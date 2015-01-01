Erster zertifizierter Lovable Service Partner DACH: bamero AG bringt KI-Apps ins Unternehmen

Konstanzer Beratungsunternehmen bamero verbindet Lovable-Entwicklungsgeschwindigkeit mit Enterprise-Architektur, Security und Change Management – vollständige Datensouveränität inklusive

Die bamero AG, Beratungsunternehmen für digitale Transformation mit Sitz in Konstanz, ist der erste zertifizierte Lovable Enterprise Service Partner im DACH-Raum. Die Partnerschaft richtet sich gezielt an Industrieunternehmen – vom Mittelstand bis zum Konzern – und schließt eine Lücke, die viele Digitalisierungsprojekte scheitern lässt: zwischen KI-Strategie und tatsächlich nutzbarer Anwendung.

Lovable ist das weltweit am schnellsten wachsende Software-Startup und ermöglicht die Entwicklung vollständiger Web-Applikationen durch natürlichsprachliche Prompts – kein Klick-Tool, sondern echter, auditierbarer Quellcode in React/TypeScript.

Florian Kurz, CEO der bamero AG: „Das Problem ist nicht die KI. Es ist das Chatfenster. Viele Unternehmen haben massiv in KI-Agenten investiert – und scheitern beim Rollout in die Fläche, weil Mitarbeiter komplexe Fachlogik über ein Chatfenster steuern sollen. Lovable löst genau das: KI bekommt ein Gesicht, eine Oberfläche, einen Prozess. Unsere Aufgabe ist es, diesen Ansatz so ins Unternehmen zu bringen, dass er dauerhaft wirkt – nicht als Pilot in der Schublade.“

Ganze Business-Applikationen in Tagen, nicht Monaten

Der Kern des Ansatzes: Lovable generiert in wenigen Stunden vollständige, getestete Web-Applikationen inklusive Datenbank, Authentifizierung, Rollenmodell und Backend-Logik. Jede Änderung wird als Git-Commit versioniert, jede Datenbankänderung inkrementell rollback-fähig dokumentiert. Das Ergebnis ist kein Prototyp, sondern produktionsfähige Software.

Konkrete Einsatzfelder, die bamero bereits produktiv umgesetzt hat:

KI-Agenten Governance-Plattform (Go-Live: 5 Tage) – automatisierte Prüfung von KI-Agenten gegen EU-AI-Act-Anforderungen und interne Governance-Richtlinien

Smart Mail Management (Go-Live: 2 Tage) – KI-gestützte Klassifikation und Weiterleitung eingehender E-Mails aus MS 365 mit ERP-Anbindung

Prozessregister mit KI-Modellierung (Go-Live: 2,5 Tage) – BPMN-Erfassung und KI-gestützte Prozessmodellierung per Texteingabe

Personalbedarfsanalyse (Go-Live: 6 Tage) – Ablösung komplexer Excel-Strukturen durch KI-gestützte Analyse mit Microsoft Entra ID-Integration

Darüber hinaus liegen typische Anwendungsfelder in der Ablösung manueller E-Mail- und Excel-Workflows, der Entwicklung von Kunden- und Lieferantenportalen, der Legacy-Ablösung ohne Big-Bang-Migration sowie der Entkopplung von SAP-Eigenentwicklungen im Rahmen von S/4HANA-Migrationen.

Enterprise-Architektur: Security First, kein Lock-in

Die technische Architektur kombiniert Lovable für die App-Generierung mit Supabase als selbst-hostbarem Backend (SOC 2 Type 2, ISO 27001, HIPAA), n8n als Integrationslayer für SAP, ERP und Drittsysteme sowie Coolify für das Docker-basierte Deployment auf eigener Infrastruktur. KI-Funktionen innerhalb der Anwendungen werden über Langdock oder andere LLM-Gateways angebunden – vollständig im eigenen Netzwerk betreibbar.

Sicherheitslücken werden durch die Integration von Wiz Real-time Scanning bereits während des Entwicklungsprozesses erkannt. Mandantenfähigkeit, Row-Level Security und Single Sign-On über Microsoft Entra ID sind standardmäßig vorgesehen.

Der resultierende Quellcode liegt vollständig im GitHub- oder GitLab-Repository des Kunden und ist unabhängig von Lovable weiterentwickelbar.

Einstieg: Lovable Enterprise Build Day

Für Unternehmen, die den Ansatz an einem realen Use Case aus dem eigenen Betrieb erproben möchten, bietet bamero den Lovable Enterprise Build Day an: Innerhalb eines Tages entsteht vor Ort eine lauffähige, KI-gestützte Anwendung – inklusive validiertem Value Case und Entscheidungsgrundlage für die weitere Umsetzung. Der Code gehört dem Unternehmen, der Betrieb ist vom ersten Tag an ohne Abhängigkeit zu Lovable möglich.

AI Coding Hackathon: 7. Oktober 2026, Raum Stuttgart

Am 7. Oktober 2026 veranstaltet bamero einen ganztägigen AI Coding Hackathon für Industrieunternehmen im Raum Stuttgart. Teams entwickeln gemeinsam mit bamero-Experten eine eigene Anwendung auf Basis eines realen Value Case aus dem eigenen Unternehmen. Die Plätze sind begrenzt; Bewerbungen sind ab sofort möglich unter: lovable.bamero.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bamero AG

Herr Florian Kurz

Line-Eid-Straße 6

78467 Konstanz

Deutschland

fon ..: 07531584550

web ..: https://www.bamero.de

email : info@bamero.de

Die bamero AG ist ein Beratungsunternehmen für digitale Transformation mit Hauptsitz in Konstanz am Bodensee. Seit 2013 begleitet bamero Unternehmen aus der Industrie sowie Kommunen und Landkreise in ganz Deutschland bei der Gestaltung digital unterstützter Arbeitswelten. Das Leistungsangebot umfasst IT-Servicemanagement, Enterprise Architecture Management, Prozessmanagement, KI-Beratung, Low-Code- und KI-native Entwicklung sowie Strategieberatung. Als erster zertifizierter Lovable Enterprise Service Partner im DACH-Raum verfügt bamero über nachgewiesene Projekterfahrung aus regulierten Branchen wie Pharma, Fertigung und öffentlicher Verwaltung.

Pressekontakt:

bamero AG

Herr Florian Kurz

Line-Eid-Straße 6

78467 Konstanz

fon ..: 07531584550

email : florian.kurz@bamero.de

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