Travel Tuesday: Investition in Erinnerungen statt Gadgets

Vergessen Sie Black Friday-Gadgets: Am heutigen „Travel Tuesday“ (02.12.) verschiebt sich der Fokus der Konsumenten von Besitz zu Erlebnissen.

Am Travel Tuesday sparen Deutsche bei dem, was bleibt. Berlin, 02.12.2025 – Die Rabattschlacht um Fernseher und Mode ist vorbei. Doch für viele Konsumenten verschiebt sich der Fokus jetzt vom reinen Besitz hin zum Erleben. Heute, am „Travel Tuesday“ (02. Dezember), erreicht dieser Trend seinen Höhepunkt: Airlines und Reiseveranstalter öffnen ihre Restkontingente zu Tiefstpreisen. Die Experten der Shopping-Community mydealz.de zeigen, wo man heute echte „Momente“ günstig bucht und wie technische Kniffe wie VPN und Inkognito-Modus dabei helfen.

Während in der Black Week vor allem materielle Güter im Warenkorb landen, steht der Dienstag nach Cyber Monday im Zeichen von Erlebnissen. „Wir beobachten einen klaren Shift: Weg von „Materiellen“, hin zu „Erinnerungen“, erklären die Experten von mydealz. „Der Travel Tuesday ist die Antwort der Reisebranche auf den Black Friday. „Anbieter nutzen diesen Tag gezielt, um Restplätze abzuverkaufen und Frühbucher für 2026 zu locken.“

Der Markt-Check: Die Analyse der für morgen erwarteten Angebote zeigt: Wer in Erlebnisse investieren will, muss nicht tief in die Tasche greifen.

* Kurztrips für kleines Geld: Low-Cost-Carrier wie Ryanair oder Wizz Air bieten Strecken nach London, Rom oder Barcelona bereits ab 14,99 Euro an – oft günstiger als ein Taxi zum Flughafen.

* Doppelt sparen: Plattformen wie Booking.com oder Expedia geben am Travel Tuesday oft zusätzlich Rabattcodes (10-15%) aus, die sich teilweise mit bestehenden Reduzierungen (wie z.B. Cyber Monday) kombinieren lassen.

* Fernweh stillen: Airlines wie Qatar Airways und Emirates starten morgen spezielle Aktionen für Ziele in Asien und Australien.

Insider-Wissen: So tricksen Urlauber die Algorithmen aus

Nicht jeder Rabatt hält, was er verspricht. Damit die Investition in den nächsten Urlaub gelingt, raten die Experten zu folgenden Strategien:

* Flexibel bleiben: Die besten Angebote gibt es oft für weniger frequentierte Reisezeiten(Nebensaison) oder alternative Abflughäfen. Seid bei der Reisezeit und dem Ziel so flexibel wie möglich, um die größten Rabatte abzugreifen.

* Gutscheine und Cashback stapeln: Der Travel Tuesday lebt von Gutscheincodes. Sucht bei mydealz gezielt nach aktuellen Gutscheinen für Airlines oder Buchungsportale. Oft könnt Ihr diese mit Cashback-Angeboten (z.B. Shoop) kombinieren, um den Endpreis drastisch zu senken.

* Endpreis inkl. Gebühren prüfen: Achtet bei Flügen von Billigairlines genau auf den Endpreis inklusive Gepäck, Sitzplatzreservierung und Kreditkartengebühren. Der beworbene „10 EUR Flug“ kann am Ende schnell dreimal so teuer werden.

* Deal-Alarm für Ziel und Airline: Aktiviert in der mydealz App einen Deal-Alarm für Eure Wunschziele („New York“, „Thailand“) oder Eure favorisierten Airlines („Lufthansa“, „Emirates“), um sofort über den besten Preis informiert zu werden.

* Reisezeitraum checken: Die Deals gelten oft nur für sehr spezifische Reisezeiträume. Lest im Deal-Thread bei mydealz in den Kommentaren nach, für welche Daten die besten Preise verfügbar sind.

* Stornierungsbedingungen checken: Viele günstige Angebote sind nicht stornierbar. Wer flexibel bleiben will: nach“flexibel umbuchen“ filtern.

Fazit: Schnell sein lohnt sich

Der Travel Tuesday ist der Tag für alle, die Erlebnisse über Besitz stellen. „Die besten Kontingente sind oft binnen Stunden vergriffen“, warnen die Experten. Wer am Travel Tuesday bucht, investiert sein Budget nicht in Dinge, die verstauben, sondern in Erinnerungen, die bleiben.

Alle aktuellen Deals und die vollständige Analyse finden Sie hier:

https://magazin.mydealz.de/travel-tuesday-2025-termin-beste-reise-deals-flugangebote-spartipps-50644

Über mydealz

mydealz ist Deutschlands größte Deal-Sharing-Community und Teil von Atolls.com. Jeden Monat teilt eine „Schwarmintelligenz“ von Millionen Nutzerinnen und Nutzern die besten Schnäppchen, vergleicht Preise und bewertet Deals in Echtzeit.

