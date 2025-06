Nexus Uranium nimmt zu aktuellen Entwicklungen auf dem Uranmarkt Stellung

Vancouver, British Columbia – 5. Juni 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU, OTCQB: GIDMF, FWB: 3H1) (Nexus oder das Unternehmen) freut sich, über aktuelle Entwicklungen auf dem Uranmarkt zu informieren, die die Grundlage für die Uranexploration, -erschließung und -produktion positiv beeinflussen. Dazu zählen unter anderem die US-Präsidialverordnung, aktuelle Entwicklungen auf dem Spotmarkt, Entwicklungen im Bereich kleine modulare Reaktoren (SMR) und der Abschluss weiterer Stromversorgungsverträge, die auf die fortgesetzte Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz (KI) zurückzuführen sind. Diese Faktoren haben allesamt zu einer allgemeinen Verbesserung der grundlegenden Angebot-Nachfrage-Situation für Uran geführt. Des Weiteren wartet das Unternehmen noch auf die ausstehenden geochemischen Analyseergebnisse des Bohrprogramms, das im Winter 2025 auf seinem Vorzeigeprojekt Cree East im Athabasca-Becken absolviert wurde.

Bemerkenswerte Entwicklungen auf dem Uranmarkt:

– US-Präsidialverordnung: Ziel der Präsidialverordnung von US-Präsident Trump ist es, den US-Kernkraftsektor wiederzubeleben und die inländische Kontrolle über den Uranbrennstoffkreislauf wiederherzustellen, eine nationale Energiepolitik zu etablieren, den Einsatz von Reaktoren zu forcieren und die Brennstoffversorgungsinfrastruktur im Land wieder aufzubauen.

– Stärkung des Spotpreises: Die Uran-Spotpreise haben sich von ihren 52-Wochen-Tiefstständen von etwa 62 US$/Pfund erholt und sind auf rund 72 US$/Pfund angestiegen, nachdem sich die Stimmung verbessert hatte und die Versorgungsunternehmen wieder aktiv geworden waren.

– Ankündigungen zu SMR: NuScale Power erhielt von der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) die Genehmigung für seinen 77-MW-Reaktor – der erste Reaktor, der die NRC-Zertifizierung erlangt hat.

– KI-bedingte Stromnachfrage: Metas jüngster 20-jähriger Versorgungsvertrag folgt auf zahlreiche ähnliche Ankündigungen von Konzernen wie Google und Amazon.

Die grundlegende Angebot-Nachfrage-Situation für Uran und saubere, hocheffiziente und skalierbare Kernkraft ist nach wie vor robust, so Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium. Die US-Verkündungen und die erste SMR-Zertifizierung durch die NRC ebnen den Weg für eine erhebliche Ausweitung der Kernkraftentwicklung in den Vereinigten Staaten und letztlich auch für kanadische Uranexplorations- und -erschließungsunternehmen, da die USA angesichts des erheblichen Angebotsdefizits in puncto inländischer Produktion auf diese angewiesen sind. Darüber hinaus stellt die explosionsartige Nachfrage nach KI und Cloud-Computing immer höhere Anforderungen an eine saubere, effiziente Grundlaststromversorgung. Deutlich wird dies an einer Reihe von Partnerschaften zwischen Unternehmen aus den Bereichen Tech und Kernenergie, wie etwa auch die jüngste Partnerschaft zwischen Meta und Constellation Energy.

US-Präsidialverordnung

Präsident Trump unterzeichnete am 23. Mai 2025 vier Präsidialverordnungen (Executive Orders, EOs), die den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologien in den USA durch Anweisungen wie die Beschleunigung aufsichtsrechtlicher Prüfverfahren, die Begünstigung von Kernkraftexporten und die Reform der Nuclear Regulatory Commission deutlich fördern sollen. In diesem Zusammenhang sind Bestimmungen für den Einsatz in Militäranlagen, die vorrangige Entwicklung von Datenzentren, der Aufbau einer Brennstoffbank mit mindestens 20 Tonnen Kernbrennstoff, die Förderung von Kernkraftexporten, der Ausbau der Kapazität von 100 GW im Jahr 2024 auf 400 GW bis 2050, die Beschleunigung der Fristen für die Prüfung und Genehmigung von Projekten sowie die Stärkung aller Aspekte der inländischen Lieferkette vorgesehen.

Aktuelle Spotpreise

Die Uran-Futures stiegen Anfang Juni auf 71,9 $ pro Pfund und liegen damit nur unweit ihres höchsten Stands seit über drei Monaten. Damit setzte sich die Erholung nach dem 18-monatigen Tiefststand im März fort, denn die Aussicht auf politische Unterstützung für den Kernkraftsektor überwog die Aussicht auf ein reichliches Angebot. Darüber hinaus hielt die Unklarheit über künftige Zölle auf Uranimporte aus Kanada und Kasachstan den Druck auf die begrenzten inländischen Kapazitäten aufrecht.

Entwicklungen im SMR-Bereich

NuScale Power hat von der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) die Bauartzulassung für seinen aufgerüsteten Reaktor mit einer Leistung von 77 Megawatt elektrisch (MWe) erhalten, was einen wichtigen Moment für die amerikanische Kernkraftbranche markiert. Dies ist das erste SMR-Design, das die NRC-Zertifizierung erhält. Insgesamt ermöglichen SMRs eine beschleunigte Entwicklung mit skalierbarer Leistung auf der Grundfläche eines vergleichbar großen konventionellen Reaktors. Diese Ankündigung gibt dem Drängen auf eine zuverlässige, kohlenstoffarme Energieversorgung Aufschwung, denn die Nachfrage nach sauberem Strom steigt.

KI-bedingte Stromnachfrage

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META), die Muttergesellschaft von Facebook, hat mit Constellation Energy einen 20-jährigen Stromversorgungsvertrag abgeschlossen, um die steigende Nachfrage infolge Künstlicher Intelligenz und anderer Computeranwendungen zu decken. Dies ist die jüngste Ankündigung in einer Reihe von Partnerschaften zwischen dem Tech- und dem Kernkraftsektor. Angetrieben werden diese Entwicklungen durch die Ausweitung von KI, weshalb Konzerne wie Amazon, Google und Microsoft in kleine modulare Reaktoren und langfristige Stromversorgungsverträge investieren, um ihre wachstumsstarken KI-Plattformen für Künstliche Intelligenz betreiben zu können.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus Uranium Corp. ist ein auf mehrere Rohstoffe fokussiertes Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung des Uranprojekts Cree East im Athabasca-Becken konzentriert, zusätzlich zu seinem Edelmetallportfolio, das das Goldprojekt Napoleon in British Columbia und ein Paket von Gold-Claims im Yukon umfasst. Das Projekt Cree East ist mit 57.752 Hektar (142.708 Acres) eines der größten Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan; es wurden hier bis dato mehr als 20 Millionen $ in die Exploration investiert. Das Projekt Napoleon umfasst eine Gesamtfläche von 1.000 Hektar und birgt Potenzial für Goldvorkommen mit unterschiedlichen Ausprägungen. Die Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet reichen bis in die 1970er Jahre zurück und es wurden hier hochgradige Goldmineralisierungen vorgefunden. Die Goldprojekte im Yukon umfassen Quarzclaims mit einer Grundfläche von nahezu 8.000 Hektar, die Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Goldmineralisierung aufweisen.

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Warren D. Robb, P.Geo. (BC), einem Direktor und VP Exploration bei Nexus Uranium Corp., in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

