Zamora – das unentdeckte Juwel Spaniens – Gewinnen Sie eine Reise nach Nordwest-Spanien

Das große Zamora Adventskalender Gewinnspiel mit täglichen Gewinnen und dem Hauptpreis eine Reise nach Zamora in der Region Kastilien-León.

Spanien bleibt für deutsche Urlauber das beliebteste Reiseziel. Dabei wächst das Interesse an Urlauben abseits der bekannten Strände: Viele Reisende möchten das echte, authentische Spanien kennenlernen, die Menschen treffen und mehr über Land und Kultur erfahren. Genau dafür steht Zamora – die charmante Stadt im Landesinneren Spaniens in der Region Kastilien-Leon an der portugiesischen Grenze.

Mit dem Adventskalender auf dem Portal https://www.visit-zamora.de/adventskalender.html erfährt man an jedem Adventstag etwas Interessantes der Stadt und der Region Zamora. Und dabei kann man täglich ein Überraschungsgeschenk aus der Region Zamora gewinnen. Nach dem 24.12. 2025 wird dann unter allen Teilnehmern eine 4-Tages Reise nach Zamora verlost.

Aktuelle Informationen zu Zamora findet man auf der neuen Landingpage www.visit-zamora.de sowie auf den Social-Media-Kanälen Facebook und Instagram.

Zamora, die Stadt und Provinz in Kastilien-León, im Nord-Westen von Spanien in der Region Kastilien-León kann einen leicht begeistern. Hier wartet nicht nur die interessante Geschichte der Stadt mit ihren 22 romanischen Kirchen, sondern auch eine wilde Kulturlandschaft mit dem Duero, zweitgrößter Fluss Spaniens, der die Stadt und Region seit jeher geprägt hat. Dazu gehören auch bedeutende Naturparks, wie die Biosphäre Meseta Iberica oder den Arribes del Duero, mit den vom Fluss gebildeten, teilweise bis zu 300 Meter tiefen Schluchten und auch der Lago de Sanabria: Der einzige durch einen ehemaligen Gletscher geschaffene See auf der iberischen Halbinsel.

Hier noch einige Tipps:

Sie sind ein Fan von Geschichte? Dann sind Sie hier richtig!

In der Stadt Zamora erwarten Sie archäologische Funde, eine römische Vergangenheit und viele romanische und Jugendstil Gebäuden, darunter auch 22 romanische Kirchen. Darüber hinaus lohnen sich ein Besuch der Stiftskirche Santa María la Mayor im nahegelegenen Toro mit dem berühmten Majestäts-Portal, die Geschichten um höfische Intrigen in der Burg in Puebla de Sanabria, das faszinierende Kloster Santa María de Moreruela, die Kirchen und der Parador de Benavente oder die typische Bergarchitektur einiger Dörfer wie zum Beispiel Fermoselle.

Atemberaubende Landschaften

Man sollte die Kamera gut festhalten, denn sie könnte einem vor Überraschung aus der Hand gleiten. In der Provinz Zamora wartet mit vier bedeutenden Naturlandschaften auf: Arribes del Duero: eine vom Duero-Fluss gebildete, teilweise bis zu 300 Meter tiefe Schlucht und auch ein Naturpark, Lago de Sanabria: der einzige durch einen ehemaligen Gletscher geschaffene See auf der Iberischen Halbinsel, Lagunas de Villafáfila: eine Seenplatte, an der viele Vogelarten leben und die Sierra de la Culebra: die Gebirgskette mit der größten Wolfspopulation Spaniens.

Region des Handwerks

Die von einer Reise mitgebrachten Souvenirs sind immer schön anzuschauen. In der Provinz gibt es zahlreiche Ortschaften, in denen diese original hergestellt werden. Zum Beispiel: In Moveros gibt es eine sehr alte Töpfertradition, die für ihre Wasserkrüge und Töpfe, aber vor allem für ihre ganz speziellen Stücke bekannt ist: die „cantarillas“ (Vasen). Ebenso berühmt ist die Töpferkunst aus Pereruela, wo für Töpfe und Öfen ein besonderer Ton verwendet wird. In Carbajales de Alba wiederum sind die Stickereien mit ihren schönen Farben zu erstehen. Weitere Keramikwerkstätten gibt es rund um den Naturpark Arribes del Duero. Und nicht zu vergessen die Spielzeugmanufakturen in Fermoselle.

Auf traditionelle Weise

So werden noch heute viele Gebäude in der Provinz Zamora erstellt oder zumindest von früher erhalten. Zamora garantieret, dass die Ausflüge zu den alten Wassermühlen, hundertjährigen Steinhütten, Taubenschlägen oder Viehställen immer ein ebenso unterhaltsames wie interessantes Unterfangen sind, ohne dabei die kuriosen „Cortinas“ zu vergessen: Zäune aus in den Boden gehauenen Steinen, die der Landschaft etwas Einmaliges verleihen. Die Frauen der Tierra de Alba tragen Trachten mit Stickereien, die bis ins 16. Jahrhundert zurückgehen.

Ein bisschen Aktivurlaub!

Die Natur in Zamora kann auf verschiedene Weise erkundet werden. Entweder Radfahren durch Landschaften mit Seen, römischen Ruinen und Getreidefeldern. Und für den Wassersport gibt es 22 Stau- und Badeseen der Region. Man kann auch zum Wasserbecken von Cueva de San Martín trekken oder auf einer Römerstraße wandern. Und dann gibt es noch berühmten Fremdenverkehrsrouten und Weitwanderwege wie der Silberstraße oder den Jakobsweg.

