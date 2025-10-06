NextGen Digital gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 2 Millionen Dollar bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 6. Oktober 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), gibt bekannt, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 5.000.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,40 Dollar pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 2.000.000 Dollar (das Angebot) durchführen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein Warrant). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,60 Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab Abschluss des Angebots.

Die Optionsscheine unterliegen einer vorzeitigen Verfallsklausel, sodass, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen (die Premium-Handelstage) während der Laufzeit der Optionsscheine 0,90 Dollar übersteigt, das Verfallsdatum auf 30 Kalendertage vorverlegt wird (die Vorverfallsklausel). Die Aktivierung der Beschleunigungsklausel wird per Pressemitteilung bekannt gegeben, und die 30-Tage-Frist beginnt sieben Tage nach dem letzten Premium-Handelstag.

Das Unternehmen kann Vermittlungsprovisionen für das Angebot in Höhe des von den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) zugelassenen Betrags zahlen. Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus dem Angebot für die Unternehmensentwicklung, das Marketing und das allgemeine Betriebskapital verwenden.

Da digitale Vermögenswerte und künstliche Intelligenz in der heutigen Wirtschaft immer mehr an Bedeutung gewinnen, glauben wir, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen, sagte Matthew Priebe, Chief Executive Officer von NextGen. Bitcoin hat ein Allzeithoch erreicht, wir generieren Einnahmen durch das Staking unseres Bittensor und wir sehen eine enorme Chance, durch die gemeinsame Entwicklung von KI-fokussierten Subnetzen mit realen Anwendungen, wie Sprachverarbeitung und prädiktive Analytik, eine führende Position im Bittensor-Ökosystem einzunehmen. Wir konzentrieren uns darauf, die Lücke zwischen Web3, digitalen Assets und Infrastruktur sowie Kapitalmärkten zu schließen – diese Fortschritte im Bittensor-Ökosystem sowie unsere ergänzenden Technologievorhaben dienen alle diesem Ziel.

Der Abschluss des Angebots unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter dem Erhalt aller erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen, einschließlich der CSE. Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen. Das Angebot unterliegt keiner Mindestzeichnungsmenge.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 in seiner geänderten Fassung und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates nicht angeboten oder verkauft werden.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news

– Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Herrn Creaser und andere Zukunftspläne, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Darstellung der für seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

Kanada

email : info@nextgendigital.ca

Pressekontakt:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

email : info@nextgendigital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

West Point Gold durchteuft bei Bohrungen in der Tyro Main Zone innerhalb eines 76,2 m-Abschnitts mit 1,92 g/t Au einen 32,0 m breiten Teilabschnitt mit 3,17 g/t Au Gooßen, Heuermann und Partner: 50 Jahre Erfahrung in der Wirtschaftsprüfung