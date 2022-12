New Energy erwirbt Lithiumkonzessionsgebiet Roslyn im Pegmatitfeld Georgia Lake, Ontario

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 6. Dezember 2022 – New Energy Metals Corp. (New Energy Metals oder das Unternehmen) „) (TSX-V: ENRG) (OTCQB: NEMCF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung zum Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) an zwölf (12) Claims (254 Parzellen) mit insgesamt rund 5.100 Hektar Grundfläche unterzeichnet hat. Es handelt sich dabei um das 50 km nordöstlich von Nipigon gelegene Lithiumkonzessionsgebiet Roslyn im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario (das Konzessionsgebiet) (Abbildung 1). Das Konzessionsgebiet befindet sich 20 km südöstlich des Pegmatitfeldes Georgia Lake und 35 km südöstlich jener Zone, zu der die Firma Rock Tech Lithium gerade erst eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung (PEA) veröffentlicht hat. Diese PEA hat eine angedeutete Mineralressource von 10,6 Mio. t (Millionen Tonnen) mit einem Erzgehalt von 0,88 % Li2O und eine vermutete Mineralressource von 4,2 Mio. t mit einem Erzgehalt von 1,0 % Li2O bestätigt www.rocktechlithium.com/news/georgia-lake-project:-pre-feasibility-study-published.

Abbildung 1. Lage des Lithiumkonzessionsgebiets Roslyn im regionalen Umfeld im Nordwesten von Ontario.

Lithiumprojekt Roslyn

Das Konzessionsgebiet besteht aus 12 Claims (254 Parzellen) und umfasst eine Grundfläche von 5.100 Hektar. Die folgenden prominenten Merkmale machen das Konzessionsgebiet zu einem vielversprechenden Fundort für lithiumführende Pegmatite:

1) Das Grundgestein im Konzessionsgebiet besteht aus muskovithaltigem Granit. Es handelt sich dabei um einen peralumischen erzführenden S-Typ-Muttergranit (Breaks et al., 20031), der in Kontakt mit Metasedimenten steht, welche das ideale Wirtsgestein für Pegmatite bilden. Zahlreiche Verwerfungen durchqueren das Konzessionsgebiet und liefern hervorragende Transportwege für granitische Schmelzen sowie die Ausbildung von Pegmatiten (Abbildung 2).

2) Das Lithiumkonzessionsgebiet Roslyn liegt rund 35 km südöstlich des Pegmatitfeldes Georgia Lake, wo aktuell mehrere Lithiumlagerstätten und -vorkommen von den Firmen Rock Tech Lithium, Ultra Lithium und Infinite Ore Corp. exploriert und erschlossen werden (Abbildung 3).

3) Breaks et al., 20082 beschreiben das Pegmatitfeld Georgia Lake als größte Konzentration einer Seltenerdmineralisierung in der Superior Province. Das 32 x 105 km große Pegmatitfeld beherbergt 38 Seltenerdvorkommen und 10 Spodumen-Pegmatit-Lagerstätten bzw. -vorkommen. Laut Breaks sind weitere Explorationsaktivitäten angezeigt (Abbildung 4).

4) Der Geologische Dienst der Provinz Ontario (OGS) konnte im Jahr 1970 mehrere weiße Pegmatite mit Granat- und Turmalineinschlüssen im Konzessionsgebiet dokumentieren und kartieren (Karte M2293 des Ontario Department of Mines (Bergbauministerium)). Diese sind sehr gute Indikatoren für erzführende granitische Schmelzen.

5) Die Zufahrt zum Konzessionsgebiet erfolgt über Forststraßen, die vom Trans-Canada Highway 11 abzweigen.

Abbildung 2. Regionale Geologie und Mineralvorkommen im Konzessionsgebiet (Quelle: OGS).

Abbildung 3. Lithiumvorkommen und -lagerstätten im Pegmatitfeld Georgia Lake (Quelle: OGS).

