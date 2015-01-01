Reform des Widerrufsrechts: Neue Fristen bei Lebensversicherungen ab dem 19. Juni

Mit Wirkung zum 19. Juni tritt eine gesetzliche Neuregelung in Kraft, die das Widerrufsrecht bei Lebens- und Rentenversicherungen neu fasst.

Im Mittelpunkt steht die Einführung klarer zeitlicher Grenzen für den Widerruf. Auch in Fällen, in denen die ursprüngliche Widerrufsbelehrung fehlerhaft war.

Widerrufsrecht: Was bisher galt

Bislang konnte eine unzureichende Belehrung dazu führen, dass die gesetzliche Widerrufsfrist nicht zu laufen begann. In der Praxis wurde dies häufig als sogenanntes „ewiges Widerrufsrecht“ bezeichnet. Unter bestimmten Voraussetzungen bestand dadurch die Möglichkeit, Verträge auch viele Jahre nach ihrem Abschluss noch zu widerrufen.

Mit der gesetzlichen Anpassung wird dieser Zustand nun neu geordnet. Künftig soll das Widerrufsrecht auch bei fehlerhaften Belehrungen zeitlich begrenzt sein. Ziel des Gesetzgebers ist es, die rechtliche Situation zu vereinheitlichen und langfristige Unsicherheiten bei bestehenden Verträgen zu reduzieren.

_“Die Neuregelung schafft in erster Linie Klarheit im Hinblick auf den Widerruf als formalen Ansatzpunkt“_, erklärt Mathias Hillebrand, Geschäftsführer der SNOW Analytics GmbH. _“Gleichzeitig bleibt die rechtliche Bewertung von Lebensversicherungsverträgen ein vielschichtiges Thema. Das Widerrufsrecht war nur ein möglicher Prüfweg – daneben bestehen weitere, teilweise wesentlich tiefgreifendere rechtliche Ansatzpunkte, die für Versicherungsnehmer von Bedeutung sein können.“_

Lebensversicherungen: Kunden haben trotzdem noch Chancen

Der Widerruf wegen formaler Fehler stellt nur eine von mehreren rechtlichen Perspektiven auf einen Versicherungsvertrag dar. Während er an formale Voraussetzungen beim Vertragsschluss anknüpft, betreffen andere Fragestellungen die wirtschaftliche Ausgestaltung und Entwicklung des Vertrags über die gesamte Laufzeit hinweg.

Unabhängig von der aktuellen Änderung können sich im Einzelfall weiterhin Ansatzpunkte für eine rechtliche Prüfung ergeben. Hierzu zählen beispielsweise die Wirksamkeit einzelner Vertragsklauseln, bereicherungsrechtliche Fragestellungen oder die Möglichkeit einer nachträglichen Einordnung von Vertragswerten.

Die Reform des Widerrufsrechts führt damit nicht zu einem vollständigen Wegfall rechtlicher Betrachtungsmöglichkeiten, sondern zu einer Verschiebung innerhalb des bestehenden Rahmens.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die differenzierte Einordnung einzelner Verträge weiter an Bedeutung. Insbesondere bei langfristigen Versicherungsverhältnissen zeigt sich, dass rechtliche und wirtschaftliche Aspekte eng miteinander verbunden sind und nicht isoliert betrachtet werden können.

_“Aus unserer Sicht sollte jeder Versicherungsnehmer die Möglichkeit nutzen, seinen bestehenden oder bereits gekündigten Lebensversicherungsvertrag individuell und professionell analysieren zu lassen“_, ergänzt Hillebrand. _“Welche rechtliche Grundlage für eine weiterführende Prüfung durch einen Fachanwalt herangezogen wird, hängt immer vom konkreten Einzelfall ab. Der Widerruf war dabei nur ein möglicher Ansatzpunkt, entscheidend bleibt die umfassende Betrachtung des gesamten Vertrags, seiner Entwicklung und der zugrunde liegenden wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen.“_

Die SNOW Analytics GmbH bietet Versicherungsnehmern hierfür eine unverbindliche Vorprüfung bestehender Lebensversicherungsverträge an. Im Rahmen dieser Analyse wird geprüft, welche wirtschaftlichen Ansprüche sich aus dem individuellen Vertragsverlauf ergeben können und welche Differenz zwischen der tatsächlichen Vertragsentwicklung und einer sachgerechten Bewertung besteht.

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Herr Mathias Hillebrand

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