NextGen Digital Platforms Inc. gibt die Genehmigung der Änderung der Geschäftstätigkeit bekannt

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC – 25. September 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine Fintech-Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das traditionelle Kapitalmärkte mit Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, im Anschluss an ihre Pressemitteilung vom 24. September 2025 bekannt zu geben, dass die geplante Ausweitung des Geschäftsmodells auf das Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und die Umsetzung einer Strategie zum Treasury-Management von Kryptowährungen (die Geschäftsänderung) von einer Mehrheit der Aktionäre des Unternehmens durch schriftliche Zustimmungsbeschlüsse genehmigt wurde. Das Unternehmen hat außerdem die endgültige Genehmigung der Canadian Securities Exchange (die CSE) für die Geschäftsänderung erhalten.

Im Zusammenhang mit der Geschäftsänderung hat das Unternehmen ein CSE-Formular 2A – Listing Statement vom 24. September 2025 (das Listing Statement) bei der CSE eingereicht, das auch auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Weitere Informationen zur Geschäftsänderung und zum Unternehmen finden Sie im Listing Statement.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news

– Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens, die möglichen Auswirkungen der Ernennung von Herrn Creaser und andere Zukunftspläne, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt und ähnliche Ausdrücke oder Aussagen gekennzeichnet, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Darstellung der für seine Geschäftstätigkeit und seinen Betrieb relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

