Nitro Concepts stellt SimRacing Produktlinie auf Basis der revolutionären Sensit! Metahaptics-Technologie vor.

Das Deep Tech Startup Sensit! und Nitro Concepts stellen das IMMERSION Metahaptics Kissenset vor, das SimRacing mit präzisem haptischen Feedback revolutioniert. Ab sofort in der EU und UK erhältlich.

Dortmund, 19. Oktober 2024 – Nitro Concepts und Sensit! revolutionieren die SimRacing-Branche mit ihrer bahnbrechenden Innovation, dem ‚Nitro Concepts IMMERSION Metahaptics‘ Kissenset.

Diese Neuentwicklung integriert die fortschrittliche Sensit! Metahaptics Technologie, um SimRacern ein beispiellos realistisches Fahrerlebnis zu bieten. Beide Firmen bewegen sich in einem Markt, in welchem derzeit täglich 6 Millionen Nutzer aktiv sind und er ein Umsatzvolumen von 5 Milliarden Euro schwer ist.

Fühle das digitale Auto, als wäre es auf der richtigen Rennstrecke

Besucher der ADAC SimRacing Expo hatten die Gelegenheit, das neue ‚Nitro Concepts Immersion Metahaptics‘ Kissenset sowohl am Stand von Caseking als auch direkt bei Sensit! hautnah zu erleben und ausführlich zu testen. Die Sensit! Metahaptics Technologie wandelt Telemetriedaten aus Simulationsspielen in realistisches physisches Feedback um. Dadurch konnten Spieler auf der Messe sofort die detaillierte Rückmeldung über das Fahrverhalten ihres digitalen Rennwagens spüren. Dies umfasst präzises Feedback zu Aspekten wie Unter- und Übersteuern, Schaltvorgängen, ABS, Motorvibrationen und Straßeneffekten.

Benjamin Heese, Geschäftsführer von Sensit!, erklärt: „Mein größtes Ziel war es, das Produkt zusammen mit Profirennfahrern zu entwickeln und gleichzeitig das Know-how des Popometers für den Casual Gamer zugänglich zu machen. Die ADAC SimRacing Expo ist der perfekte Ort, um diese Innovation live zu präsentieren. Es ist beeindruckend, mit dem Team von Nitro Concepts & Caseking solch starke Partner an unserer Seite zu haben.“

Das ‚Nitro Concepts Immersion Metahaptics‘ Kissenset ist eine benutzerfreundliche Plug-and-Play-Lösung, was es ideal für SimRacer macht, die sofort starten möchten. Gleichzeitig kann das Produkt vollständig individuell konfiguriert werden. Diese fortschrittliche haptische Technologie hebt das SimRacing-Erlebnis auf ein völlig neues Niveau, indem sie realistische Rückmeldungen bietet und den Fahrern ein intensives Gefühl von Kontrolle und Immersion vermittelt..

Henri Maixner, Brand Manager für Nitro Concepts ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Sensit! hat uns einen signifikanten Marktvorteil verschafft. Wir haben gemeinsam das beste SimRig mit haptischem Feedback perfektioniert – und das zu einem unschlagbaren Preis. Auf der ADAC SimRacing Expo haben SimRacer jetzt die Chance, unser Produkt selbst zu testen und sich von seiner Qualität zu überzeugen.“

Das ‚Nitro Concepts Immersion Metahaptics‘ Kissenset bietet:

* Haptisches Feedback: Spüre jede Bodenwelle und jedes Manöver auf der Strecke.

* Hochwertige Materialien: Entwickelt für stundenlangen, kompromisslosen Rennspaß.

* Extrem robust: Perfekt für intensive Racing-Sessions.

* Kompatibilität: Funktioniert mit einer Vielzahl von Spielen und Plattformen.

* Maximaler Komfort: Bietet auch bei langen Sessions höchsten Komfort.

