der gesamten deutschen Nation bestimmen wird. Kowalczuk möchte die Menschen, insbesondere im Osten, dazu ermutigen, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Das bedeutet, die Opferrolle abzulegen und eine realistische, nicht nostalgische Sicht auf die sogenannte Deutsche Demokratische Republik (DDR), Ostdeutschland, einzunehmen. Der Westen mag den Osten „erfunden“ haben. Doch der Osten hat sich auch selbst erfunden und tut dies weiterhin. Die erste erfolgreiche Revolution in Deutschland fand in der DDR statt. Doch welche Faktoren haben zur aktuellen Infragestellung der liberalen Demokratie geführt? Warum ist die rechtsextreme Partei AfD in Ostdeutschland besonders erfolgreich? Warum stehen so viele Ostdeutsche dem Putin-Regime wohlgesinnt und dem Unabhängigkeitskampf der Ukraine feindlich gegenüber? In diesem Buch wird das DDR-Regime unmissverständlich als Diktatur und die deutsche Wiedervereinigung als Erfolgsgeschichte der Befreiung dargestellt. „Freedom Shock“ ist eine Verteidigung gegen aktuelle antiliberale Tendenzen, verfasst von einem der profiliertesten ostdeutschen Intellektuellen der Gegenwart.

    Das Buch ist in seiner englischen Fassung ab 16. März 2026 im Webshop des ibidem-Verlags erhältlich. In den USA wird es ab 14. April 2026 überdies von Columbia University Press vertrieben. Abgesehen davon wird es auch bei Amazon und auf allen anderen einschlägigen Plattformen verfügbar sein.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ibidem-Verlag GbR
    Laurin Orth
    Leuschnerstr. 40
    30457 Hannover
    Deutschland

    fon ..: 0511/2622200
    web ..: https://www.ibidem.eu/
    email : lo@ibidem.eu

    Als Verlag für Wissenschaftsliteratur bieten wir ein breites Spektrum aktueller und zeitloser Fachtitel, vornehmlich aus sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen. In diesen Fachgebieten pflegen wir derzeit neben mehreren Zeitschriften 70 wissenschaftliche Reihen. Neben unserem erklärten Ziel, den wissenschaftlichen Diskurs zu fördern, wenden wir uns mit einer zunehmenden Zahl allgemeinverständlicher aktueller Sachbücher auch an Leser, die sich kompetent über ein Themengebiet informieren und sich in aktuelle Diskussionen einklinken können möchten.

    Pressekontakt:

    ibidem-Verlag GbR
    Herr Laurin Orth
    Leuschnerstr. 40
    30457 Hannover

    fon ..: +49 (0)511 262 2200-27
    email : lo@ibidem.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Digital-Zuschuss in Hessen bald wieder verfügbar. Schnelles Handel ist jetzt erforderlich.
      Das Land Hessen fördert ab dem 13.5.2019 wieder Digitalisierungs-Maßnahmen für in Hessen ansässige Unternehmen....

    2. Freedom Finance stellt seine Dienstleistungen in Deutschland vor / CEO Timur Turlov präsentiert Erfolgsmodell
      Timur Turlov, Gründer von Freedom Finance Europe und CEO der Freedom Holding Corp., präsentierte Mitte Mai während einer Rundreise in Deutschland sein Unternehmen....

    3. Freedom Battery Metals beruft Paul Gorman in das Board of Directors
      9. September 2022 – Vancouver, B.C. – Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) (Freedom oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Paul Gorman zum Director des...

    4. Freedom Battery Metals gibt den Erwerb des Grafitprojekts Ruby bekannt
      20. September 2022 – Vancouver, British Columbia. – Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) (Freedom oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über den...

    5. Freedom Battery Metals gibt Änderung des Firmennamens und Börsensymbols sowie Wechsel im Führungsteam bekannt
      7. Oktober 2022 – Vancouver, B.C. – Freedom Battery Metals Inc. (CSE: FBAT) (Freedom oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Firmenname in Reflex Advanced Materials Corp....

    6. Konzeptpapier von SPD, Grünen und FDP: Kein „Freedom-Day“ und weiterhin Maskenpflicht
      o Mögliche Ampelkoalition stellt Konzeptpapier vor o Maskenpflicht soll bleiben o Einzige natürliche Alternative zu FFP2-Masken...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.