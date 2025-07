NextGen Digital Platforms gibt Pläne zur Erweiterung der KI-Strategie durch Integration mit dem Bittensor-Netzwerk bekannt

Vancouver, BC – 30. Juli 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE:NXT) (OTCQB:NXTDF) (FWB:Z12) (NextGen oder das Unternehmen) freut sich, die geplante strategische Integration mit dem Bittensor-(TAO)-Ökosystem – einem dezentralisierten Netzwerk für das Training von KI-Modellen und die Validierung von Maschinen-Intelligenz – bekannt zu geben. Vorbehaltlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange, beabsichtigt das Unternehmen, Validator Nodes einzusetzen, KI-fokussierte Subnetze zu entwickeln und TAO-Token zu staken, um sein Engagement und seine Präsenz im Bereich der künstlichen Intelligenz auszuweiten.

Diese Initiative soll, sofern sie genehmigt und umgesetzt wird, auf dem etablierten Hardware-as-a-Service-Geschäft des Unternehmens (Cloud-KI-Hosting) aufbauen und seine Positionierung an der Schnittstelle von Hochleistungs-Computing und dezentraler Infrastruktur stärken. Die vorgeschlagene Integration der Bittensor-Aktivitäten – einschließlich Validator-Bereitstellung, Subnetz-Entwicklung und Token-Staking – stellt eine logische Weiterentwicklung der KI-Infrastrukturstrategie des Unternehmens dar und birgt das Potenzial, netzwerknative Prämien in Form von Einnahmen und Wertsteigerungen digitaler Vermögenswerte zu generieren.

Bittensor ist ein dezentrales Blockchain-Protokoll, das einen offenen Zugang zum Training, zur Validierung und zur Koordination von KI-Modellen ermöglicht. Sein Betrieb wird durch TAO, einen digitalen Asset mit festem Angebot, als Anreiz gesichert. Durch den Beitritt zum Bittensor-Netzwerk will NextGen seine Beteiligung an dezentralisierter KI ausweiten, um je nach Netzleistung und anderen Faktoren Einnahmen aus Infrastrukturdiensten und Staking-Aktivitäten zu erzielen.

Strategische Highlights:

– Einführung der Validator-Infrastruktur: NextGen plant die Bereitstellung von KI-Validator Nodes im Bittensor-Netzwerk. Diese Nodes sollen Rechenressourcen für dezentrale KI-Systeme bereitstellen und die bestehende Cloud-KI-Hosting-Plattform des Unternehmens ergänzen.

– Entwicklung von Subnetzen mit hohem Nutzen: NextGen evaluiert derzeit die gemeinsame Entwicklung von KI-Subnetzen, die sich auf reale Anwendungen wie Datenaggregation, natürliche Sprachverarbeitung und prädiktive Analysen konzentrieren. Diese sollen dazu beitragen, die Infrastruktur des Unternehmens weiter in wirtschaftlich nutzbare KI-Dienste zu integrieren.

– Operative Zuweisung an TAO: Das Unternehmen plant, einen Bestand an TAO-Token aufzubauen und diese zu staken, um die Verfügbarkeit der Validators zu unterstützen und den Zugang zum Netzwerk aufrechtzuerhalten. Dies steht im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, digitale Assets als produktive Infrastrukturkomponenten und nicht als passive Investitionen zu erwerben.

Unser geplanter Einstieg in das Bittensor-Ökosystem ist eine natürliche Erweiterung unserer Strategie – die Ausrichtung von Infrastruktur, Kapital, Know-how und digitalen Ressourcen auf ein führendes dezentrales KI-Netzwerk, so Matthew Priebe, CEO von NextGen. Wir betrachten dezentrale KI als einen wichtigen Fortschritt in der Blockchain-Innovation, der das Potenzial hat, skalierbare, umsatzgenerierende Operationen zu ermöglichen und Zugang zu einem der wichtigsten Trends in der digitalen Infrastruktur zu bieten.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein börsennotiertes Unternehmen für digitale Assets, das darauf ausgerichtet ist, das traditionelle Finanzwesen mit dezentralisierten Web3-Technologien zu verbinden. Das Unternehmen betreibt ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Bereichs künstliche Intelligenz und beabsichtigt, vorbehaltlich der Erteilung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, ein diversifiziertes Portfolio aus digitalen Assets, Blockchain-Infrastruktur und Web3-nativen Strategien aufzubauen. Durch seine internen Plattformen und regulierte Struktur strebt NextGen danach, den Zugang zur digitalen Wirtschaft zu demokratisieren und langfristigen Shareholder Value zu schaffen. Das Unternehmen evaluiert außerdem Möglichkeiten zum Erwerb oder zur Entwicklung komplementärer Technologieplattformen, die mit seiner Kernaufgabe im Einklang stehen.

Für weitere Informationen:

Matthew Priebe, Chief Executive Officer

(647) 296-1994

nextgendigital.ca/

info@nextgendigital.ca

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die geplante Integration des Unternehmens mit dem Bittensor-(TAO)-Ökosystem; den Erhalt aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch das Unternehmen; den erwarteten Einsatz von Validator Nodes, die Entwicklung von KI-orientierten Subnetzen und das Staking von TAO-Tokens; die erwarteten Vorteile oder Ergebnisse aus der Teilnahme am Bittensor-Netzwerk, einschließlich des Potenzials für die Erwirtschaftung von Einnahmen oder netzwerknativen Prämien; und die breiter angelegte KI-Infrastrukturstrategie und Positionierung des Unternehmens.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Anleger werden davor gewarnt, den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NextGen Digital Platforms Inc.

Alexander Tjiang

70 Trius Drive

E3B 5E3 Fredericton, NB

Kanada

email : info@nextgendigital.ca

