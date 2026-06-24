Berliner Schulstudie zeigt Handlungsbedarf: Pilotprojekt Transzendentale Meditation an Schulen

Nach der Berliner Gewaltstudie lädt die Christiane Schuhmann Stiftung die Bildungssenatorin ein, ein Pilotprojekt mit Transzendentaler Meditation an Berliner Schulen zu prüfen.

Einladung an Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zur wissenschaftlichen Prüfung eines Pilotprojekts mit Transzendentaler Meditation an Berliner Schulen

_Transzendentale Meditation (TM) als wissenschaftlich untersuchter Ansatz zur Reduzierung von Stress, Gewalt und Mobbing im Schulalltag_

Berlin, 24. Juni 2026 – Die Ergebnisse des Berliner Konflikt- und Gewaltbarometers zeigen eine besorgniserregende Entwicklung: Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeitenden bewertet Gewalt und Konflikte an der eigenen Schule als großes oder sehr großes Problem. Fast zwei Drittel berichten von einer Zunahme der Gewalt seit der Corona-Pandemie.

_“Die Schule muss wieder ein Ort der Sicherheit, des Respekts und der Freude am Lernen werden“,_ erklärt Dr. Eckart Stein, Leiter der deutschen TM-Organisation. _“Die Berliner Studie beschreibt eindrücklich die Herausforderungen unserer Schulen. Deshalb möchten wir Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zu einem offenen Dialog über zusätzliche und wissenschaftlich überprüfbare Präventionsmaßnahmen einladen.“_

Aus Sicht vieler Wissenschaftler liegt eine wesentliche Ursache vieler Konflikte in der zunehmenden Stressbelastung von Schülern und Lehrkräften. Internationale Forschung zeigt, dass chronischer Stress Konzentrationsfähigkeit, emotionales Gleichgewicht und soziales Verhalten beeinträchtigen kann. Eine wirksame Gewaltprävention sollte deshalb nicht erst bei bereits eskalierten Konflikten ansetzen, sondern Stress frühzeitig reduzieren.

Die Transzendentale Meditation (TM) ist eine einfache, nicht-religiöse geistige Technik, die weltweit von Millionen Menschen praktiziert wird. Über 700 wissenschaftliche Studien berichten über positive Auswirkungen auf Stressabbau, Konzentration, Resilienz und psychisches Wohlbefinden.

Ein besonders interessantes Beispiel sind die von der Europäischen Union geförderten Projekte EUROPE („Ensuring Unity and Respect as Outcomes for People of Europe“) und FRIENDS („Fostering Resilience-Inclusive Education and Non-Discrimination in Schools“). In diesen Projekten wurde an Schulen in mehreren europäischen Ländern eine tägliche „Stille Zeit“ mit Transzendentaler Meditation eingeführt und wissenschaftlich begleitet.

Die Auswertungen zeigten Verbesserungen in verschiedenen schulischen Bereichen, darunter Lernverhalten, Wohlbefinden, Resilienz und Schulklima. Aufgrund der positiven Erfahrungen wurden TM ausdrücklich zur Gewaltprävention und Implementierung einer inklusiven Bildung an Schulen empfohlen.

_“Die Berliner Studie fordert zu Recht mehr Prävention, Intervention und wirksame Maßnahmen gegen Gewalt“,_ so Dr. Stein. _“Wir möchten deshalb anregen, auch die Einführung einer wissenschaftlich begleiteten ,Stillen Zeit‘ mit Transzendentaler Meditation an Berliner Schulen zu prüfen.“_

Die TM-Initiative schlägt vor, gemeinsam mit interessierten Schulen, Wissenschaftlern und der Berliner Bildungsverwaltung ein Pilotprojekt zu entwickeln. Ziel wäre es, die Auswirkungen einer täglichen Stillen Zeit auf Stressbelastung, Schulklima, Konzentrationsfähigkeit, Mobbing und Gewaltvorfälle praktisch umzusetzen und wissenschaftlich zu untersuchen.

_“Berlin hat mit dem Konflikt- und Gewaltbarometer den Mut gezeigt, genau hinzuschauen“,_ sagt Dr. Stein. „_Nun bietet sich die Chance, innovative Präventionsansätze zu prüfen, die bereits in anderen Ländern erfolgreich eingesetzt wurden. Wir laden die Bildungssenatorin herzlich zu einem Gespräch über die Möglichkeiten eines solchen Pilotprojekts ein.“_

Weitere Informationen:

www.SchuleOhneStress.org

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Christiane Schuhmann Stiftung

Herr Eckart Stein

Spielbergtor 12c

99099 Erfurt

Deutschland

fon ..: 00491776722659

fax ..: 004936174429541

web ..: https://schuleohnestress.org/

email : info@schuleohnestress.org

Die Christiane Schuhmann Stiftung informiert die Öffentlichkeit über die Transzendentale Meditation (TM), eine einfache, natürliche und wissenschaftlich untersuchte geistige Technik, die seit mehr als 60 Jahren in Deutschland gelehrt wird. Die Stiftung engagiert sich für die Förderung von Gesundheit, Bildung und gesellschaftlichem Zusammenhalt sowie für die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse über wirksame Methoden zur Stressreduktion und Persönlichkeitsentwicklung.

Die Transzendentale Meditation wird heute von Millionen Menschen in über 100 Ländern praktiziert und findet Anwendung in Schulen, Universitäten, Unternehmen, Gesundheitsprogrammen sowie staatlichen und kommunalen Einrichtungen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien berichten über positive Wirkungen auf Stressabbau, psychische Gesundheit, Konzentrationsfähigkeit, Resilienz und soziale Kompetenz.

Ein besonderes Anliegen der Christiane Schuhmann Stiftung ist die Förderung von Programmen zur Stressprävention und Potenzialentfaltung bei Kindern und Jugendlichen. Dazu gehört auch die Information über internationale Schulprojekte, in denen die Transzendentale Meditation als Bestandteil einer täglichen „Stillen Zeit“ eingesetzt und wissenschaftlich begleitet wird.

Pressekontakt:

Christiane Schuhmann Stiftung

Herr Eckart Stein

Spielbergtor 12c

99099 Erfurt

fon ..: 00491776722659

email : info@schuleohnestress.org

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