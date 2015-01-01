NextPharma verkauft Logistiksparte an Cencora

Der Verkauf ist Teil des Plans, NextPharma als Europas führenden CDMO zu positionieren.

NextPharma, ein führendes europäisches Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Arzneimitteln („CDMO“), hat mit Cencora, Inc. („Cencora“), einem globalen Unternehmen für pharmazeutische Lösungen, eine Vereinbarung über den Verkauf des Gesundheitslogistikgeschäfts von NextPharma, der NextPharma Logistics GmbH („NextPharma Logistics“), getroffen.

Die Transaktion wird voraussichtlich im 4. Quartal 2025 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen. Über die Bedingungen der Transaktion wird Stillschweigen vereinbart.

Die Veräußerung ist Teil der strategischen Ausrichtung von NextPharma auf die Stärkung seiner Position als führender europäischer CDMO, der sich der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen von höchster Qualität für seine Kunden verschrieben hat. Im Rahmen dieses Plans wurde das Logistikgeschäft NextPharma – das Pre-Wholesale- und Logistikdienstleistungen für eine Reihe von Pharma- und Tiergesundheitskunden von Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus anbietet – als nicht Kernbestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens identifiziert, die sich auf die kommerzielle Herstellung und Produktentwicklung konzentriert. Mit rund 230 Mitarbeitern hat sich NextPharma Logistics einen guten Ruf in seinem Bereich aufgebaut.

Christian Pieper, Geschäftsführer von NextPharma Logistics, kommentiert: „Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung und Expansion unseres Geschäfts unter NextPharma und freuen uns über die Möglichkeiten, das Geschäft mit dem Cencora-Team weiterzuentwickeln und auszubauen und ihre globale Expertise, ihre Ressourcen und ihr Netzwerk zu nutzen, um den anhaltenden Erfolg voranzutreiben.“

Peter Burema, CEO von NextPharma, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir einen attraktiven Partner gefunden haben, an den wir unser Geschäft mit Gesundheitslogistikdienstleistungen veräußern können, welches nicht zum Kerngeschäft gehört und keine Überschneidungen mit unserem Kerngeschäft der kommerziellen Herstellung und Produktentwicklung aufweist. Wir wissen, dass das Geschäft weiter florieren wird, und wünschen Christian Pieper und dem gesamten NextPharma Logistics-Team viel Erfolg in ihrem neuen Kapitel. Für die Mitarbeiter und Kunden von NextPharma Logistics läuft alles wie gewohnt, bis die Transaktion abgeschlossen ist.“

Im Rahmen seiner CDMO-Strategie hat NextPharma weiterhin bedeutende neue Investitionen im gesamten Unternehmen getätigt, um seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen von höchster Qualität zu bieten. Dazu gehörte zuletzt der Ausbau des Kompetenzzentrums in Limay, Frankreich, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von flüssigen Darreichungsformen spezialisiert hat. Darüber hinaus investiert das Unternehmen erheblich in den Ausbau seines Werks in Tampere, Finnland, das auf die Entwicklung und Herstellung von ophthalmologischen Produkten in einer Vielzahl von Darreichungsformen spezialisiert ist.

—

Über NextPharma:

NextPharma ist ein führendes europäisches Unternehmen für pharmazeutische Auftragsentwicklung und -herstellung („CDMO“) mit einer Präsenz von derzeit zehn Standorten, fünf in Deutschland, zwei in Frankreich und je einer in Finnland, Norwegen und Schottland. NextPharma liefert Produkte weltweit, wobei alle seine zehn Standorte von der FDA zugelassen sind. Mit seiner Expertise in den Bereichen Feststoffe, halbfeste sowie unsterile und sterile Flüssigkeiten bietet das Unternehmen Dienstleistungen von der pharmazeutischen Entwicklung über klinisches Zubehör, Scale-up und Prozessvalidierung bis hin zur kommerziellen Herstellung für eine breite Palette von Darreichungsformen, darunter Tabletten, Kautabletten, Kapseln, Granulate, Pulver, Pellets, Gele, Cremes, flüssigkeitsgefüllte Kapseln, Softgels, Sprays und Sirupe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine breite Palette von Verpackungslösungen, darunter Blow-Fill-Seal, Blister, Flaschen, Sachets, Stickpacks und Tuben. Das Know-how und die Kompetenzzentren von NextPharma ermöglichen es dem Unternehmen, ein einzigartiges Dienstleistungsangebot in bestimmten sehr spezifischen Spezialbereichen anzubieten, wie z. B. hormonelle Feststoffe und halbfeste Stoffe, Cephalosporine, Penicilline, Produkte mit modifizierter Freisetzung, lipidbasierte Formulierungen (einschließlich hormoneller und hochwirksamer Produkte) sowie Kinderarzneimittel.

Weitere Informationen finden Sie unter https://nextpharma.com/.

