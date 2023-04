Nextech3D.ai veröffentlicht untestierte Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und das 4. Quartal 2022

– 3D-Modellierungsumsatz gegenüber 2021 um 266% gestiegen

– Bruttogewinnmarge bei Technologiedienstleistungen 2022 um 82% gestiegen – von 28% im Jahr 2021 auf 51% im Jahr 2022

Toronto (Ontario, Kanada) – 20. April 2023 / IRW-Press / – Nextech3D.ai (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen, KI-gestützten 3D-Modellen für Amazon, P&G, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, gibt seine untestierten Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 bekannt.

Chief Executive Officer Evan Gappelberg und Chief Financial Officer Andrew Chan werden heute nach Börsenschluss am 20. April 2023 um 17 Uhr eine Telefonkonferenz von Nextech abhalten, um diese Finanzergebnisse zu erörtern.

Kommentar von CEO Evan Gappelberg:

Im Jahr 2022 hat unser Unternehmen sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet, die steigende globale Nachfrage nach unseren 3D-Modellierungs- und AR-Lösungen für den E-Commerce-Sektor im Web 3.0 zu decken. Auch im Jahr 2023 sehen wir einen kontinuierlichen Beleg für diesen Trend, während unser Geschäft weiterhin stark ist und ein Wachstum verzeichnet. Wie bereits zuvor bekannt gegeben, wurde Amazon im dritten Quartal 2022 unser Kunde und somit unser größter Unternehmenskunde für die Bereitstellung von 3D-Modellen im E-Commerce. Da Amazon weitestgehend als Marktführer im E-Commerce erachtet wird, ist seine Entscheidung, von 2D- auf 3D-Modelle umzusteigen, ein starker Indikator für die Richtung, in die sich die Branche bewegt. Wir sind der Auffassung, dass dies die anhaltende Stärke von 3D-Modellen verdeutlicht, die den mehrere Jahrzehnte andauernden Megatrend des E-Commerce im Wert von 5 Billionen USD weiter vorantreiben werden. Er sagte außerdem: Im kommenden Jahrzehnt werden 3D-Modelle eine Voraussetzung sein, um in unterschiedlichen Branchen wie E-Commerce, Medizin, Bildung und Events wettbewerbsfähig zu sein. Bei Nextech haben wir uns auf die Erstellung hochwertiger, kostengünstiger und zeitnaher 3D-Modelle spezialisiert. Wir machen sie besser, schneller und günstiger als jedes andere Unternehmen, das ich kenne, und dies ermöglicht es uns, in diesem schnell wachsenden Megatrend im Wert von mehreren Billionen Dollar führend zu sein. Es war eine enorme Herausforderung, so weit zu kommen, doch nun sind wir hier und wir sind zuversichtlich, dass wir uns in einer günstigen Position befinden, um von der schnell wachsenden Nachfrage nach 3D-Modellen zu profitieren. Von unserem Standpunkt aus sehen wir nichts als unerschlossene Möglichkeiten.

Untestierte finanzielle Höhepunkte für 4. Quartal 2022 und Geschäftsjahr 2022

– Umsatz von insgesamt 11,5 Mio. CAD im Geschäftsjahr (einschließlich des alten E-Commerce-Geschäfts)

– Einnahmen aus Technologiedienstleistungen von 3,2 Mio. CAD

– Umsatz aus altem E-Commerce-Geschäft von 8,3 Mio. CAD

– Umsatz aus 3D-Modellierung um 266% gegenüber 2021 gestiegen und trägt 2022 1,5 Mio. CAD bei

– Bruttogewinnmarge für Technologiedienstleistungen 2022 um 82% gestiegen – von 28% im Jahr 2021 auf 51% im Jahr 2022 – bei einem Umsatz von 3,2 Mio. CAD

– Technologiegeschäft trug im 4. Quartal 1 Mio. CAD zum Umsatz bei – eine Steigerung von 14% gegenüber dem 3. Quartal

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70197/Final_2023.04.23-FYQ4EarningsPR-WithTables_de-KB_PRCOM.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70197/Final_2023.04.23-FYQ4EarningsPR-WithTables_de-KB_PRCOM.002.png

Details der Telefonkonferenz:

Thema: Finanzergebnisse von Nextech3D.ai für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal 2022

Datum: Donnerstag, 20. April 2023

Uhrzeit: 23:00 Uhr MEZ

Gebührenfreie Einwahlnummer für Teilnehmer: +1 (888) 330-2024

Gebührenpflichtige Einwahlnummer für Teilnehmer: +1 (646) 960-0187

ID der Telefonkonferenz: 7778367

Link zum Webcast: events.q4inc.com/attendee/612528713

Für diejenigen, die nicht an der Live-Veranstaltung teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung der Präsentation auf der IR-Website des Unternehmens veröffentlicht.

Über Nextech3D.ai

Nextech3D.ai (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2) ist ein Unternehmen, das KI-gestützte 3D-Modellierungslösungen mit Schwerpunkt auf der E-Commerce-Branche anbietet. Seine bahnbrechende generative KI-Technologie ermöglicht die rasche und effiziente Erstellung hochwertiger 3D-Modelle. Nextech3D.ai hat sich mit seiner Produktreihe, einschließlich der patentierten KI-basierten Technologie für die Erstellung von 3D-Modellen und die Konvertierung von 2D zu 3D, als Branchenführer positioniert.

Das Unternehmen ist bereits ein bevorzugter Lieferant von 3D-Modellen für Amazon, was eine enorme Wachstumsmöglichkeit darstellt. Angesichts der weltweit zunehmenden Popularität des E-Commerce werden die Dienstleistungen von Nextech3D.ai immer wertvoller und stellen ein hervorragendes Sprungbrett für weiteres Wachstum dar. Für Investoren, die sich an der Kommerzialisierung der KI-Technologie beteiligen möchten, stellt Nextech3D.ai eine einzigartige Investitionsmöglichkeit dar.

Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt zudem Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai seine räumliche Datenverarbeitungsplattform ARway als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway.ai. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech3D.ai aus.

ARway.ai notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway.ai. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech sein zweites Spin-out von Toggle3D, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns bitte auf Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie unsere Website www.Nextechar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Unternehmenswebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nextech AR Solutions Corp.

Evan Gappelberg

501 – 121 Richmond Street West

M5H 2K1 Toronto, ON

Kanada

email : evan@nextechar.com

Pressekontakt:

Nextech AR Solutions Corp.

Evan Gappelberg

501 – 121 Richmond Street West

M5H 2K1 Toronto, ON

email : evan@nextechar.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Feuerwerk – ist unsere Leidenschaft – aber die Sicherheit geht vor Maturus Finance unterstützt Wachstum der Aeromaritime Systembau GmbH