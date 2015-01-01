Lebensversicherungen: Unklare Steuerberechnungen können Auszahlungen beeinflussen

Die Auszahlung von Lebens- und Rentenversicherungen markiert für viele Versicherungsnehmer den Abschluss eines langfristigen Vertrags.

Dabei zeigt sich in der Praxis, dass die zugrunde liegenden Abrechnungen nicht immer ohne Weiteres nachvollziehbar sind, insbesondere im Hinblick auf die Berechnung der Kapitalertragsteuer. Im Rahmen von Auswertungen verschiedener Vertragsabrechnungen wird deutlich, dass es in Einzelfällen zu Abweichungen bei der steuerlichen Behandlung kommen kann. Betroffen ist dabei vor allem die Frage, auf welcher Grundlage die Kapitalertragsteuer berechnet wird.

Grundsätzlich unterliegt nicht die gesamte Auszahlung der Besteuerung, sondern ausschließlich der tatsächlich erzielte Ertrag. Dieser ergibt sich aus der Differenz zwischen den eingezahlten Beiträgen und der ausgezahlten Leistung.

Kleine Fehler können viel Aufwand verursachen

In der Praxis zeigen sich jedoch vereinzelt Konstellationen, in denen entweder Kapitalertragsteuer ausgewiesen wird, obwohl nach den zugrunde liegenden Daten kein steuerpflichtiger Gewinn vorliegt, oder die Steuer auf eine weiter gefasste Bemessungsgrundlage angewendet wird als gesetzlich vorgesehen.

„Die Systematik der Besteuerung ist grundsätzlich klar. In der konkreten Umsetzung haben wir festgestellt, dass es sehr häufig zu Abweichungen kommt, die für Versicherungsnehmer nicht ohne Weiteres erkennbar sind“,

erklärt Mathias Hillebrand, Geschäftsführer der SNOW Analytics GmbH.

Die steuerliche Einordnung von Lebensversicherungen hängt von mehreren Faktoren ab. Neben der Frage, ob überhaupt ein Ertrag erzielt wurde, spielen auch die Laufzeit des Vertrags sowie das Alter des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der Auszahlung eine Rolle. Diese Kombination führt dazu, dass eine pauschale Betrachtung häufig nicht ausreicht.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die Nachvollziehbarkeit der Abrechnung an Bedeutung. Eine transparente Darstellung der Berechnungsgrundlagen ist entscheidend, um den ausgewiesenen Auszahlungsbetrag einordnen zu können.

Interne Auswertungen der SNOW Analytics GmbH zeigen, dass insbesondere bei langfristigen Verträgen eine differenzierte Betrachtung sinnvoll sein kann. Ziel ist dabei nicht, bestehende Abrechnungen pauschal in Frage zu stellen, sondern die zugrunde liegenden Berechnungen verständlich und überprüfbar zu machen.

Sie sind unsicher, ob die Kapitalertragssteuer in der Abrechnung Ihrer Lebensversicherung korrekt ausgewiesen wurde? Auf der Webseite der SNOW Analytics GmbH erhalten Sie weitere Informationen, um Ihre Abrechnung zu prüfen.

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SNOW Analytics GmbH

Herr Mathias Hillebrand

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Deutschland

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email : presse@snow-analytics.com

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