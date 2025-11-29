  • LAGERBOX eröffnet neuen Selfstorage-Standort in Braunschweig-Veltenhof

    LAGERBOX erweitert sein Netzwerk: In Braunschweig eröffnet ein moderner Selfstorage-Standort mit über 1.000 Lagerräumen

    BildSelfstorage wächst weiter – LAGERBOX ist jetzt in Braunschweig Die LAGERBOX erweitert ihr Standortnetz in Niedersachsen: In der Hansestraße 23 in Braunschweig wurde auf rund 5.000 Quadratmetern ein modernes Selfstorage-Gebäude mit über 1.000 Lagerräumen eröffnet. Der Standort liegt im Gewerbegebiet Veltenhof – in direkter Nähe zu IKEA und nur wenige Minuten vom Kreuz A2/A391 entfernt.

    Komfortable Lagerlösung für Privat und Gewerbe

    Das neue Haus bietet Platz für private und gewerbliche Nutzer gleichermaßen. Vom Umzug über Renovierungen bis hin zur Lagerung von Handelswaren oder Werkzeugen – die LAGERBOX Braunschweig ist vielseitig nutzbar. Wer einen Lagerraum in Braunschweig mieten möchte, findet dort Einheiten von 1 bis 30 m², jeweils trocken, sauber und videoüberwacht.

    Nachhaltigkeit inklusive

    Ein besonderes Merkmal des neuen Standorts ist seine nachhaltige Bauweise. Das Dach ist begrünt und mit einer Solaranlage ausgestattet, die einen Teil der benötigten Energie selbst erzeugt. Damit setzt die LAGERBOX ihren Kurs fort, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz zu verbinden.

    Sicherheit und Service auf höchstem Niveau

    Das Gebäude verfügt über eine durchgängige Videoüberwachung, Alarmanlagen und einen vollständig umzäunten Außenbereich. Kunden haben täglich von 6 bis 23 Uhr Zugang zu ihren Lagerräumen. Für den bequemen Transport steht eine überdachte Drive-in-Area zur Verfügung – ideal bei Wind und Wetter.

    Vorteile für Unternehmen und Privatkunden

    Während Handwerker und Händler zusätzlichen Lagerplatz für Werkzeuge oder saisonale Waren nutzen können, profitieren Privatkunden von flexiblen Mietzeiten, kurzen Kündigungsfristen und optionalen Zusatzservices wie Paketannahme oder Transporthilfen vor Ort.

    Standortvorteil Braunschweig

    Mit seiner Lage im verkehrstechnisch hervorragend angebundenen Norden Braunschweigs spricht der Standort sowohl Stadtbewohner als auch Kunden aus der gesamten Region an. Die Nähe zum Flughafen und zu den Autobahnen A2 und A391 ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit – auch für Gewerbekunden mit regelmäßigem Warenverkehr.

    Selfstorage im Trend

    Der Bedarf an modernen Lagerräumen wächst stetig – nicht nur in Großstädten. LAGERBOX reagiert darauf mit dem konsequenten Ausbau ihres Standortnetzes. Das Unternehmen gilt als Branchenpionier und bietet in über 30 Städten deutschlandweit flexible Lagerlösungen an. Braunschweig ist dabei ein weiterer Schritt, um die steigende Nachfrage in Norddeutschland zu bedienen.

    So geht Selfstorage

    Selfstorage – also die sichere Einlagerung persönlicher oder geschäftlicher Gegenstände – hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil urbaner Infrastruktur entwickelt. Typische Nutzergruppen sind Privatpersonen in Umbruchsituationen, Studenten zwischen zwei Wohnungen sowie Unternehmen, die temporär Lagerflächen benötigen. Der Vorteil liegt in der Kombination aus Flexibilität, Sicherheit und Transparenz: Kunden mieten nur so viel Raum, wie sie tatsächlich brauchen, und behalten jederzeit die Kontrolle über ihre eingelagerten Güter. Damit bietet Selfstorage eine moderne Lösung für die wachsenden Platzprobleme in Städten – einfach, effizient und wirtschaftlich attraktiv.

    Jetzt online mieten!

    Der Standort ist ab sofort vollständig eröffnet. Interessierte können ihren Lagerraum bequem online direkt buchen.

    Mit dem neuen Standort stärkt die LAGERBOX ihre Position als führender Selfstorage-Anbieter in Deutschland – sicher, flexibel und kundenorientiert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    LAGERBOX Holding GmbH
    Herr Michel Galka
    Hanauer Landstr. 314
    60314 Frankfurt
    Deutschland

    fon ..: 0221/27099432
    web ..: https://www.lagerbox.com
    email : m.galka@lagerbox.com

    LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

    LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

    Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

    Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

    LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.

    Pressekontakt:

    Lagerbox Holding GmbH
    Herr Michel Galka
    Hanauer Landstraße 314
    Frankfurt 60314

    fon ..: 0221/27099432
    email : m.galka@lagerbox.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Neuer LAGERBOX-Standort in Remscheid eröffnet: Modernes Selfstorage für Flexibilität und Komfort
      Ein neues Zuhause für Ihre Dinge: Die LAGERBOX in Remscheid ist jetzt da!...

    2. LAGERBOX eröffnet seinen Standort in Wuppertal
      neuer Self Storage Standort von LAGERBOX in Wuppertal. Ab sofort können Lagerräume von privat und gewerblich ab 1m³ angemietet werden....

    3. LAGERBOX Braunschweig lädt ein zum Tag der offenen Tür am 29. November 2025
      LAGERBOX in Braunschweig lädt am 29. November zum Tag der offenen Tür ein - mit Einblicken, Beratung und exklusiven Angeboten....

    4. LAGERBOX kommt auch nach Braunschweig
      Neues Einlagerungshaus auch in Braunschweig....

    5. Neuer Standort von LAGERBOX easy in Kaarst
      LAGERBOX easy kommt auch nach Kaarst - XXL Garagen & Self Storage für die Kaarster...

    6. LAGERBOX zieht in Krefeld um: Mehr Flexibilität und mehr Lagerräume am neuen Standort
      Die LAGERBOX zieht mit der Filiale in Krefeld um. Am neuen Standort "Obergath 60" profitieren Kunden von längeren Zugangszeiten, mehr Parkmöglichkeiten und ebenerdigen Lagerräumen für mehr Komfort...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.