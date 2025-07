NextGen Digital Platforms Inc. beruft Mayhar Akhbari in den Aufsichtsrat

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Fredericton, New Brunswick – 23. Juli 2025 – NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT – WKN:A40KLQ), eine digitale Vermögens- und Fintech-Plattform, die traditionelle Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur verbindet, freut sich, die Ernennung von Herrn Mahyar Akhbari, einem hoch angesehenen Branchenveteranen im Bereich digitale Vermögenswerte, zum Berater bekannt zu geben.

Matthew Priebe, CEO von NextGen, kommentiert:

Wir freuen uns sehr, Mahyar in unserem Team willkommen zu heißen. Er ist eine führende Persönlichkeit in den Bereichen Web3, Kryptowährungen und Finanzdienstleistungen und verfügt über ein enormes Netzwerk und umfangreiche Erfahrung. Seine Entscheidung, als Berater zu uns zu kommen, ist eine starke Bestätigung für das, was wir bisher aufgebaut haben. Mahyars Wissen und Einfluss werden dazu beitragen, die Expansion von NextGen im Bereich der Innovation und des Wachstums digitaler Vermögenswerte voranzutreiben. Dies ist ein weiterer positiver Beitrag zu der Dynamik, die wir nach der Aufstockung unserer Kasse um 1.000.000 CAD in Bitcoin am Montag erleben.

Über Mahyar Akhbari

Mahyar ist eine Pionierfigur im globalen Kryptowährungs- und Blockchain-Bereich, dessen Wurzeln bis zur Gründung von Ethereum in Toronto zurückreichen. Er produzierte 2014 die weltweit erste Ethereum-Veranstaltung und die erste Bitcoin Expo in Kanada und trug durch globale Hackathons und frühzeitige Unterstützung des Ökosystems dazu bei, die Ethereum-Community zu katalysieren. Seit 2013 ist er aktiv an grundlegenden Ethereum- und Web3-Projekten beteiligt, die Wallets, Staking und Blockchain-Systeme für Unternehmen umfassen.

Bevor er sich der Welt der digitalen Vermögenswerte verschrieb, leitete Mahyar Kreditportfolios in Höhe von mehreren Milliarden Dollar bei zwei der größten Banken Kanadas. Er ist außerdem Gründer der größten Web3-Konferenz Kanadas, der Blockchain Futurist Conference, sowie der ETHToronto und der Canada Crypto Week, die alle von einem börsennotierten US-Unternehmen übernommen wurden. Mahyar bringt eine seltene Kombination aus tiefem Verständnis, Fintech-Know-how und unternehmerischer Umsetzungsstärke mit.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Akhbari hat das Unternehmen ihm 265.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt. Die Optionen können zu einem Preis von 0,63 USD pro Aktie ausgeübt werden und werden vier (4) Monate nach dem Tag der Gewährung unverfallbar. Die Optionen können innerhalb von fünf (5) Jahren ab dem Tag der Gewährung ausgeübt werden und unterliegen den Bedingungen des Aktienoptionsplans des Unternehmens und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB:NXTDF) (FSE:Z12) ist ein börsennotiertes Fintech- und Digital-Asset-Unternehmen, das Anlegern über sein neuartiges, durch Bitcoin besichertes Schuldverschreibungsprogramm Zugang zu einem diversifizierten Portfolio aus Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Vermögenswerten sowie zu renditestarken Anlagemöglichkeiten bietet. Das Unternehmen hat sich der Entwicklung innovativer Finanzstrukturen verschrieben, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind und dabei Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Wertschöpfung für die Aktionäre in den Vordergrund stellen. NextGen betreibt außerdem PCSections.com, eine E-Commerce-Plattform und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(416) 300-7398

nextgendigitalplatforms.com/

info@nextgendigitalplatforms.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news

– Ihrem Nachrichtenportal für internationale Smallcap-Aktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews

Rechtliche Hinweise

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Investoren werden gebeten, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ zu konsultieren, um eine umfassende Erörterung der für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevanten Risikofaktoren zu erhalten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

Kanada

email : info@nextgendigital.ca

Pressekontakt:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

email : info@nextgendigital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

REPLY: IEO und Laife Reply verbessern das Mammografie-Screening mit KI-basierten Agenten Code Reader CR950 – Präziser Barcode-Scanner für Labor und Industrie