Karriere-Websites fürs Handwerk: ProXWorks® gegen den Fachkräftemangel

Viele Handwerksbetriebe finden keine Fachkräfte – nicht wegen fehlender Nachfrage, sondern mangelnder Sichtbarkeit. ProXWorks® entwickelt professionelle Karriereseiten fürs Handwerk gegen den Mangel.

Handwerksbetriebe suchen händeringend nach Nachwuchs und Fachkräften – doch viele scheitern nicht an der Nachfrage, sondern an ihrer eigenen Sichtbarkeit im Netz. Genau hier setzt ProXWorks® an: Mit professionell gestalteten Karriereseiten speziell für das Handwerk hilft das Unternehmen Betrieben dabei, Bewerberinnen und Bewerber gezielt anzusprechen, Vertrauen aufzubauen und offene Stellen dauerhaft zu besetzen.

Fachkräftemangel im Handwerk: Warum die Nachfrage selten das Problem ist

Der Fachkräftemangel im Handwerk hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der größten Herausforderungen für Betriebe aller Gewerke entwickelt. Ob Elektro, Sanitär, Heizung, Zimmerei, Dachdeckerei, Maler oder Kfz – überall fehlt qualifiziertes Personal. Gleichzeitig gehen erfahrene Mitarbeitende in den Ruhestand, während zu wenige junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk beginnen. Für viele Inhaberinnen und Inhaber bedeutet das: abgelehnte Aufträge, Überlastung des Teams und verpasste Wachstumschancen.

Das Problem liegt dabei häufig nicht im fehlenden Interesse der Bewerber, sondern in der digitalen Präsenz der Betriebe. Wer heute einen Arbeitsplatz sucht, informiert sich zuerst online. Fehlt eine überzeugende Karriereseite, springen potenzielle Bewerberinnen und Bewerber ab – selbst dann, wenn der Betrieb attraktive Konditionen, ein starkes Team und beste Perspektiven bietet. Der erste Eindruck entscheidet, und dieser entsteht immer öfter auf dem Smartphone.

Die Lösung: Karriereseiten, die zum Handwerksbetrieb passen

ProXWorks® hat sich darauf spezialisiert, genau diese Lücke zu schließen. Das Unternehmen entwickelt moderne, mobiloptimierte Karriereseiten, die individuell auf Handwerksbetriebe zugeschnitten sind. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die reine Stellenanzeige, sondern die authentische Präsentation des Betriebs als Arbeitgeber: Was macht das Team besonders? Welche Werte werden gelebt? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es? Diese Fragen beantwortet eine gute Karriereseite auf einen Blick.

Die Karriereseiten von ProXWorks® verbinden ansprechendes Design mit klarer Struktur und einem einfachen Bewerbungsprozess. Interessierte können sich in wenigen Schritten und ohne komplizierte Formulare bewerben – oft direkt per Smartphone. Das senkt die Hemmschwelle erheblich und sorgt dafür, dass mehr Bewerbungen tatsächlich beim Betrieb ankommen. Ergänzt wird das Angebot durch Elemente wie Mitarbeiterstimmen, Einblicke in den Arbeitsalltag und transparente Angaben zu Aufgaben, Gehalt und Zusatzleistungen.

Einfacher Bewerbungsprozess und mehr Reichweite bei Fachkräften

Ein weiterer Vorteil: Die Karriereseiten sind suchmaschinenoptimiert und lassen sich mit gezielten Online-Kampagnen kombinieren. So werden auch passiv suchende Fachkräfte erreicht, die aktuell nicht aktiv auf Jobsuche sind, aber für einen Wechsel offen wären. Gerade im Handwerk, wo viele qualifizierte Kräfte bereits in Anstellung sind, ist dieser Ansatz entscheidend, um überhaupt an geeignete Bewerber heranzukommen.

„Viele Handwerksbetriebe leisten hervorragende Arbeit, bleiben als Arbeitgeber aber unsichtbar. Wir sorgen dafür, dass ihre Stärken online sichtbar werden und aus Interessenten echte Bewerbungen entstehen“, erklärt das Team von ProXWorks®. „Eine Karriereseite ist kein Luxus mehr, sondern das Fundament einer erfolgreichen Personalgewinnung im Handwerk.“

Messbarer Nutzen: mehr Bewerbungen und eine starke Arbeitgebermarke

Der Nutzen für die Betriebe ist messbar: mehr qualifizierte Bewerbungen, ein professionelleres Auftreten gegenüber dem Wettbewerb und eine deutliche Entlastung bei der Personalsuche. Statt teurer Personalvermittlung oder wirkungsloser Anzeigen investieren Handwerksbetriebe in ein nachhaltiges Instrument, das langfristig für Bewerbungen sorgt. Die Karriereseite bleibt dauerhaft im Einsatz und stärkt gleichzeitig die Arbeitgebermarke des Betriebs.

Mit seinem Fokus auf das Handwerk versteht ProXWorks® die besonderen Anforderungen der Branche – von der Ansprache junger Auszubildender bis hin zur Gewinnung erfahrener Gesellen und Meister. Betriebe, die dem Fachkräftemangel aktiv begegnen und sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren möchten, finden in ProXWorks® einen spezialisierten Partner für moderne Personalgewinnung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProXWorks® Ihr Digitalpartner – eine Unit von Pro-Discount Import Export

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5121 934796-0

web ..: https://proxworks.de

email : kontakt@proxworks.de

ProXWorks® ist eine Digitalagentur mit Sitz in Hildesheim, die mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe im B2B-Bereich betreut. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Personalgewinnung: Mit professionellen, mobiloptimierten Karriereseiten unterstützt ProXWorks® Handwerksbetriebe dabei, sich als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren und dem Fachkräftemangel aktiv zu begegnen. Das Leistungsspektrum gliedert sich in vier Kompetenzfelder: Web-Entwicklung, Marketing, Consulting und KI-Integration. ProXWorks® deckt diese Bereiche aus einer Hand ab und verantwortet Projekte von der strategischen Konzeption über Design und Entwicklung bis hin zu Betrieb und laufender Betreuung – von der Recruiting-Website über Sichtbarkeit durch SEO, Ads und Local SEO bis zur digitalen Strategie für den Mittelstand. Der technische Betrieb erfolgt auf eigenen Servern in Deutschland nach den Vorgaben der DSGVO. Jedes Projekt wird durch feste Ansprechpartner mit definierten Zuständigkeiten begleitet. Das Unternehmen verfügt über 27 Jahre Erfahrung im B2B-Mittelstand. Weitere Informationen unter https://proxworks.de

Pressekontakt:

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