ProXWorks® startet KI-Podcast „KI-News“: Audio-Lösungen jetzt auch für unsere Kunden realisierbar

Mit den KI-News startet ProXWorks® einen eigenen Podcast zu aktuellen KI-Themen – und realisiert vergleichbare Audio- und Podcast-Lösungen künftig auch für mittelständische Kunden.

Hildesheim, 13. Juli 2026 – Die Internetagentur ProXWorks®, Digital-Unit der seit 1999 im B2B-Bereich tätigen Pro-Discount® Import Export, hat mit den KI-News ein neues Audio-Format gestartet. Der KI-generierte Podcast fasst aktuelle Entwicklungen aus der Welt der Künstlichen Intelligenz zusammen und richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand, die KI-Themen kompakt und unterwegs konsumieren möchten.

KI-News: Aktuelle KI-Themen zum Zuhören

Mit den KI-News bietet ProXWorks® ein Audioformat, das komplexe Entwicklungen aus der KI-Branche verständlich aufbereitet und in kompakten Folgen zusammenfasst. Statt lange Fachartikel zu lesen, können sich Entscheiderinnen und Entscheider die wichtigsten Neuigkeiten unterwegs anhören – etwa auf dem Weg ins Büro oder zwischen zwei Terminen. Die Inhalte werden KI-gestützt aus mehreren journalistischen Quellen aufbereitet und redaktionell eingeordnet.

Neues Angebot: Audio-Lösungen für den Mittelstand

Mit dem neuen Format erweitert ProXWorks® sein Leistungsportfolio um einen Baustein, den das Unternehmen künftig auch für Kunden umsetzt: Für mittelständische Unternehmen konzipiert, programmiert und realisiert ProXWorks® eigene Audio-News- oder Podcast-Lösungen für deren Website oder Kundenportal – von der technischen Architektur bis zur fertigen Umsetzung, individuell zugeschnitten auf Branche und Zielgruppe. Unternehmen erhalten damit ein zusätzliches Format, um Kunden, Mitarbeitende oder Partner regelmäßig und niedrigschwellig zu informieren.

Weitere digitale Leistungen von ProXWorks®

Das Angebot reiht sich ein in weitere digitale Leistungen von ProXWorks®, etwa den Aufbau von Progressive Web Apps – eigenständigen App-Erlebnissen direkt im Browser – oder die Erstellung von KI-Content, der gefunden wird, also redaktionellen Inhalten, die gezielt für Suchmaschinen und KI-basierte Antwortsysteme optimiert sind. Alle drei Bausteine lassen sich einzeln oder kombiniert in bestehende Websites und Portale integrieren.

Über ProXWorks®

ProXWorks® mit Sitz in Hildesheim ist die Digital-Unit der Pro-Discount® Import Export, einem seit 1999 etablierten B2B-Unternehmen mit über 27 Jahren Markterfahrung. Das feste Team betreut mittelständische Kunden in den Bereichen Web-Entwicklung, digitales Marketing, Hosting, KI-Integration sowie Corporate Design – alles aus einer Hand und mit festen Ansprechpartnern.

Kontakt und weitere Informationen

Mit dem Ausbau seines Angebots im Bereich Audio- und Podcast-Lösungen reagiert ProXWorks® auf eine wachsende Nachfrage mittelständischer Unternehmen nach neuen digitalen Kommunikationsformaten. Interessierte Unternehmen erhalten über die Website von ProXWorks® einen ersten Überblick über mögliche Umsetzungsvarianten und können dort unverbindlich Kontakt aufnehmen, um ein individuelles Konzept für die eigene Audio- oder Podcast-Lösung zu besprechen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProXWorks® Ihr Digitalpartner – eine Unit von Pro-Discount Import Export

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

Deutschland

fon ..: +49 (0) 5121 934796-0

web ..: https://proxworks.de

email : kontakt@proxworks.de

ProXWorks® ist die Digital-Unit der Pro-Discount® Import Export, einem seit 1999 im B2B-Bereich etablierten Unternehmen mit Sitz in Hildesheim und über 27 Jahren Markterfahrung. Das feste Team entwickelt digitale Lösungen für den deutschen Mittelstand – von Web-Entwicklung über digitales Marketing, Hosting und KI-Integration bis hin zu Corporate Design. Mit den KI-News, dem Aufbau von Progressive Web Apps und der Erstellung von KI-Content erweitert ProXWorks® sein Angebot um praxisnahe digitale Bausteine, die sich individuell in bestehende Websites und Portale integrieren lassen. Ziel ist es, mittelständischen Unternehmen einen verlässlichen Digitalpartner mit festen Ansprechpartnern und langfristiger Betreuung zu bieten.

Pressekontakt:

ProXWorks® Ihr Digitalpartner – eine Unit von Pro-Discount Import Export

Frau Dagmar Seebo

Hansering 106

31141 Hildesheim

fon ..: +49 (0) 5121 934796-0

email : kontakt@proxworks.de

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