Der haptische SimRacing Seat von Nitro Concepts mit Sensit!-Technology kommt mit den folgenden Features daher:

* 14 individuell gesteuerte Aktuatoren, die direkt in die Sitzpolster integriert sind

* Eine Software, die eine Plug & Play-Lösung für eine einfache Verbindung mit den Spielen bietet

* 2 Modi: Immersiv und Kompetitiv (Popometer)

* Eine Option für Experten, um das haptische Feedback individuell einzustellen

2 Modi: Für erfahrene und professionelle Rennfahrer

Das ‚Nitro Concepts Immersion Metahaptics‘ Kissenset bietet zwei spezialisierte Feedback-Modi, die auf den Telemetriedaten des jeweiligen Spiels basieren. Der immersive Modus zielt darauf ab, Fahrern ein möglichst authentisches Rennerlebnis zu vermitteln. Er überträgt eine Vielzahl von Rennaspekten wie Bordsteinkanten, Straßentexturen, Gangwechsel, Motordrehzahl, Motorgeräusche, ABS-Eingriffe und Reifenrutschen haptisch auf den Fahrer. Dies erzeugt ein realistisches Gefühl, als säße man tatsächlich in einem Rennwagen.

Für fortgeschrittene SimRacer und Profis wurde der Competitive-Modus entwickelt. Dieser Modus filtert Geräusche und überflüssige Informationen heraus, um die Konzentration auf die essentiellen Rückmeldungen des Fahrzeugs zu lenken. Der Fokus liegt hier auf dem sogenannten „Popometer“ – dem intuitiven Gefühl für das Fahrzeugverhalten. Dies ermöglicht blitzschnelle, intuitive Entscheidungen und kann zu einem entscheidenden Vorteil im Rennen führen. Fahrer, die diese Informationen effektiv nutzen, können ihre Rundenzeiten signifikant verbessern und ihre Leistung optimieren.

Auch der GT3-Fahrer und SimRacing-Profi Samir-Matti Trogen ist von der Technologie begeistert:

_ „So nah war SimRacing noch nie am echten Fahrzeug. Die Metahaptics Technologie von Sensit! bietet das realistischste haptische Feedback, das ich bisher im SimRacing erlebt habe.“_

Das Nitro Concepts Immersion Metahaptics Kissenset ist ab sofort in der EU und UK erhältlich und für 999 EUR verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sensit! GmbH

Sensit! GmbH

Herr Bob van der Meij

Dianastr. 21

14482 Potsdam

Deutschland

fon ..: +49 331 28 12 7730

web ..: https://sensit.tech/

email : bob@sensit.tech

Über Sensit!

Sensit! ist ein #DeepTech-Haptik-Unternehmen aus Deutschland. Die zentrale Innovation der Metahaptics Technologie liegt in der Embedded Software, die komplexe haptisches Feedback steuert und dabei jedes beliebige Signal in Echtzeit-Vibrationen umwandelt, unabhängig von der verwendeten Hardware. Sensit! entwickelt seinen eigenen Haptic Chip, mit einem Schwerpunkt auf Anwendungen in den Bereichen Gaming und Automobilindustrie. Als Multi-Brand-Haptik-Unternehmen setzt Sensit! den Standard für haptische Technologie und gestaltet die Zukunft immersiver Erlebnisse.

Mehr erfahren: www.sensit.tech

Über Nitro Concepts

Nitro Concepts ist eine Marke der Pro Gamersware, wozu auch Caseking gehört. Nitro Concepts ist eine führende Marke im Bereich Gaming-Stühle, die sich durch innovative Designs, hochwertige Materialien und außergewöhnlichen Komfort auszeichnet. Mit einem starken Fokus auf ergonomische Lösungen bietet Nitro Concepts Gaming-Sitzmöbel, die sowohl für professionelle E-Sportler als auch für Gaming-Enthusiasten entwickelt wurden. Nun erweitert das Unternehmen sein Engagement und tritt aktiv in den SimRacing-Markt ein. Mit maßgeschneiderten Lösungen für SimRacing-Enthusiasten kombiniert Nitro Concepts stilvolles Design mit höchster Funktionalität, um ein realistisches und immersives Fahrerlebnis zu schaffen.

Mehr erfahren: www.nitro-concepts.com

Pressekontakt:

Sensit! GmbH

Julia Heine

Dianastr. 21

14482 Potsdam

fon ..: +49 331 28 12 7730

email : pr@sensit.tech

