Erfolgreiche Wiederzertifizierung des EASYSOIL® Flüssigbodens

Der EASYSOIL® Flüssigboden aus dem Hause FISCHER Weilheim hat erneut die Wiederzertifizierung erfolgreich bestanden. Es wird überprüft, ob die hohen Qualitätsstandards nach BQF eingehalten werden.

„Wir sind stolz, die Wiederzertifizierung auch in diesem Jahr erfolgreich bestanden zu haben. Nur so können wir unseren Kunden einen hochwertigen, qualitätsgesicherten Flüssigboden (QF) anbieten,“ betont Jörg Czischek, Prokurist und Bereichsleiter Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft, Rückbau. „Jährlich müssen wir dafür Eigenprüfungen und mindestens eine Fremdüberprüfung durch eine zugelassene Prüfanstalt durchlaufen.“ Mit diesem Zertifikat sichert FISCHER Weilheim Kunden und Auftraggebern einen qualifizierten, hochwertigen und güteüberwachten EASYSOIL® Flüssigboden zu. Dies bedeutet hochwertige, gleichbleibende Qualität, vollständige Dokumentation und Überprüfbarkeit sowie völlige Transparenz.

Aufwändiger Prüfprozess für das Qualitätsgesicherte Produkt

Die Eigenprüfungen erfolgen regelmäßig durch visuelle, bodenmechanische und chemische Überprüfung des Ausgangsbodens und des hergestellten Produktes. Dies muss dokumentiert und nachgewiesen werden. Dazu gehören die Einhaltung der Vorgaben der Rezeptur, Volumenstabilität, Konsistenz und einaxiale Druckfestigkeit. Letztere beschreibt die Druckfestigkeit des wiederverfestigten Flüssigbodens, bei denen die Kräfte in Richtung der Druckachse wirken.

Bei den Fremdprüfungen findet jeweils eine Eignungsprüfung, Anlagenprüfung und Materialprüfung durch eine unabhängige RAP Stra 15-Fremdüberwachungsstelle statt. Diese besucht den Produktionsstandort und die Baustelle für mindestens einen halben Tag, nimmt Proben des hergestellten Flüssigbodens, überprüft das Produktionsverfahren und durchleuchtet die Verfahrensanweisungen. Konkret wird dabei überprüft, ob der Hersteller qualifiziert ist, die Technik zur Herstellung geeignet ist, die Produktions- und Prüfübersicht vollständig ist und die Ergebnisse und Aufzeichnungen der Eigenüberwachung korrekt sind.

Information zum EASYSOIL® Flüssigboden

Flüssigböden sind zeitweise fließfähige, selbstverdichtende Verfüllbaustoffe (ZFSV). Ausgangsmaterialien können aufbereitetes Aushubmaterial, geprüfte Recyclingmaterialien und Sand-Kies-Gemische sein. Der EASYSOIL® Flüssigboden eignet sich für Reparaturarbeiten und Abdichtungen gegen Grundwasser, Schacht- und Hohlraumverfüllungen, Verfüllungen von Leitungsgräben, Bauwerkshinterfüllungen und Verdämmungen. Der Einsatz von EASYSOIL® Flüssigboden bietet zudem Vorteile für die Umwelt, so können Böden vor Ort aufbereitet und erneut eingebaut werden, was den Stoffkreislauf fördert. Zudem wird kein Neumaterial ver-wendet, was Ressourcen schont, und durch reduzierte Abfuhrfahrten werden CO?-Emissionen eingespart.

Von Grund auf verantwortungsvoll

Als führender Spezialist für Transportlogistik, Kreislaufwirtschaft und Recycling übernimmt FISCHER Weilheim Verantwortung für die Umwelt, für den Menschen und für eine lebenswerte Zukunft. Wir schaffen die Balance zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Wertschätzung und Wertschöpfung. Dazu gehen wir mutig neue Wege, entwickeln innovative Methoden, Verfahren und Technologien und machen Wertschöpfungsketten effizienter und nachhaltiger. Damit übernehmen wir Verantwortung für unsere Kunden und als Projektentwickler für deren als auch für unsere Vorhaben.

