Niedrigstdrucksensoren für Differenz- und Relativdruck im SOIC-Gehäuse – SM9235

Der SM9235 misst kleinste Differenz- & Relativdrücke bis 300 Pa mit höchster Präzision. Kompaktes SOIC-16-Gehäuse, 16-Bit-I²C und

Der Differenz- und Relativdrucksensor SM9235 von AMSYS steht für die hochpräzise Messung kleinster Drücke im Bereich von 0 … 300 Pa. Im JEDEC-konformen SOIC-16-Gehäuse mit zwei vertikalen Schlauchanschlüssen kombiniert er kompakte Bauform mit einfacher Integration in automatisierte SMD-Fertigungsprozesse.

Das vollständig thermisch kompensierte und kalibrierte I²C-Ausgangssignal mit 16 Bit Auflösung erreicht einen typischen Gesamtfehler von unter 0,4 % – einschließlich aller relevanten Einflussgrößen wie Temperatur, Versorgungsspannung und Druck. Nach dem Reflow-Löten kann dieser Wert durch eine zusätzliche Nullpunktkalibrierung auf bis zu ±0,2 % reduziert werden. Damit bietet der Sensor eine außergewöhnliche Präzision in einem Kunststoff-SMD-Gehäuse und eignet sich besonders für anspruchsvolle Niederdruckanwendungen mit hohen Genauigkeitsanforderungen.

Der spezifizierte Arbeitsbereich von -20 °C bis +85 °C entspricht zugleich dem vollständigen Kalibrationsbereich. Jeder Sensor wird innerhalb dieses Temperaturfensters gemessen, kompensiert und linearisiert – für verlässliche und reproduzierbare Messergebnisse unter realen Einsatzbedingungen. Die Versorgung erfolgt wahlweise mit 3,3 V oder 5 V bei einer Stromaufnahme von unter 4 mA. Das Gehäuse aus robustem PPS-Thermoplast bietet eine hohe chemische Beständigkeit und ist für die automatisierte SMD-Montage gemäß JEDEC 020D.1 ausgelegt.

Neben dem SM9235 für 0 … 300 Pa sind mit dem SM9233 (0 … 250 Pa) sowie dem SM9236 (0 … 600 Pa) weitere Varianten verfügbar. Insgesamt deckt die SOIC-Familie Druckbereiche von 125 Pa bis 2 bar ab und bietet Entwicklern eine durchgängige Lösung innerhalb eines einheitlichen Gehäusekonzepts.

Typische Einsatzbereiche sind Anwendungen zur präzisen Messung von Luft und nicht korrosiven Gasen – beispielsweise in HVAC-Systemen zur Filterüberwachung, Durchflussmessung und Leckageerkennung oder in der Medizintechnik zur Atemüberwachung.

Eigenschaften

* Differenzdruck 0 – 2,5 mbar, 0 – 3 mbar, 0 – 6 mbar

* Kompensierter Temperaturbereich: -20 – 85°C

* Versorgungsspannung: 3,3 V oder auf Anfrage 5 V

* Abgeglichenes digitales Ausgangssignal

* I²C-Format

* Auflösevermögen 16 bit

* Genauigkeit: unter 1% FS

* Digital-Signalprozessor-ASIC

* SOIC16-Gehäuse für SMD- Montage

* RoHS und REACH konform

Mehr Informationen zu diesem Sensor finden Sie unter: www.amsys.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AMSYS GmbH & Co. KG

Herr V. Fruci

An der Fahrt 4

55124 Mainz

Deutschland

fon ..: 061314698750

web ..: https://www.amsys.de

email : info@amsys.de

AMSYS GmbH & Co. KG ist ein deutsches Unternehmen spezialisiert auf Sensorik, insbesondere Druckmesstechnik. Das Sortiment umfasst Drucksensoren von 1,25 mbar bis 800 bar, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Neigungssensoren sowie kabellose Lösungen. Neben Standardprodukten bietet AMSYS kundenspezifische Anpassungen an. Mehr unter www.amsys.de.

