Nichts toppt die sicheren Häfen Gold und Silber

Rekordpreise bei Gold und Silber erfreuen Anleger. Aber auch bei Platin ergeben sich Chancen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Skeena Gold and Silver Ltd., Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 13.10.2025, 21:53, Europa/Berlin.

Die Gründe für die enormen Preisanstiege bei Gold und Silber sind inzwischen bekannt. Das neueste Ungemach kommt aus den USA: die Schließung von US-Behörden. Auch mit den Entlassungen von Personal wurde bereits begonnen, was über Zwangsurlaub hinausgeht. Grund ist der Haushaltsstreit zwischen Republikanern und Demokraten im Kongress. Bereits seit 1. Oktober ist also der US-Regierungsapparat teilweise lahmgelegt. Übrigens dauerte der längste Stillstand der US-Verwaltung 35 Tage und er startete im Dezember 2018. Erstmals seit 1980 stieg der Silberpreis über 50 US-Dollar je Unze. Damals war es die berühmte Geschichte der Gebrüder Hunt, die den Silbermarkt verknappen wollten und so für eine Silberblase sorgten, die dann wieder platzte.

Nun haben auch die ETF-Anleger die Attraktivität sicherer Häfen erkannt. Die seit September getätigten Zuflüsse bei den ETFs machen etwa 100 Tonnen Gold aus. Die ETF-Höchststände vom Herbst 2020 sind noch nicht erreicht. Auch beim Silber verzeichnen die ETFs seit Februar starke Zuflüsse. Beim Platin ist der Preis auf rund 1.600 US-Dollar je Feinunze gestiegen, ein markanter Preisanstieg. Die Gold-Platin-Ratio liegt nun bei gut 1:2,52. Für eine Unze Gold können also 2,52 Unzen Platin gekauft werden. Meist lag diese Ratio niedriger, Platin war teilweise teurer als Gold. Die Ratio drückt also immer noch eine Unterbewertung des Platinpreises aus. Sollten sich positive Momente aus der Automobilbranche, dem Chemiesektor oder aus dem Bereich der Wasserstofftechnologie ergeben und vielleicht noch die ETF-Zuflüsse ansteigen, dann könnte es mit dem Platinpreis schnell mal weiter nach oben gehen. Anleger sollten sich mit den hinter den Edelmetallen stehenden Unternehmen befassen.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ -entwickelt in British Columbia ein hochgradiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek) und im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ – ist ein großer und erfolgreicher Produzent von Gold und Platinmetallen. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle und Recycling gehören zum Geschäft.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Skeena Gold & Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/skeena-resources-ltd/ -).

Quellen:

https://www.ntg24.de/Ratio-spricht-fuer-Platin-23092025-AO-Edelmetall-Trading;

https://www.goldseiten.de/kurse/Gold-Platin-Ratio.php;

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/shutdowns-in-den-usa–das-waren-die-laengsten-regierungsstillstaende-36112126.html.

