NH/HH-Recyclingverein veröffentlicht Jahresbericht 2025

200 Tonnen recycelte Schmelzsicherungen sichern positive Umweltbilanz und gemeinnützige Unterstützung von Forschung und Lehre

Roding, April 2026. Der Jahresbericht 2025 des NH/HH-Recyclingvereins zeigt eine weitere Punktlandung des Sammel- und Recyclingergebnisses auf einem konstant hohen Niveau von 200 Tonnen p.a.. Darüber hinaus gibt der Verein Auskunft für die Ergebnisse seiner bundesweiten Sammeltätigkeit und die Verwendung der daraus erwirtschaften Erlöse.

Der Verein feierte im Berichtsjahr 2025 sein 30-jähriges Bestehen. Er wurde vor drei Jahrzehnten auf freiwilliger Basis von sieben deutschen Herstellern von Niederspannungs- und Hochspannungssicherungen gegründet. Im Jahr 2023 kam mit der Firma ETI ein achtes tragendes Mitglied hinzu. Aus kleinen Anfängen entwickelte sich ein bundesweit verbreitetes dichtes Netzwerk von 750 Sammelstellen, an denen Betriebe aus der Elektrobranche ihre ausgedienten Schmelzsicherungen ohne Aufwand kostenfrei abgeben können.

Zahlen und Fakten 2025

Im Berichtsjahr 2025 wurden 200 Tonnen ausgediente Schmelzsicherungen bundesweit gesammelt und im Kupferkonverter der Firma Aurubis vollständig recycelt. Die daraus gewonnen Rohstoffe, wie Kupfer, Silber und Eisensilikatgestein gehen zurück in den Rohstoffkreislauf der Industrie. Daraus ergibt sich eine positive Umweltbilanz von ca. 22.000 Tonnen Einsparung von Roherz und Abraum bei der Kupfer- und Silbergewinnung, eine Einsparung von ca. 590 MWh Energie und damit eine Reduzierung von ca. 200 Tonnen CO2-Emissionen.

Harald Kownatzky, Vorstandsvorsitzender des NH/HH-Recyclingvereins dankt den Betrieben, die den Verein seit Jahren mit ihrer Sammeltätigkeit unterstützen und ermuntert große und kleine Unternehmen, sich anzuschließen und ebenfalls zu sammeln: „Jede einzelne Sicherung, die dem Recycling zugeführt wird, ist ein wertvoller Beitrag zur praxisnahen Unterstützung der Ausbildung junger Elektrotechniker und für eine umweltschonende Nachhaltigkeit. Die Treue unserer Sammler zeigt uns, dass unser Konzept zur Unterstützung der Ausbildung junger Elektrotechniker und die Unterstützung von entsprechenden Forschungsprojekten überzeugt. Aber bei aller Freude über die erzielten Erfolge, müssen wir leider feststellen, dass jedes Jahr immer noch geschätzte 400 Tonnen ausgediente Schmelzsicherungen im Elektroschrott landen. Ich möchte deshalb noch einmal an alle Handwerks- und Industriebetriebe appellieren, sich unserem System anzuschließen. Neben herstellenden Betrieben haben vor allem auch Industrie- und Gewerbeparks mit eigener Stromversorgung sowie Ölraffinerien, Sportstadien oder Wind- und Solarparks einen erheblichen Bedarf an Schmelzsicherungen. Bei diesen Zielgruppen schlummert noch viel Potential. Interessierte Umweltbeauftragte werden von uns individuell beraten.“

Für die teilnehmenden Betriebe und Berufsschulen entstehen bei der Sammeltätigkeit keinerlei Kosten. Der Verein verfügt auch über alle Nachweise für eine vollständige und umweltgerechte Entsorgung. WEEE-Anforderungen werden umfänglich erfüllt. Der Jahresbericht 2025 geht ausführlich auf alle Aspekte der Vereinstätigkeit ein und liefert interessante Einblicke in das Wirken von großen und kleinen Sammlern sowie in die internationalen Rohstoffmärkte.

Abzurufen ist der Jahresbericht 2025 als PDF auf der Webseite www.nh-hh-recycling.de

Über NH/HH-Recycling

Der gemeinnützige Verein zur Förderung des umweltgerechten Recyclings von abgeschalteten NH/HH Sicherungseinsätzen e.V. wurde 1995 gegründet. Als freiwillige Initiative der deutschen Sicherungshersteller widmet sich der Verein dem Recycling von ausgedienten Schmelzsicherungen als Beitrag für einen nachhaltigen Wirtschaftskreislauf. Energieversorger, Industrieunternehmen, mittelständische Betriebe und das Elektrohandwerk beteiligen in sich ganz Deutschland über ein vom Verein finanziertes flächendeckendes Sammelsystem. Die Überschüsse verwendet der Verein ausnahmslos in Form von Spenden zur Finanzierung von Forschung, Lehre, Aus- und Weiterbildung. Mitglieder des Vereins sind die deutschen Sicherungshersteller Driescher Wegberg, EFEN, ETI, Hager, JEAN MÜLLER, MERSEN, SIBA und Siemens. www.nh-hh-recycling.de

Kontakt NH/HH-Recycling

Geschäftsstelle

Tel. +49 7775 935 9957

info@nh-hh-recycling.de

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Frau Carmen Kassing

Alicestraße 76

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email : carmen.kassing@t-online.de

Der Jahresbericht 2025 des NH/HH-Recyclingvereins zeigt eine weitere Punktlandung des Sammel- und Recyclingergebnisses auf einem konstant hohen Niveau von 200 Tonnen p.a.. Darüber hinaus gibt der Verein Auskunft für die Ergebnisse seiner bundesweiten Sammeltätigkeit und die Verwendung der daraus erwirtschaften Erlöse.

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