Wero in Bayerns Kommunen: S-Public Services ermöglicht Einsatz über Dienstleister komuna

Kommunen in Bayern erweitern ihr digitales Zahlungsangebot um die europäische Payment-Lösung Wero. Ermöglicht wird die Integration über komuna und die Payment-Plattform von S-Public Services.

Stuttgart, 27.05.2026 – Kommunale Kunden des IT-Dienstleisters komuna in Bayern können das europäische Bezahlverfahren Wero in ihre Online-Services integrieren. Die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services, das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe, stellt mit ihrer Payment-Plattform GiroCheckout die technische Grundlage dafür bereit. Aktuell nutzen bereits rund 20 Städte und Gemeinden im Freistaat Wero über komuna.

Einfache Zahlung für kommunale Online-Services

Wero ermöglicht direkte Zahlungen vom Bankkonto der Bürgerinnen und Bürger. Die Zahlung erfolgt komfortabel über die gewohnte Banking-Umgebung oder eine entsprechende App, lässt sich nahtlos in digitale Verwaltungsprozesse integrieren und ermöglicht damit eine medienbruchfreie Abwicklung kommunaler Online-Services von der Antragstellung bis zur Bezahlung.

Die Lösung fügt sich dabei in bereits bestehende digitale Bezahlprozesse ein. Wero wird als zusätzliche Zahlungsoption in die kommunale Paypage integriert und steht dort neben bereits angebotenen Verfahren wie Lastschrift oder Kreditkarte zur Verfügung. Für die Verwaltung bleibt die bestehende Systemlandschaft unverändert, zusätzliche Zahlarten wie Wero werden über GiroCheckout einfach ergänzt.

„Wenn eine Kommune Wero über GiroCheckout konfiguriert, wird es auf der Paypage direkt angezeigt. Für uns als Dienstleister läuft das im Idealfall im Hintergrund stabil und ohne zusätzlichen Aufwand“, sagt Marco Vogl, Prokurist bei der komuna GmbH. „Genau diese Einfachheit ist für den laufenden Betrieb entscheidend.“

komuna betreibt in Bayern eine große Zahl digitaler Bürgerservices mit rund 200 unterschiedlichen Verfahrenstypen – von standardisierten Onlineanträgen bis zu individuell entwickelten Fachverfahren. Wero kann überall dort ergänzt werden, wo Online-Zahlungen vorgesehen sind.

Einfache Integration in bestehende kommunale Strukturen

Für Kommunen zählen bei neuen Bezahlverfahren vor allem eine einfache Integration und ein stabiler Betrieb. Gleichzeitig rücken bei der langfristigen Weiterentwicklung des Zahlungsangebots europäische Lösungen stärker in den Fokus.

„Die Einführung war unkompliziert und konnte ohne größeren technischen Aufwand in unsere bestehenden Onlinevorgänge integriert werden“, berichtet Markus Singer von der Abteilung Zentrale Steuerung und Dienste bei der Stadt Schwandorf, die Wero seit Oktober 2025 in mehreren Bürgerservices einsetzt. Die Payment-Lösung ist unter anderem im Einwohnermeldewesen, im Standesamt sowie in verschiedenen Online-Anträgen des Ordnungsamtes im Einsatz.

Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das vor allem mehr Flexibilität. „Wir sind der Meinung, dass wir verschiedene Bezahlmöglichkeiten anbieten müssen, um die Online-Bezahlung so einfach wie möglich zu machen“, so Singer weiter.

S-Public Services stellt mit GiroCheckout die technische Plattform bereit, über die Kommunen neue Zahlarten in ihre digitalen Services einbinden können. Unterschiedliche Einführungswege über kommunale IT-Dienstleister lassen sich dabei in einheitliche Zahlprozesse überführen.

Damit entsteht für Kommunen ein skalierbarer Ansatz, ihr Payment-Angebot schrittweise zu erweitern, ohne tiefgreifende technische Anpassungen an bestehenden Verfahren vornehmen zu müssen.

Weitere Informationen zur europäischen Zahlart für Kommunen Wero: https://www.s-publicservices.de/loesungen/wero.html

Weitere Informationen zu den Payment-Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor: http://www.s-publicservices.de/

Zusammenfassung

Kommunen in Bayern erweitern ihr digitales Zahlungsangebot um die europäische Payment-Lösung Wero. Über den IT-Dienstleister komuna und die Payment-Plattform GiroCheckout von S-Public Services lässt sich die neue Zahlart einfach in bestehende Online-Services integrieren.

Tags

Wero, E-Payment, Payment, Online-Bezahlverfahren, GiroCheckout, europäisch

Ansprechpartner Konzernkommunikation DSV-Gruppe:

Martin Kurz, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland

E-Mail: martin.kurz@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22736

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S-Public Services GmbH

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Am Wallgraben 115

70565 Stuttgart

Deutschland

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web ..: https://www.s-publicservices.de

email : peter.hoecherl@s-publicservices.de

Über S-Public Services GmbH – Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe

Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de

Pressekontakt:

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Herr Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

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