FISCHER Weilheim veröffentlicht ersten Nachhaltigkeitsbericht nach VSME Standard

Mit dem Bericht nach VSME-Standard macht FISCHER Weilheim seine ESG-Aktivitäten erstmals transparent und setzt ein klares Zeichen für strukturierte Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung.

Weilheim an der Teck, Juni 2026 – FISCHER Weilheim hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Der erste unternehmensweite Nachhaltigkeitsbericht nach dem VSME-Standard ist veröffentlicht. Mit diesem Schritt dokumentiert das Unternehmen seine Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erstmals strukturiert und transparent._

Der Bericht umfasst die Gesellschaften FISCHER Weilheim Management GmbH, FISCHER Weilheim GmbH & Co. KG und FWE GmbH und ist das Ergebnis eines intensiven, bereichsübergreifenden Arbeitsprozesses über mehrere Monate hinweg. Mitarbeitende aus unterschiedlichen Fachbereichen haben gemeinsam daran gearbeitet, relevante Daten systematisch zu erfassen, Prozesse zu analysieren sowie Inhalte aufzubereiten und zu konsolidieren. „Mit unserem ersten Nachhaltigkeitsbericht schaffen wir eine belastbare Grundlage für Transparenz und Weiterentwicklung“, erklärt Claus Bechlars, Geschäftsführer von FISCHER Weilheim.

Strukturierte Nachhaltigkeitsberichterstattung nach anerkanntem Standard

Der Bericht wurde nach dem VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs) erstellt, einem von der Europäischen Kommission empfohlenen Rahmenwerk für kleine und mittelständische Unternehmen. Dabei wurden rund 96 wesentliche Datenpunkte aus dem Basis- und Zusatzmodul erhoben und ausgewertet. Diese umfassen zentrale Themenfelder aus: Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Die strukturierte Herangehensweise ermöglicht eine nachvollziehbare, vergleichbare Darstellung der Nachhaltigkeitsleistungen von FISCHER Weilheim.

Antwort auf steigende Anforderungen im Markt

Die Veröffentlichung des Berichts erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Erwartungen seitens Kunden und Auftraggebern. Nachhaltigkeit entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor. FISCHER Weilheim positioniert sich mit der strukturierten Berichterstattung klar als verantwortungsbewusstes Unternehmen mit langfristigem Anspruch für transparente Kommunikation, aktive Weiterentwicklung und langfristige Ausrichtung der Geschäftstätigkeit.

Klare Zielsetzung: Transparenz und kontinuierliche Verbesserung

Mit dem ersten Nachhaltigkeitsbericht geht FISCHER Weilheim bewusst über eine reine Bestandsaufnahme hinaus. Als Unternehmen der Kreislaufwirtschaft werden bereits viele Initiativen in diesem Bereich verfolgt, und Nachhaltigkeit ist bereits in der DNA verankert. Ziel ist es nun, die identifizierten Handlungsfelder aktiv weiterzuentwickeln und Nachhaltigkeit langfristig noch fester in der Unternehmensstrategie zu verankern.

„Für uns ist dieser Bericht mehr als eine formale Berichterstattung. Er ist ein Versprechen, unseren Weg konsequent weiterzugehen und verantwortungsvoll zu handeln. Wir freuen uns, diesen ersten Nachhaltigkeitsbericht in Händen zu halten – als Zeichen unserer Haltung und unseres Anspruchs, heute und morgen verantwortungsvollen Mehrwert zu schaffen“, bekräftigen Claus Bechlars und Frank Bahner, Geschäftsführung FISCHER Weilheim.

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Frau Verena Armbruster

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email : verena.armbruster@fischer-weilheim.de

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