Abbildung 4. Lithiumvorkommen, Lagerstätten und Seltenerdvorkommen im Pegmatitfeld Georgia Lake (Quelle: Breaks et al., 2008).

Transaktion

Gemäß der Optionsvereinbarung besteht für New Energy Metals die Möglichkeit, sich sämtliche Anteile (100 %) an der Konzession von Drittunternehmen zu sichern. Dazu sind vier (4) Barzahlungen und drei (3) Aktienemissionen erforderlich, die einen Gesamtwert von 2.300.000 Dollar in bar, 1.430.000 Aktien sowie 200.000 Dollar an Wertpapieräquivalenten ausmachen und nach dem folgenden Zeitplan zu leisten sind:

(i) 100.000 Dollar Barzahlung und 1.430.000 Firmenaktien innerhalb von 60 Tagen nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung (die Erstzahlung);

(ii) eine zusätzliche Barzahlung von 100.000 Dollar sowie 100.000 Dollar in Form von Firmenaktien gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange am 1. Jahrestag der Unterzeichnung dieser Vereinbarung;

(iii) eine zusätzliche Barzahlung von 100.000 Dollar sowie 100.000 Dollar in Form von Firmenaktien gemäß den Statuten der TSX Venture Exchange am 2. Jahrestag der Unterzeichnung dieser Vereinbarung;

(iv) eine zusätzliche Barzahlung von 2.000.000 Dollar am 3. Jahrestag der Unterzeichnung dieser Vereinbarung.

Die Optionsgeber erhalten eine NSR-Gebühr (Net Smelter Royalty) von maximal bis zu 3 % für das Konzessionsgebiet, wobei jederzeit ein Rückkauf von 0,5 % für einen Gegenwert von 1.000.000 Dollar möglich ist.

Die Optionsvereinbarung bedarf der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Firma Lakeside Enterprises Inc. mit der Erbringung von Content-Creation-, Vertriebs- und Werbeleistungen beauftragt. Der Vertrag tritt am 6. Dezember 2022 in Kraft und wird für die Dauer von zwei Monaten abgeschlossen. Vertragsgemäß wird das Unternehmen der Firma Lakeside ein Gesamthonorar in Höhe von 60.000 Dollar bezahlen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der Fachinhalt dieser Pressemeldung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo. in seiner Funktion als unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt. Weder der qualifizierte Sachverständige noch das Unternehmen haben entsprechende Arbeiten durchgeführt, um das historische Datenmaterial zum Konzessionsgebiet – vor allem im Hinblick auf die historische Exploration, die angrenzenden Betreiber und die geologischen Aktivitäten der Regierung – zu verifizieren.

Quellennachweis und Offenlegungen

1. Breaks, F.W., Selway, J.B. and Tindle, A.G. 2003. Fertile peraluminous granites and related rare-element mineralization in pegmatites, Superior Province, northwest and northeast Ontario: Operation Treasure Hunt; Ontario Geological Survey, Open File Report 6099, 179 Seiten.

2. Breaks, F.W., Selway, J.B. and Tindle, A.G., 2008. The Georgia Lake Pegmatite Field and S-Type, Peraluminous Granites, Quetico Subprovince, North-Central Ontario. Ontario Geological Survey, Open File Report 6099, 211 Seiten.

Über Energy Metals

New Energy Metals notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol ENRG und ist ein in Kanada ansässiges Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechtsansprüche und Besitzanteile (100 %) am Konzessionsgebiet Troitsa, das eine Grundfläche von insgesamt 7.000 Hektar umfasst und sich im Bergbaurevier Omineca in British Columbia befindet (das Konzessionsgebiet).

IM AUFTRAG DES BOARD OF DIRECTORS

Rishi Kwatra

CEO, Director

New Energy Metals Corp.

#2710 – 200 Granville Street

Vancouver, BC, Kanada. V6C 1S4

Tel: +1 778.510.5757

