LAGERBOX eröffnet neuen Selfstorage-Standort in Braunschweig-Veltenhof

LAGERBOX erweitert sein Netzwerk: In Braunschweig eröffnet ein moderner Selfstorage-Standort mit über 1.000 Lagerräumen

Selfstorage wächst weiter – LAGERBOX ist jetzt in Braunschweig Die LAGERBOX erweitert ihr Standortnetz in Niedersachsen: In der Hansestraße 23 in Braunschweig wurde auf rund 5.000 Quadratmetern ein modernes Selfstorage-Gebäude mit über 1.000 Lagerräumen eröffnet. Der Standort liegt im Gewerbegebiet Veltenhof – in direkter Nähe zu IKEA und nur wenige Minuten vom Kreuz A2/A391 entfernt.

Komfortable Lagerlösung für Privat und Gewerbe

Das neue Haus bietet Platz für private und gewerbliche Nutzer gleichermaßen. Vom Umzug über Renovierungen bis hin zur Lagerung von Handelswaren oder Werkzeugen – die LAGERBOX Braunschweig ist vielseitig nutzbar. Wer einen Lagerraum in Braunschweig mieten möchte, findet dort Einheiten von 1 bis 30 m², jeweils trocken, sauber und videoüberwacht.

Nachhaltigkeit inklusive

Ein besonderes Merkmal des neuen Standorts ist seine nachhaltige Bauweise. Das Dach ist begrünt und mit einer Solaranlage ausgestattet, die einen Teil der benötigten Energie selbst erzeugt. Damit setzt die LAGERBOX ihren Kurs fort, ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz zu verbinden.

Sicherheit und Service auf höchstem Niveau

Das Gebäude verfügt über eine durchgängige Videoüberwachung, Alarmanlagen und einen vollständig umzäunten Außenbereich. Kunden haben täglich von 6 bis 23 Uhr Zugang zu ihren Lagerräumen. Für den bequemen Transport steht eine überdachte Drive-in-Area zur Verfügung – ideal bei Wind und Wetter.

Vorteile für Unternehmen und Privatkunden

Während Handwerker und Händler zusätzlichen Lagerplatz für Werkzeuge oder saisonale Waren nutzen können, profitieren Privatkunden von flexiblen Mietzeiten, kurzen Kündigungsfristen und optionalen Zusatzservices wie Paketannahme oder Transporthilfen vor Ort.

Standortvorteil Braunschweig

Mit seiner Lage im verkehrstechnisch hervorragend angebundenen Norden Braunschweigs spricht der Standort sowohl Stadtbewohner als auch Kunden aus der gesamten Region an. Die Nähe zum Flughafen und zu den Autobahnen A2 und A391 ermöglicht eine schnelle Erreichbarkeit – auch für Gewerbekunden mit regelmäßigem Warenverkehr.

Selfstorage im Trend

Der Bedarf an modernen Lagerräumen wächst stetig – nicht nur in Großstädten. LAGERBOX reagiert darauf mit dem konsequenten Ausbau ihres Standortnetzes. Das Unternehmen gilt als Branchenpionier und bietet in über 30 Städten deutschlandweit flexible Lagerlösungen an. Braunschweig ist dabei ein weiterer Schritt, um die steigende Nachfrage in Norddeutschland zu bedienen.

So geht Selfstorage

Selfstorage – also die sichere Einlagerung persönlicher oder geschäftlicher Gegenstände – hat sich in den letzten Jahren zu einem festen Bestandteil urbaner Infrastruktur entwickelt. Typische Nutzergruppen sind Privatpersonen in Umbruchsituationen, Studenten zwischen zwei Wohnungen sowie Unternehmen, die temporär Lagerflächen benötigen. Der Vorteil liegt in der Kombination aus Flexibilität, Sicherheit und Transparenz: Kunden mieten nur so viel Raum, wie sie tatsächlich brauchen, und behalten jederzeit die Kontrolle über ihre eingelagerten Güter. Damit bietet Selfstorage eine moderne Lösung für die wachsenden Platzprobleme in Städten – einfach, effizient und wirtschaftlich attraktiv.

Jetzt online mieten!

Der Standort ist ab sofort vollständig eröffnet. Interessierte können ihren Lagerraum bequem online direkt buchen.

Mit dem neuen Standort stärkt die LAGERBOX ihre Position als führender Selfstorage-Anbieter in Deutschland – sicher, flexibel und kundenorientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LAGERBOX Holding GmbH

Herr Michel Galka

Hanauer Landstr. 314

60314 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 0221/27099432

web ..: https://www.lagerbox.com

email : m.galka@lagerbox.com

LAGERBOX ist ein führendes Unternehmen im Bereich Self-Storage und bietet seinen Kunden flexible Lösungen zur Lagerung an. Vor über 27 Jahren gegründet, hat das Unternehmen inzwischen zahlreiche Standorte in verschiedenen Städten etabliert. Als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen hat sich LAGERBOX einen Namen gemacht, wenn es um zusätzlichen Raum zur Aufbewahrung von persönlichen Gegenständen, Waren oder Akten geht.

LAGERBOX zeichnet sich durch moderne und sichere Lagerstätten aus, die den Kunden eine bequeme und zuverlässige Aufbewahrung ihrer Gegenstände ermöglichen. Die Lagerboxen sind in verschiedenen Größen erhältlich, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Kunden können je nach Bedarf einen kleinen Lagerraum für persönliche Gegenstände oder einen größeren Raum zur Einlagerung von Möbeln oder Waren mieten.

Die Sicherheit und der Datenschutz haben für das Unternehmen einen hohen Stellenwert. An jedem LAGERBOX-Standort sind hochmoderne Sicherheitssysteme wie Überwachungskameras, Alarmanlagen und Zugangskontrollen installiert, um den Schutz der eingelagerten Gegenstände zu gewährleisten. Kunden erhalten persönliche Zugangscodes, um ihre Lagerboxen zu betreten, und haben nahezu rund um die Uhr Zugriff auf ihre Sachen.

Ein weiterer Fokus von LAGERBOX liegt auf dem Kundenservice. Das professionelle Team steht den Kunden mit Rat und Tat zur Seite und hilft bei der Auswahl der passenden Lagerlösung. Das Unternehmen bietet flexible Mietoptionen an, sodass Kunden ihre Lagerboxen je nach Bedarf verlängern oder kündigen können. Zusätzlich stehen oft weitere Dienstleistungen wie die Vermittlung von Umzugsdiensten oder der Verkauf von Verpackungsmaterialien zur Verfügung.

LAGERBOX hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen etabliert, die nach einer sicheren und flexiblen Lagerlösung suchen. Mit seinem umfangreichen Standortnetzwerk, modernen Einrichtungen und exzellentem Kundenservice ist LAGERBOX eine beliebte Wahl für alle, die zusätzlichen Platz benötigen oder ihre Gegenstände sicher aufbewahren möchten.