Gutes Essen

Eine der großen Stärken von Zamora ist die Gastronomie. Die Rezepte sind vielseitig und lecker! Nicht verpassen sollte man den Chorizo Zamorano, ein Käse mit Herkunftsbezeichnung als Vorspeise, eine der Käsefabriken in Toro mit anschließender Käsedegustation besuchen, begleitet von Wein und Honig. Und als Hauptspeise sind „Garbanzos de Fuentesaúco“ (Kichererbsen), „Ternera de Aliste“ (Kalbfleisch), „Lechazo de Castilla y León“ (Milchlamm), Pilze und Paprika aus den Tälern von Benavente und vieles mehr zu empfehlen. Die Auswahl ist groß! Und zum Nachtisch, ein paar leckere „Cañas“ (mit Creme gefüllte Blätterteigröllchen).

Ein Prosit auf die Weingegend!

Es gibt vier Herkunftsbezeichnungen in Zamora: Vino de Toro, Vino de Arribes del Duero, Valles de Benavente und Tierra del Vino de Zamora. Schon lange bekannt ist zweifellos der Wein aus Toro, der sogar in die Geschichte Spaniens eingegangen ist, als er zum ersten Mal bereits im 12. Jahrhundert erwähnt wurde. Die Ruta del Vino mit seinen mehr als 56 Weinkellereien ist europaweit bekannt.

Zamora feiert

Möchten Sie Zamora im Winter besuchen? Die Adventszeit und Weihnachten sind groß gefeierte Ereignisse, aber der 6.1. Heilige Drei Könige ist das größte Weihnachtsfest aus Tradition. Im Frühjahr und Herbst kann man volkstümlichen Wallfahrten miterleben, bei denen ein Großteil der Bevölkerung die Heiligenbilder auf ihrem Weg begleitet. Eine große Bedeutung haben die Feierlichkeiten der Osterwoche. Das mitreißendste und beeindruckendste Fest in Zamora findet in der Karwoche statt. Dieses ist das zweitbedeutendste Fest in Spanien, wurde zudem als „wertvoll für den internationalen Tourismus“ eingestuft. Dazugibt es unzählige Veranstaltungen in den beiden Theatern, im Freien in der Stadt, etc.

Der Duero – Von Zamora nach Arribes del Duero

Zamora ist mehr als eine Stadt der Geschichte. Wer sich nur wenige Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, findet sich in einer der beeindruckendsten Naturlandschaften der Iberischen Halbinsel wieder. Der durch Zamora fliesende Duero, verwandelt sich weiter westlich in eine atemberaubende Naturkulisse: den Naturpark Arribes del Duero. Diese Region, an der Grenze zu Portugal gelegen, besticht durch wilde Schönheit. Der Duero hat sich hier über Jahrtausende tief in das Gestein gegraben und spektakuläre Schluchten geschaffen – bis zu 300 Meter tief, von schroffen Felswänden flankiert. Es ist eine Landschaft, die überrascht und fasziniert, ursprünglich und unberührt. Auf gut markierten Wanderwegen lassen sich die „Arribes“, wie die Steilhänge genannt werden, zu Fuß entdecken. Mit etwas Glück sieht man einen Gänsegeier kreisen oder den scheuen Schwarzstorch über das Wasser gleiten.

Die Ruta del Vino de Zamora

Die Weinroute von Zamora: Eine Reise für alle fünf Sinne. Die Ruta del Vino de Zamora erstreckt sich im Einflussgebiet des Flusses Duero über eine Fläche von ca. 1.800 km², umschließt 56 Gemeinden und bietet viel mehr als nur Wein: Es sind die besonderen Erlebnisse, ob mit der Familie, mit Freunden, gastronomisch, ob Kultur und Erbe oder die beeindruckenden Naturlandschaften. Der Weinanbau in diesem Gebiet war bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Hauptstütze der ländlichen Wirtschaft. Das Klima der Region ist mediterran mit stark kontinentalem Charakter: kalte Winter und heiße, trockene Sommer.

Die Weinroute von Zamora ist eine Reise durch einzigartige Gebiete voller Weinbaukultur, umgeben von Weinbergen, und lädt überall zu Besuchen in traditionellen Weingütern ein. Sie führt durch die Geschichte, die einmaligen Landschaften, sie vermittelt das Lebensgefühl und lässt die Besucher am authentischen Spanien teilhaben. Hier spürt man das kulturelle Erbe, die Architektur, die Romanik oder den Modernismus, die Vía de la Plata, die Kultur und ihre Traditionen, die Geschichte, die Freizeit, und die Natur.

Informationen:

https://spain.info/de/top/gruende-fuer-besuch-zamora/

https://www.visit-zamora.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Visit Zamora

Herr Rainer Schilling

Rheinblickstrasse 12

65187 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0172 61 535 11

web ..: http://www.visit-zamora.de

email : schilling@visit-zamora.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Visit Zamora

Herr Rainer Schilling

Rheinblickstrasse 12

65187 Wiesbaden

fon ..: 0172 61 535 11

web ..: http://www.visit-zamora.de

email : schilling@visit-zamora.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LAGERBOX eröffnet neuen Selfstorage-Standort in Braunschweig-Veltenhof FISCHER Weilheim am Main-Donau-Kanal – Erdarbeiten im Großformat