FISCHER Weilheim am Main-Donau-Kanal – Erdarbeiten im Großformat

FISCHER Weilheim übernimmt die Erdarbeiten beim Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn am Main-Donau-Kanal. Bis 2028 werden 300.000 m³ Boden bewegt – nachhaltig und technisch anspruchsvoll.

Weilheim/Teck, Dezember 2025 – Beim Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn übernimmt FISCHER Weilheim die Erdarbeiten für eines der wichtigsten Wasserbauprojekte Deutschlands. Bis 2028 werden rund 300.000 m³ Boden bewegt – darunter auch Fels, der vor Ort gebrochen und nachhaltig wiederverwendet wird. Mit Technik, Erfahrung und Teamgeist leisten wir einen zentralen Beitrag zur modernen Infrastruktur.

Mit dem Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn bei Erlangen ist FISCHER Weilheim Teil eines Infrastrukturprojekts von besonderer Bedeutung. Die Schleuse am Main-Donau-Kanal wurde zwischen 1966 und 1970 errichtet und zählt mit rund 7.000 Schiffspassagen pro Jahr zu den stark frequentierten Wasserbauwerken in Deutschland. Nach Jahrzehnten intensiver Nutzung machen strukturelle Schäden einen Neubau notwendig – und wir sind mittendrin.

Unser Auftrag: Erdarbeiten in beeindruckender Dimension

Seit Mai 2024 laufen die Arbeiten für den Ersatzneubau dieser wichtigen Anlage am Main-Donau-Kanal. Seit dem vierten Quartal 2025 übernimmt das Team von FISCHER Weilheim die Erdarbeiten für das Großprojekt. Bis Ende 2028 werden rund 300.000 m³ Boden bewegt – darunter 80.000 m³ Fels, der direkt vor Ort gebrochen wird. Die Materialien werden zwischengelagert und später zur Verfüllung der alten Schleuse wiederverwendet. Das ist nicht nur effizient, sondern auch nachhaltig.

Technik, Erfahrung und Teamgeist – unsere Stärken im Einsatz

Der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn ist ein technisches Großvorhaben, das höchste Anforderungen an Planung, Ausführung und Zusammenarbeit stellt. Mit einem erfahrenen Team, modernster Technik und einem klaren Projektverständnis setzen wir Maßstäbe im Tiefbau.

„Der Ersatzneubau der Schleuse Kriegenbrunn ist ein echtes Großprojekt – und wir stehen erst am Anfang. Was jetzt zählt, ist Teamarbeit: Nur gemeinsam können wir diese Herausforderung meistern. Wir sind überzeugt, dass wir mit Engagement, Zusammenhalt und unserem Know-how Großes bewegen werden,“ so Claus Bechlars und Frank Bahner, Geschäftsführer FISCHER Weilheim.

Über die FISCHER Weilheim Gruppe

Die FISCHER Weilheim Gruppe, gegründet 1927 von Karl Fischer, ist ein in Baden-Württemberg verwurzeltes Familienunternehmen mit Fokus auf Transportlogistik, Bodenma-nagement, Rückbau und Baustoffrecycling, sowie Verwertung und Deponielösungen. Mit über 450 Mitarbeitenden und mehreren Standorten in Süddeutschland bietet das Unternehmen umfassende Dienstleistungen entlang des Stoffstrommanagements – zuverlässig, leistungs-stark und verantwortungsbewusst.

