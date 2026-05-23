  • NIS2-Pflicht: Viele Unternehmen in Nordthüringen noch nicht gesetzeskonform – TTG warnt

    Das Dingelstädter IT-Systemhaus TTG Daten & Bürosysteme GmbH macht auf die NIS2-Pflichten aufmerksam, die seit Oktober 2024 gelten – und bietet betroffenen Unternehmen eine kostenlose Ersteinschätzu

    BildDingelstädt, Juni 2026 – Die EU-Richtlinie NIS2 (Network and Information Security Directive 2) ist seit Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt und betrifft deutlich mehr Unternehmen als ihr Vorgänger. Doch laut Einschätzung der TTG Daten & Bürosysteme GmbH aus Dingelstädt haben viele mittelständische Betriebe in der Region Nordthüringen und Südniedersachsen die gesetzlichen Anforderungen noch immer nicht erfüllt – mit potenziell erheblichen Konsequenzen.

    Wer ist betroffen?

    NIS2 gilt für Unternehmen ab 50 Mitarbeitern oder 10 Millionen Euro Jahresumsatz in kritischen Sektoren wie Energie, Transport, Gesundheit, Lebensmittel, Maschinenbau und digitale Infrastruktur. Auch viele Zulieferer und Dienstleister können indirekt betroffen sein, wenn sie Teil der Lieferkette regulierter Unternehmen sind. Die Bußgelder bei Verstößen können bis zu 10 Millionen Euro oder 2 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen.

    Konkreter Handlungsbedarf

    „Wir stellen in Beratungsgesprächen immer wieder fest, dass Unternehmen in der Region NIS2 entweder gar nicht kennen oder glauben, sie seien nicht betroffen“, sagt Martin Trappe, Geschäftsführer der TTG Daten & Bürosysteme GmbH. „Dabei sind die Anforderungen klar: Risikomanagement, Incident Reporting, Lieferkettensicherheit und technische Schutzmaßnahmen müssen nachweisbar umgesetzt sein.“

    Zu den konkreten Maßnahmen, die NIS2 fordert, gehören unter anderem:

    – Dokumentiertes Risikomanagement für IT-Systeme
    – Technische Maßnahmen wie Firewall, Backup und Verschlüsselung
    – Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen (innerhalb von 24 Stunden)
    – Schulungen für Mitarbeiter und Führungskräfte
    – Sicherheitsprüfung der Lieferkette

    Besondere Relevanz für die Region

    Die Wirtschaftsstruktur in Nordthüringen und Südniedersachsen ist stark durch mittelständische Unternehmen aus Industrie, Maschinenbau, Lebensmittelverarbeitung und Gesundheitswesen geprägt – allesamt Sektoren, die direkt unter NIS2 fallen oder als Zulieferer indirekt betroffen sind. Hinzu kommt: Wer als Lieferant für ein NIS2-pflichtiges Unternehmen tätig ist, muss unter Umständen selbst Nachweise über seine IT-Sicherheitsmaßnahmen erbringen. Das Thema betrifft damit weitaus mehr Betriebe als auf den ersten Blick erkennbar.

    Branchenverbände und Behörden wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfehlen Unternehmen, jetzt zu handeln – bevor Prüfbehörden aktiv werden. Wer bei einem Sicherheitsvorfall keine dokumentierten Maßnahmen vorweisen kann, riskiert nicht nur Bußgelder, sondern auch Reputationsschäden und den Verlust von Aufträgen.

    TTG als zertifizierter Partner

    Als ISO/IEC 27001:2022 zertifiziertes IT-Systemhaus verfügt TTG über das notwendige Fachwissen, um Unternehmen bei der NIS2-Umsetzung zu begleiten – von der ersten Bestandsaufnahme bis zur vollständigen Dokumentation. „Unsere eigene ISO-27001-Zertifizierung ist dabei kein Zufall: Wir leben selbst die Standards, die wir unseren Kunden empfehlen“, so Trappe. „Viele Maßnahmen, die NIS2 fordert, sind ohnehin sinnvoll – sie schützen das Unternehmen im Ernstfall und schaffen Vertrauen bei Kunden und Partnern.“

    Der Beratungsansatz von TTG ist praxisorientiert: Zunächst wird gemeinsam mit dem Unternehmen ermittelt, welche Systeme und Prozesse unter NIS2 fallen. Darauf aufbauend werden fehlende Maßnahmen priorisiert und schrittweise umgesetzt – ohne unnötigen Aufwand, aber mit dem nötigen Nachdruck.

