P.Core – Druckschalter mit keramischer Messzelle und IO-Link

Mit dem neuen Druckschalter P.Core ergänzt AMSYS sein kompaktes Sensor-Trio: robustes Edelstahlgehäuse, keramische Messzelle, hohe Genauigkeit – ideal für raue Industrieanwendungen.

Mit dem P.Core hat AMSYS GmbH & Co. KG nun auch einen Druckschalter im gleichen, extrem kompakten Edelstahlgehäuse wie beim Drucktransmitter P.Trace im Angebot. Beide, wie auch der große multifunktionale Bruder P.Touch mit Touchscreenbedienung, arbeiten mit einer keramischen Druckmesszelle als Sensorelement. Mit dem P.Core Druckschalter wird nun das Trio für Anwendungen in der Hydraulik, Automatisierungstechnik, Pneumatik, Vakuumtechnik und Verpackungsindustrie abgerundet.

Die keramische Messzelle in Kombination mit einer zum Messmedium passenden Dichtung aus NBR, FKM oder EPDM macht den P.Core zu einem äußerst resistenten Druckschalter für die meisten aggressiven Medien, wie korrosive Gase, Hydrauliköle oder andere chemische Substanzen.

Der P.Core gehört zu den kleinsten Sensoren mit keramischer Messzelle auf dem Markt und ist dabei mit seinem Gehäuse aus massivem Edelstahl sehr robust. Es erfüllt die Schutzklasse IP68, wodurch es optimal gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Dies macht ihn ideal für raue Industrieumgebungen, in denen hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefordert sind.

Seine zwei programmierbaren Schaltausgänge weisen die gleiche Wiederholgenauigkeit der keramischen Messzelle von nur 0,1 % FS auf wie seine Geschwister P.Trace und P.Touch. Er wurde ebenfalls für den industriellen Dauereinsatz für Drücke vom Vakuumbereich bis hin zu 600 bar entwickelt und eignet sich hervorragend für Anwendungen, die eine präzise Druckmessung unter anspruchsvollen Bedingungen erfordern.

Flexible Anpassungsmöglichkeiten und einfache Integration

Der P.Core ist mit G1/4″ Prozessanschlüssen erhältlich, wahlweise mit Außen- oder Innengewinde. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12-Stecker, was eine schnelle und sichere Integration in bestehende Systeme ermöglicht. Dank 200 mA Schaltleistung können die beiden frei programmierbaren Schaltausgänge bereits viele Ventile etc. direkt ansteuern. Dabei kann er per IO-Link leicht programmiert und zentral gewartet werden. Die hohe Messgenauigkeit von ±0,5 % FS und eine Langzeitdrift von maximal 0,1 % FS pro Jahr sorgen für eine auch langfristig zuverlässige Nutzung als Druckschalter in der industriellen Automatisierung.

Anwendungen

o Industrielle Hydraulik

o Automatisierung

o Pneumatische Aktoren

o Vakuumheber

o Verpackungsindustrie

o Außen- wie Inneneinsatz

