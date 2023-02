Nine Mile Metals erwirbt das Projekt West Nine Mile Brook und beauftragt Windfall Geotek, ein Unternehmen für Künstliche Intelligenz

Vancouver, B.C. – Donnerstag, 9. Februar 2023 / IRW-Press / – Nine Mile Metals Ltd. (CSE: NINE, OTCQB: VMSXF, FWB: KQ9) (das Unternehmen oder Nine Mile) freut sich bekannt zu geben, dass es das Projekt West Nine Mile Brook von Windfall Geotek Inc. (Windfall) übernommen hat und dessen KI-Dienstleistungen auf sein gesamtes Projektportfolio im weltberühmten Bathurst Mining Camp (BMC) in New Brunswick, Kanada, anwenden wird.

– Liegenschaft West Nine Mile Brook (29 Claim-Einheiten, die sich über 6,3 km² erstrecken),

– An der südlichen Grenze der gefalteten, mineralisierten Nine Mile Synform,

– Drei (3) Zielknoten (A, B, C) mit hoher Priorität ermittelt, die denen ähneln, die von EarthEx bei Nine Mile Brook festgestellt wurden.

– Das Wirtsgestein ist dasselbe wie bei der Wedge-Lagerstätte (zuvor von Cominco abgebaut, 1,503 MT (2,88 % Cu, 1,6 % Zn, 0,65 % Pb und 20 g/t Ag).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69217/NineMile_090223_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Liegenschaft West Nine Mile Brook mit Darstellung von (3) hoch priorisierten Zielen in der ausgewiesenen mineralisierten Falte Nine Mile

Entlang der südlichen Grenze der Nine Mile Synform wurden (3) noch nie getestete Ziele mit hoher Priorität entlang eines gut definierten geologischen Kontakts identifiziert. Zu den Wirtsgesteinen gehören Vulkane und Sedimente der Little-River-Formation, die auch das strukturelle Liegende der Cu-, Pb-, Zn-Ag-Keil-Lagerstätte bildet (Cominco förderte 1,503 MT (Millionen Tonnen) mit einem Gehalt von 0,65 % Pb, 1,6 % Zn, 2,88 % Cu und 20,0 g/t Ag). Entlang paralleler Strukturen im Nordwesten sind weitere kleine Lagerstätten vorhanden. Entlang dieses aussichtsreichen Trends wurden noch keine Bohrungen durchgeführt. Wie man aus Abbildung 1 ersehen kann (gelbe Vorkommen), gibt es einen hochgradig ausgeprägten Mineralisierungstrend, der sich durch unsere neue Liegenschaft fortsetzen und mit den (3) hoch priorisierten magnetischen Hochpunkten (Knotenpunkte) in Verbindung stehen sollte.

Der CEO & Director Patrick J. Cruickshank, MBA, erklärt: Diese Übernahme von West Nine Mile Brook ist eine wertvolle Ergänzung unseres Nine Mile Brook VMS-Portfolios. Die mineralisierte Synform von Nine Mile setzt sich durch unsere neue Liegenschaft fort und wurde noch nie getestet. Wir haben (3) Ziele mit hoher Priorität innerhalb des gefalteten Trends identifiziert, und wie man sehen kann, wurden auf diesem Trend und an den Knotenpunkten zahlreiche VMS-Vorkommen entdeckt. Wir sind bestrebt, unseren geophysikalischen Fußabdruck im BMC-Gebiet weiter zu vergrößern und durch Wachstums- und Übernahmestrategien Qualitätswerte für unsere Aktionäre zu schaffen. Wir werden unsere Arbeit mit Windfall Geotek und deren firmeneigene Analyse mit künstlicher Intelligenz auf unser gesamtes Projektportfolio (Nine Mile Brook, California Lake und unser Canoe Landing Lake (E&W)) anwenden. Die Zusammenarbeit mit EarthEX Geophysical Solutions Inc., Windfall und unserem gesamten technischen Team ist darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert zu steigern und unser Explorationsprogramm zum Erfolg zu führen. Diese Analyse ergänzt alle unsere Programme und bringt sie in unseren zukünftigen Programmen hier bei Nine Mile Metals auf den neuesten Stand.

