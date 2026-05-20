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S-Public Services: Mehr als 100 Kommunen nutzen Wero über GiroCheckout
Die europäische Payment-Lösung wird in bestehende Verwaltungsprozesse integriert und ermöglicht Kommunen eine einfache Anbindung verschiedener digitaler Bezahlverfahren im Online-Service.
Stuttgart, 20.05.2026 – Mehr als 100 Kommunen in Deutschland bieten das europäische Bezahlverfahren Wero für die Begleichung kommunaler Leistungen an. Weitere rund 100 Kommunen haben zudem die erforderlichen Verträge unterzeichnet. Das gibt die zur DSV-Gruppe gehörende S-Public Services bekannt. Das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe stellt die Lösung über ihre Payment-Plattform GiroCheckout bereit, die von rund 4.000 Kommunen in Deutschland genutzt wird. Immer mehr Kommunen aktivieren die Wero-Option in GiroCheckout und unterstützen damit eine europäische Zahlungsalternative.
Wero ist ein Projekt der European Payments Initiative (EPI) und seit Herbst 2025 auf dem deutschen Markt verfügbar. Das Verfahren ermöglicht kontobasierte Zahlungen direkt aus der gewohnten Banking-App oder über die Wero-App. Die Abwicklung erfolgt vollständig im europäischen Rechtsraum und erfüllt hohe Anforderungen an Datenschutz und Sicherheit.
Über GiroCheckout können Kommunen unterschiedliche digitale Bezahlverfahren zentral bündeln und flexibel in ihre Online-Dienste einbinden.
Wero: schnell, bequem und sicher
Zu den frühen Anwendern gehört beispielsweise die Stadt Hanau, die Wero inzwischen auf mehrere Verwaltungsbereiche – darunter Kfz-Leistungen sowie das Melde- und Standesamt – ausgeweitet hat.
„Mit Wero können Verwaltungsleistungen so bezahlt werden, wie man es aus dem Onlinehandel kennt: schnell, bequem und per App“, sagt Isabelle Hemsley, Stadträtin und Digitaldezernentin der Stadt Hanau.
Erfahrungen aus weiteren Kommunen zeigen ein ähnliches Bild. Ob Großstadt, Mittelzentrum oder kleinere Gemeinde – Wero wird zunehmend als Ergänzung bereits bestehender Bezahlverfahren eingeführt und auf immer mehr Online-Dienste ausgeweitet. Die Integration erfolgt dabei in der Regel auf Basis bestehender Strukturen.
Durchgehende Prozesse von der Antragstellung bis zur Zahlung
Die S-Public Services begleitet die Einführung gemeinsam mit kommunalen IT-Dienstleistern und Partnern aus der Sparkassen Finanzgruppe mit dem klaren Ziel, Wero schrittweise weiter zu etablieren und zugleich durchgängige digitale Prozesse von der Antragstellung bis zur Zahlung zu ermöglichen.
Neben einer einfachen technischen Integration spielen für die Verwaltungen bei der Einführung von Wero auch wirtschaftliche und organisatorische Effekte eine Rolle. Kommunen berichten von effizienteren Zahlungsprozessen, geringeren Transaktionskosten im Vergleich zu anderen Bezahlverfahren sowie einer höheren Nutzerfreundlichkeit, da keine zusätzlichen Konten oder separaten Registrierungen notwendig sind.
„Mehr als 100 Kommunen zeigen, dass Wero im öffentlichen Sektor schnell an Bedeutung gewinnt“, erklärt Peter Höcherl, Mitglied der Geschäftsleitung der S-Public Services. „Entscheidend für den Erfolg ist die einfache Integration in bestehende Strukturen und der Mehrwert einer europäischen Alternative im Zahlungsverkehr. Das Beispiel Wero zeigt, wie schnell sich neue Lösungen im kommunalen Umfeld etablieren können.“
Mehr über modernes E-Payment für die öffentliche Verwaltung mit GiroCheckout:
https://www.s-publicservices.de/loesungen/girocheckout.html
Weitere Informationen zu den E-Government-Lösungen der S-Public Services für den öffentlichen Sektor:
http://www.s-publicservices.de/
Zusammenfassung
Mehr als 100 Kommunen nutzen Wero über GiroCheckout der S-Public Services. Die europäische Payment-Lösung wird in bestehende Verwaltungsprozesse integriert und ermöglicht Kommunen eine einfache Anbindung verschiedener digitaler Bezahlverfahren im Online-Service.
Tags
Wero, E-Payment, Payment, Online-Bezahlverfahren, GiroCheckout, Digitale Souveränität, europäisch
Über S-Public Services GmbH – Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe
Die S-Public Services GmbH ist das Kompetenzcenter für E-Government der Sparkassen-Finanzgruppe und Ansprechpartner für die öffentliche Hand sowie kommunalnahe Organisationen und Unternehmen. Mit spezialisierten Plug & Play-Lösungen rund um Payment-Services sowie digitalen Verwaltungsprozessen unterstützt S-Public Services die digitale Transformation verschiedenster Bürgerservices. Sie bietet zahlreiche Möglichkeiten für das digitale Bezahlen, effiziente Buchungsvorgänge und Antragsservices – von einfachen Lösungen bis hin zu kompletten Antragsworkflows mit Anbindung an Fachverfahren. Zudem unterstützt sie Verwaltungen mit modernen E-Government- und Bürgerdiensten, darunter Online-Terminvergabe, Besucherstrom-Management und digitale Antragsverfahren sowie ein umfassender Katalog mit über 500 Formularanwendungen. Zu ihren Kunden zählen Städte, Kommunen und Rechenzentren. Die S-Public Services ist ein Unternehmen der DSV-Gruppe, dem zentralen Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe. www.s-publicservices.de
Ansprechpartner Konzernkommunikation DSV-Gruppe:
Martin Kurz, Am Wallgraben 115, 70565 Stuttgart, Deutschland
E-Mail: martin.kurz@dsv-gruppe.de, Telefon: +49 711 782-22736
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
S-Public Services GmbH
Herr Peter Höcherl
Am Wallgraben 115
70565 Stuttgart
Deutschland
fon ..: +49 711 782-12900
web ..: https://www.s-publicservices.de
email : peter.hoecherl@s-publicservices.de
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Pressekontakt:
bloodsugarmagic GmbH & Co.KG
Herr Bernd Hoeck
Gerberstr. 63
78050 Villingen-Schwenningen
fon ..: +49 7721 / 9461 – 220
email : spublicservices@bloodsugarmagic.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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