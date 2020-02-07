Silvester-Hack: Diese 4 „Champagner-Dupes“ kosten ein Drittel – und schmecken genauso gut

Champagner-Qualität für 12 Euro? Pünktlich zum Jahreswechsel zeigen wir, welche Schaumweine dank identischer Herstellungsart blind verkostet kaum vom französischen Original zu unterscheiden sind.

Champagner gehört zu Silvester wie das Feuerwerk. Aber bei Preisen, die aktuell durch die Decke gehen, vergeht vielen die Lust aufs Anstoßen.

Experten von mydealz haben sich durch die Weinregale Europas probiert und Alternativen gefunden, die blind verkostet oft nicht vom französischen Original zu unterscheiden sind. Der Trick: Man muss auf das Label „Flaschengärung“ achten.

Das sind die vier besten Alternativen für den Jahreswechsel, die den Geldbeutel schonen:

1. Der Zwillingsbruder: Crémant (Frankreich)

Er kommt aus demselben Land, wird exakt gleich hergestellt (Flaschengärung), darf sich nur nicht „Champagner“ nennen, weil er aus dem Elsass, Burgund oder der Loire stammt.

* Warum er überzeugt: Schmeckt fast identisch. Brioche-Noten, feine Perlen, extrem elegant.

* Preispunkt: Oft schon für 10 bis 15 Euro in Top-Qualität zu haben.

2. Der Unterschätzte: Franciacorta (Italien)

Vergessen Sie Prosecco. Wer italienischen Stil mit Champagner-Niveau will, greift zu Franciacorta aus der Lombardei.

* Warum er überzeugt: Er hat strengere Auflagen als Champagner selbst. Ein absoluter Geheimtipp für Kenner, die ihre Gäste beeindrucken wollen („Nein, das ist kein Moët, das ist besser.“).

* Preispunkt: Mittelklasse (ca. 20-25 Euro), aber geschmacklich Oberklasse.

3. Der Preis-Leistungssieger: Cava (Spanien)

Cava leidet oft unter einem Billig-Image, zu Unrecht. Echter Cava (achten Sie auf „Reserva“) wird ebenfalls in der Flasche gegärt.

* Warum er überzeugt: Weniger säurebetont als Champagner, oft würziger und verträglicher. Perfekt für lange Partynächte.

* Preispunkt: Unschlagbar. Gute Qualitäten starten ab 8 Euro.

4. Der Retro-Trend: Krimsekt (Moldawien/Osteuropa)

Lange belächelt, feiert der „Rote Milde“ ein kleines Comeback auf Hipster-Partys.

* Warum er überzeugt: Wer es trocken nicht mag, wird mit Champagner eh nicht glücklich. Krimsekt (heute meist aus Moldawien) ist die fruchtige, unkomplizierte Wahl für alle, die es süffig mögen.

* Preispunkt: Sehr günstig.

Service-Tipp: Das „Champagner-Battle“ für zu Hause (Kostenloser Download)

Damit Ihre Leser die „Champagner-Dupes“ an Silvester direkt auf die Probe stellen können, stellt Atolls ein kostenloses Party-Spiel zum Download bereit: „Champagner oder Schaumschläger? Der große Blindtest“.

Das Prinzip ist simpel und sorgt garantiert für Gesprächsstoff auf jeder Silvesterparty:

* Gastgeber besorgen 3-4 verschiedene Flaschen (z.B. Original vs. Crémant vs. Discounter).

* Die Flaschen werden unkenntlich gemacht (Alufolie oder Socke).

* Die Gäste bewerten auf dem Bogen Kriterien wie „Perlage“, „Kopfschmerz-Gefahr“ und den „Snob-Faktor“ (geschätzter Preis).

Den Bewertungsbogen finden Sie in diesem Drive Ordner: https://drive.google.com/drive/folders/10alD26-PIFReGBVJw-HJ1ZmM63UvJMfq?usp=sharing

Das Fazit:

Niemand muss 50 Euro ausgeben, nur damit ein bestimmter Name auf dem Etikett steht. Wir sehen in unseren Daten, dass Reisende in Frankreich und Italien längst diese lokalen Alternativen trinken. Der Trend geht klar zum ‚Smart Luxury‘ – volle Qualität, aber ohne Marketing-Aufschlag.

