Lily Ozz – Lipstick Stains

New Pop – Made in Austria

Austria rules: JJ gewann den ESC, Abor & Tynna, ebenfalls aus Wien, setzten mit „Baller“ einen Radiorenner. Mit Lily Ozz schickt sich jetzt ein weiterer Act aus dem Lande Falcos an, für Furore zu sorgen: „Lipstick Stains“, so der Titel ihres Klang-Debüts, ist ein besonderer Pop-Song über heimliche Liebe, Zweifel und den Mut, Gefühle zu zeigen.

Ein leeres Glas, ein Lippenstiftabdruck – und eine heimliche Schwärmerei für die Mitschülerin. Sag ich’s ihr oder lieber nicht? Was, wenn sie nicht dasselbe fühlt und selbst die Freundschaft zerbricht? „Lipstick Stains“ fängt genau dieses Gefühlschaos ein – bittersüß, catchy und mit Melodien, die im Kopf bleiben. Lily Ozz bringt mit ihrer Debütsingle frischen Wind in die Pop-Szene – ein Song für alle, die sich schon mal gefragt haben: Was, wenn …?

Produziert wurde „Lipstick Stains“ von Christian Knollmüller, einem erfahrenen deutschen Musikproduzenten, der bereits mit einer Vielzahl an renommierten Künstlern zusammengearbeitet hat. Zu seinen vielen Projekten zählen Produktionen mit Chris Steger, Zoe, Anna Sophie, DJ Ötzi, Papermoon, Marc Terenzi, High South, Patrizio Buanne, David Hasselhoff, Die Hollerstauden, Siegfried Walch und viele weitere. Veröffentlicht wird auf seinem eigenen Label, promotet von Chris Flanger und Derer-Consulting.

