Next2Sun stellt neues vertikales Montagesystem Fields2Sun Max für große Photovoltaik-Kraftwerke vor

Neue Lösung für Utility-Scale-PV: Next2Sun stellt Fields2Sun Max auf der Intersolar 2026 vor

München, 19.6.26. Next2Sun, Pionier und Technologieführer im Bereich vertikaler Photovoltaiksysteme, erweitert sein Produktportfolio um das neue Montagesystem Fields2Sun Max. Die Lösung richtet sich gezielt an Entwickler und Investoren von großskaligen PV-Freiflächenanlagen (Utility-Scale) und adressiert zentrale Herausforderungen moderner Energiemärkte.

In etablierten Photovoltaikmärkten wie Deutschland, Spanien oder dem Vereinigten Königreich geraten bestehende Erzeugungskonzepte zunehmend unter Druck: Durch hohe Einspeisungen in den Mittagsstunden sinken die Strompreise – teilweise bis in den negativen Bereich. Diese sogenannte „Preis-Kannibalisierung“ beeinträchtigt die Wirtschaftlichkeit sowohl bestehender als auch neuer Projekte erheblich. Vertikale Photovoltaikanlagen bieten hier einen entscheidenden Vorteil: Sie erzeugen den Großteil ihres Stroms in den Morgen- und Abendstunden – also genau dann, wenn die Strompreise in der Regel höher sind. Next2Sun entwickelt, produziert und installiert solche Systeme bereits seit 2016 erfolgreich, insbesondere im Bereich Agri-PV.

Konsequenter Ausbau des Utility-Segments

Mit Fields2Sun Max überträgt Next2Sun dieses bewährte Prinzip nun gezielt auf die Anforderungen großskaliger Energieprojekte und treibt den strategischen Ausbau seines Utility-Geschäfts konsequent voran. Ein wichtiger Schritt dabei ist die personelle Verstärkung: Zum 1. Juni 2026 hat das Unternehmen Christian Comes als Vertriebsleiter Utility gewonnen. Er verantwortet den weiteren Aufbau und die Internationalisierung des Geschäftsbereichs sowie die Betreuung von Großprojekten. Christian Comes bringt langjährige Erfahrung in der Solarbranche mit und war zuvor bei Huasun Solar als Head of Business Development Europe tätig. Mit seiner Expertise im internationalen Projektgeschäft wird er die Position von Next2Sun im Utility-Scale-Segment weiter stärken.

Technologie für Utility-Scale-Anwendungen

Fields2Sun Max wurde speziell für den Einsatz in großskaligen PV-Kraftwerken entwickelt und bietet eine Vielzahl von Vorteilen:

* Maximale Flexibilität bei Modulen: Fields2Sun Max kann sowohl mit optimierten Next2Sun-Modulen als auch mit gängigen Standardmodulen führender Hersteller kombiniert werden. Das System ist speziell für die Installation von Hochleistungsmodulen (>700 Wp) ausgelegt und unterstützt damit aktuelle Entwicklungen im Utility-Scale-Bereich – ein wesentlicher Vorteil für die Bankability.

* Verlässliche Ertragsprognosen: Mehrjährige reale Ertragsdaten sowie intern und extern validierte Simulationen – unter anderem mittels Raytracing-Technologie – gewährleisten hohe Planungssicherheit.

* Robustheit gegenüber Witterungseinflüssen: Die vertikale Bauweise ist deutlich weniger anfällig für Schäden durch Hagel und Schneelasten als klassische Aufständerungen oder Tracker-Systeme. Sie halten selbst hohen Windlasten ohne Verformung oder Leistungseinbußen stand.

* Marktreife: Fields2Sun Max befindet sich bereits im Einsatz in ersten Utility-Scale-Projekten und ist ab sofort für Planung und Umsetzung verfügbar.

Präsentation auf der Intersolar 2026: Halle A4 / Stand 130

Das neue Montagesystem Fields2Sun Max wird erstmals einem breiten Fachpublikum auf der Intersolar 2026 vorgestellt. Besucher erhalten dort umfassende Einblicke in Technologie, Einsatzmöglichkeiten und wirtschaftliche Vorteile der vertikalen PV-Lösungen von Next2Sun.

Präsentation am Stand:

„Potenzial für 20 GW neue Freiflächenanlagen in Deutschland ganz ohne Netzzubau: Next2Sun zeigt Lösungen“

* 23. und 24. Juni, jeweils 16:00 Uhr

* 25. Juni, 11.00 Uhr

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Next2Sun AG

Frau Anke Müller

Franz-Meguin-Str. 10a

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email : a.mueller@next2sun.de

Über Next2Sun:

Next2Sun ist Erfinder und Technologieführer im Bereich der vertikal installierten, bifazialen Photovoltaik. Diese Technologie ermöglicht eine antizyklische Stromerzeugung – insbesondere in den Morgen- und Abendstunden – und trägt so zu einer besseren Netzstabilität und geringerem Speicherbedarf bei. Auf Basis der patentierten Anlagentechnologie hat Next2Sun eine breite Produktpalette entwickelt, darunter das vertikale Agri-PV-System, das eine doppelte Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht, und den Solarzaun.

Mit über 60 MWp realisierten Projekten im In- und Ausland sowie mehr als 150 Mitarbeitenden an Standorten in Deutschland, Österreich, Polen und Japan ist die 2015 gegründete Next2Sun Gruppe heute ein vielfach ausgezeichneter Markt- und Technologieführer für nachhaltige Photovoltaiklösungen in Landwirtschaft, Kommunen, Gewerbe und Privatbereich.

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