Der Chairman von Windfall, Dinesh Kandanchatta, fügte hinzu: Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Patrick und dem Team von Nine Mile Metals bei diesem Projekt. Technologien wie ChatGPT erweitern die Kunst des Möglichen mit KI. Visionäre wie Patrick sind führend bei der Verbreitung von KI im Explorationssektor. Dieses mehrjährige Programm zeigt, was möglich ist, wenn KI-getriebene Technologieunternehmen und Explorationsunternehmen zusammenarbeiten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69217/NineMile_090223_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Das proprietäre KI-Zielprozessmodell von Windfall Geotek

Windfall ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine proprietären (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek verfügt über ein multidisziplinäres Team, das sich aus Fachleuten der Geophysik, Geologie, Künstlichen Intelligenz und Mathematik zusammensetzt. Es kombiniert verfügbare öffentliche und private Datensätze, darunter geophysikalische, Bohrloch- und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie Gebiete von Interesse hervorheben, die das Potenzial haben, geologisch mit anderen Basis- oder Edelmetalllagerstätten vergleichbar zu sein.

Das Unternehmen hat den West Nine Mile Brook Claim von Windfall im Austausch gegen die Ausgabe von 232.143 Aktien des Unternehmens (die Vergütungsaktien) übernommen. Die Vergütungsaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist. Der Mineral-Claim befindet sich im Bathurst Mining Camp, New Brunswick, Kanada. Der Claim unterliegt einer 2%igen NSR-Lizenzgebühr (NSR), wobei das Recht besteht, 50 % der 2%igen NSR-Lizenzgebühr für 500.000 Dollar zurückzukaufen. Windfall ist ein unabhängiger Partner des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen wurden gemäß den kanadischen behördlichen Bestimmungen der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und von Gary Lohman, B.Sc., P. Geo., Director, der als qualifizierter Sachverständiger des Unternehmens fungiert und in einem Nahverhältnis zum Unternehmen steht, geprüft und genehmigt.

Über Nine Mile Metals Ltd.:

Nine Mile Metals Ltd. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von VMS-Lagerstätten (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) im weltberühmten Bathurst Mining Camp in der kanadischen Provinz New Brunswick gerichtet ist. Das primäre Geschäftsziel des Unternehmens ist die Exploration seiner drei VMS-Projekte: Nine Mile Brook, California Lake und Canoe Landing Lake (East – West). Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Exploration von kritischen Mineralien (CME), wodurch es sich in eine günstige Position für den Boom bei Elektrofahrzeugen und umweltfreundlichen Technologien bringt, die Kupfer, Silber, Blei und Zink benötigen, und sich mit Gold absichert.

IM NAMEN VON NINE MILE METALS LTD.

Patrick J Cruickshank, MBA

CEO und Director

T: +1.506-804-6117

E: patrick@ninemilemetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten, die das Geschäft von Nine Mile betreffen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Managements von Nine Mile. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie werden, können, würden, erwarten, beabsichtigen, planen, anstreben, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen, potenziell, fortsetzen, wahrscheinlich, könnte und Variationen dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass (a) die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen so berechnet werden, dass sie Gebiete von Interesse hervorheben, die das Potenzial haben, aus geologischer Sicht anderen Basis- oder Edelmetalllagerstätten zu ähneln, (b) es einen hochgradig identifizierten mineralisierten Trend gibt, der sich durch unser neues Konzessionsgebiet fortsetzen und mit den (3) hoch priorisierten magnetischen Hochpunkten (Nodes) in Verbindung stehen sollte, (c) die mineralisierte Synform Nine Mile sich durch unser neues Konzessionsgebiet fortsetzt, (d) wir bestrebt sind, unseren geophysikalischen Fußabdruck im BMC-Gebiet weiter zu vergrößern und durch Wachstums- und Akquisitionsstrategien einen qualitativen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen, (e) die Arbeit mit Windfall Geotek und dessen unternehmenseigene Analyse mit künstlicher Intelligenz auf unser gesamtes Projektportfolio angewandt werden wird, und (f) diese Analyse alle unsere Programme ergänzt und sie in unseren zukünftigen Programmen auf den neuesten Stand bringt. Obwohl Nine Mile der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Informationen beruhen, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen, da Nine Mile nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung.

