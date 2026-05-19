Mehr Aufträge, besseres Unternehmensbild, neue Mitarbeiter: Online-Marketing speziell fürs Handwerk

Handwerk wird gefunden startet mit dem ersten Rundum-Sorglos-Marketingservice für Handwerksbetriebe – sichtbar bei Google, bei KI-Assistenten und als attraktiver Arbeitgeber.

DACH-Raum, 19. Mai 2026

Mit www.handwerk-wird-gefunden.de geht ein neuer Marketingservice für Handwerksbetriebe im DACH-Raum live. Das Angebot adressiert drei zentrale Herausforderungen des modernen Handwerks: mehr Aufträge gewinnen, ein professionelles Unternehmensbild aufbauen und qualifizierte Mitarbeiter finden – alles aus einer Hand, monatlich kündbar.

Das Problem: Handwerksbetriebe sind unsichtbar – bei Google, bei KI und als Arbeitgeber

87 Prozent aller Kunden suchen ihren Handwerker heute online – nicht nur bei Google, sondern zunehmend auch bei KI-Assistenten wie ChatGPT oder Perplexity. Gleichzeitig kämpfen viele Betriebe darum, qualifizierte Fachkräfte zu finden. Wer online nicht sichtbar und als Arbeitgeber nicht attraktiv wirkt, verliert auf beiden Seiten: Aufträge gehen an die Konkurrenz, Bewerbungen bleiben aus.

Die Lösung: Komplettes Online-Marketing – ohne Agenturpreise

Handwerk wird gefunden übernimmt das gesamte digitale Marketing: professionelle Website und Unternehmensauftritt, Google My Business, Local SEO, KI-Sichtbarkeit, Bewertungsmanagement, Social Media – und gezieltes Employer Branding für Fachkräfte- und Azubi-Gewinnung. Alles aus einer Hand, ab 299 Euro monatlich, monatlich kündbar, ohne Einrichtungsgebühr.

Warum 299 Euro, wo Agenturen 2.000 Euro nehmen?

Die meisten Agenturen nutzen KI-Werkzeuge längst – aber ihre Preisstrukturen stammen noch aus einer Zeit, in der fünf Leute erledigten, was heute eine KI in einer Stunde schafft. Handwerk wird gefunden geht einen anderen Weg: Was durch den Einsatz moderner KI eingespart wird, wird direkt weitergegeben. Gleiche Qualität und Strategie wie eine etablierte Agentur – zu einem Preis, den Handwerksbetriebe tatsächlich zahlen können.

Für alle Gewerke im DACH-Raum

Der Service richtet sich an Handwerksbetriebe aller relevanten Gewerke: Sanitär/Heizung/Klima, Elektriker, Dachdecker, Maler und Lackierer, Tischler, Photovoltaik-Installateure, Zimmerer, Garten- und Landschaftsbau, Renovierung und Sanierung, Metallbau und Schlosserei sowie Gebäudereinigung – in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Weitere Informationen: www.handwerk-wird-gefunden.de

Kostenloses Erstgespräch: www.handwerk-wird-gefunden.de/mehr-auftraege

Pressekontakt: Handwerk wird gefunden

presse@handwerk-wird-gefunden.de

Tel.: 0172 531 0142

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Bismarckstrasse 55

38820 Halberstadt

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