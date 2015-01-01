Premium-Website erstellen lassen. ProXWorks® baut Websites für den Mittelstand. Gratis Whitepaper downloaden.

ProXWorks® erstellt Premium-Websites für den Mittelstand – Strategie, Design, Entwicklung, Hosting und Betreuung aus einer Hand, in 8 transparenten Projektphasen. Kostenloses Whitepaper inklusive.

ProXWorks® entwickelt Premium-Websites mit Substanz für den Mittelstand – Strategie, Design, Entwicklung, Hosting und Betreuung aus einer Hand.

Viele mittelständische Unternehmen arbeiten heute mit Websites, die ihrem tatsächlichen Stand längst nicht mehr gerecht werden: Templates statt eigener Gestaltung, Inhalte ohne Substanz und Technik, die nur unter ständiger Aufsicht stabil bleibt. Dabei ist die Unternehmenswebsite der erste belastbare Eindruck im digitalen Raum – und entscheidet in den ersten Sekunden darüber, ob aus Besuchern Kunden werden.

ProXWorks® setzt hier mit einem anderen Anspruch an. Mit 27 Jahren B2B-Erfahrung entwickelt die Internetagentur Premium-Websites für den Mittelstand, die strategisch konzipiert, technisch sauber umgesetzt und über Jahre betreut werden. Strategie, Design, Entwicklung, Hosting und Betreuung kommen dabei aus einem Haus – Unternehmen erhalten eine fertige Website und kein Projekt, das sie selbst managen müssen.

Der Unterschied liegt in der Haltung: Handwerk statt Baukasten, messbare Performance, Sicherheit auf Enterprise-Niveau und eine langfristige Betreuung, die nicht mit dem Go-Live endet. Von der Strategie über Informationsarchitektur, Design und Inhalte bis zu technischer Umsetzung, Hosting, Wartung und Weiterentwicklung greift jeder Schritt ineinander. Auch ein Relaunch wird strukturiert begleitet – mit URL-Mapping, 301-Weiterleitungen und Qualitätsprüfung, damit die Sichtbarkeit beim Launch keinen Rückschritt erleidet.

Wie ein solches Projekt konkret abläuft, macht ProXWorks® transparent: In acht klar dokumentierten Projektphasen – vom Erstgespräch über Konzept und Wireframes, Design-Entwurf, Inhalte, Umsetzung und Feinschliff bis zu Go-Live und laufender Betreuung – wissen Auftraggeber jederzeit, woran sie sind. Fachbegriffe werden eingeordnet, Gespräche schriftlich dokumentiert und Rückfragen sind ausdrücklich Teil des Prozesses. Geschmacks- und Markenfragen werden in dokumentierten Korrekturschleifen geklärt, sodass Verantwortlichkeiten klar verteilt bleiben.

Wer vor der Entscheidung steht, eine Website erstellen zu lassen, findet bei ProXWorks® außerdem fundiertes Orientierungswissen. Das kostenlose Whitepaper „Website erstellen lassen – worauf es wirklich ankommt“ begleitet die richtige Beauftragung einer Agentur samt Vertrag, Rechten und Pflichten. Es ist – wie alle Leitfäden von ProXWorks® – frei lesbar, ohne Login und ohne Verkaufston, praxisnah aufbereitet mit Checklisten, Selbsttests und belegten, aktuellen Fakten.

Unternehmen, die ihren digitalen Auftritt nicht nur sichtbar, sondern angemessen vertreten wissen wollen, finden in ProXWorks® einen Partner mit Enterprise-Denken und Mittelstandsnähe. Ein Erstgespräch lässt sich unkompliziert über die Website vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProXWorks® Ihr Digitalpartner – eine Unit von Pro-Discount Import Export

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5121 934796-0

web ..: https://proxworks.de

email : kontakt@proxworks.de

Die ProXWorks® ist eine Digitalagentur mit Sitz in Hildesheim, die mittelständische Unternehmen im B2B-Bereich betreut. Das Leistungsspektrum gliedert sich in vier Kompetenzfelder: Web-Entwicklung, Marketing, Consulting und KI-Integration. ProXWorks® deckt diese Bereiche aus einer Hand ab und verantwortet Projekte von der strategischen Konzeption über Design und Entwicklung bis hin zu Betrieb und laufender Betreuung. Der technische Betrieb erfolgt auf eigenen Servern in Deutschland nach den Vorgaben der DSGVO. Jedes Projekt wird durch feste Ansprechpartner mit definierten Zuständigkeiten begleitet. Das Unternehmen verfügt über 27 Jahre Erfahrung im B2B-Mittelstand. Weitere Informationen unter https://proxworks.de

Pressekontakt:

ProXWorks® Ihr Digitalpartner – eine Unit von Pro-Discount Import Export

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

fon ..: +49 (0) 5121 934796-0

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