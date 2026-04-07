Nexcel Metals beantragt Bohrgenehmigungen für das erste Bohrprogramm 2026 auf dem Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick

Vancouver, British Columbia – 27. Mai 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es Anträge auf Bohrgenehmigungen für sein erstes Diamantbohrprogramm auf dem unternehmenseigenen Wolframprojekt Burnt Hill in New Brunswick eingereicht hat.

Das geplante Phase-1-Bohrprogramm soll historische Bohrungen bestätigen und das Ziel des Unternehmens vorantreiben, eine aktuelle Mineralressource auf Burnt Hill neu zu ermitteln. Das erste Programm wird voraussichtlich aus etwa 15 Bohrlöchern auf insgesamt etwa 5.000 m bestehen, wobei die geplanten Bohransatzpunkte über das gesamte historisch bekannte mineralisierte Gebiet verteilt sind.

Die Bohrgenehmigungsanträge des Unternehmens beinhalten geplante Standorte von Bohrplattformen, die anhand historischer Bohrungen ausgewählt wurden, die von früheren Betreibern von Burnt Hill durchgeführt wurden. Nexcel beabsichtigt, ausgewählte historische Bohrlöcher mittels Zwillingsbohrungen zu überprüfen, um die historische Wolframmineralisierung zu validieren und gleichzeitig die potenzielle Ausdehnung bekannter mineralisierter Zonen mittels Step-out-Bohrungen zu bewerten.

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Abbildung 1: Karte der geplanten Bohransatzpunkte von Nexcel

Als Vorbereitung des geplanten Bohrprogramms hat Nexcel kürzlich eine luftgestützte elektromagnetische Zeitbereichsvermessung (TDEM) sowie eine magnetische Untersuchung des Projekts Burnt Hill abgeschlossen, die von Xcalibur MPH Ltd. durchgeführt wurde. Die Untersuchung wurde konzipiert, um leitfähige Strukturen zu identifizieren, die mit Wolframmineralisierungen und damit verbundenen Intrusionssystemen in Verbindung stehen. Condor North Consulting ULC (Condor) wurde anschließend damit beauftragt, die von Xcalibur gesammelten luftgestützten geophysikalischen Daten sowie historische geologische und geophysikalische Datensätze vom Projekt Burnt Hill zu verarbeiten, zu interpretieren und zu analysieren. Die endgültigen verarbeiteten Ergebnisse von Condor werden in Kürze erwartet und sollen zur Verfeinerung und Priorisierung der endgültigen Bohrziele beitragen.

Das Projekt Burnt Hill beherbergt eine historisch bedeutsame Wolframlagerstätte und profitiert von umfangreichen historischen Explorations- und Erschließungsarbeiten, einschließlich historischer Bohrungen, Untertageerschließungen und einer früheren Produktion. Nexcel ist davon überzeugt, dass das Projekt ein strategisch bedeutsames nordamerikanisches Wolfram-Asset darstellt – insbesondere in einer Zeit, in der die globalen Lieferketten für kritische Mineralien weiterhin zunehmendem geopolitischem Druck ausgesetzt sind.

Wir freuen uns, die Bohrgenehmigungsanträge für unser erstes Bohrprogramm auf Burnt Hill offiziell eingereicht zu haben, sagte Hugh Rogers von Nexcel Metals Corp. Dies ist ein weiterer bedeutsamer Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts. Unser vorrangiges Ziel besteht darin, historische Bohrdaten zu bestätigen und moderne Explorations- und geophysikalische Techniken einzusetzen, um die historisch bekannte Mineralisierung besser zu definieren und zu erweitern.

Die geplanten Bohransatzpunkte decken mehrere Zielgebiete im Konzessionsgebiet Burnt Hill ab und sind über bestehende historische Zugangswege und die Infrastruktur innerhalb des Projektgebiets erreichbar.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald der Genehmigungsprozess voranschreitet und zusätzliche technische Daten der geophysikalischen Flugvermessung vorliegen.

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich über eine Fläche von ca. 8.046 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2 sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden. Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

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Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn

Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (Tausend Pfund) (tausend Pfund)

Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76

Untertagebau Angedeutet 6,19 130,46 192,867

Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64

Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27

Untertagebau Vermutet 6,79 152,03 124,86

Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

Qualifizierte Person

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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