    TTG bietet betroffenen Unternehmen in Nordthüringen und Südniedersachsen eine kostenlose Ersteinschätzung an, ob und in welchem Umfang NIS2-Maßnahmen erforderlich sind. Interessierte können sich unter 036075 5262-0 oder ttg@ttg-gmbh.de melden. Weitere Informationen unter https://www.ttg-gmbh.de

    Pressekontakt:

    TTG Daten & Bürosysteme GmbH
    Martin Trappe
    Neue Str. 13
    37351 Dingelstädt
    Telefon: 036075 5262-0
    E-Mail: ttg@ttg-gmbh.de
    Website: https://www.ttg-gmbh.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    TTG Daten- und Bürosysteme GmbH
    Herr Martin Trappe
    Neue Str. 13
    37351 Dingelstädt
    Deutschland

    fon ..: 03607552620
    fax ..: 036075526220
    web ..: https://www.ttg-gbh.de
    email : ttg@ttg-gmbh.de

    TTG Daten & Bürosysteme GmbH ist ein IT-Systemhaus mit Sitz in Dingelstädt (Eichsfeld). Das Unternehmen betreut seit Jahrzehnten Geschäftskunden in Nordthüringen und Südniedersachsen mit IT-Infrastruktur, Managed Services, IT-Sicherheit, Microsoft-Lösungen sowie Druck- und Kopiertechnik. TTG ist ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und Microsoft-Partner.

    Pressekontakt:

    TTG Daten- und Bürosysteme GmbH
    Herr Martin Trappe
    Neue Str. 13
    37351 Dingelstädt

    fon ..: 03607552620
    web ..: https://www.ttg-gbh.de
    email : ttg@ttg-gmbh.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. nis2-conform.eu – Wie ein digitales Selbstaudit Unternehmen bei der NIS2-Umsetzung unterstützt
      Sehr geehrte Damen und Herren, wir bedanken uns recht herzlich für die Veröffentlichung unserer Pressemitteilung zum Thema NIS2-Richtlinie in Ihren Medien. Freundliche Grüße Thomas Stiren...

    2. NIS2 – dansk / tysk – Kommunikation ist schon Pflicht
      NIS2 ist Pflicht - auch in der Kommunikation. Dänische Unternehmen mit Geschäft im DACH-Markt müssen ihre Compliance klar und fehlerfrei auf Deutsch darstellen....

    3. Das NIS2 Survival Kit bringt Klarheit in die Umsetzung der NIS2-Richtlinie
      Rund um NIS2 kursieren viele Annahmen, die mehr verunsichern als helfen. Dieses Buch schafft Klarheit, welche Anforderungen nicht gestellt werden - und wo der tatsächliche Fokus liegt....

    4. Die EU-NIS2-Richtlinie und die Auswirkung in Unternehmen
      "Es ist wichtig vor dem Hintergrund der EU-NIS2-Richtlinie bei den IT-Schulungen zu beachten, dass die Teilnehmenden individuelle Zugänge und Zertifikate erhalten."...

    5. KRITIS-Dachgesetz und NIS2 erhöhen den Druck auf Unternehmen
      Herxheim, 23.5.2026 - Resiliente Notfallkommunikation wird zum strategischen Thema, das immer mehr Unternehmen, Organisationen und Behörden betrifft....

    6. Validato stärkt Unternehmen bei der NIS2-Compliance mit Fokus auf Human Risk Management
      Validato unterstützt Unternehmen dabei, die NIS2-Anforderungen effizient umzusetzen, indem digitale Background Checks und Human Risk Management die Sicherheit und Compliance maßgeblich stärken....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.