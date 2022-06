Noch bis Sonntag geöffnet: die Kunstmesse Rhy Art Salon im Rhypark Basel

Bis am Sonntag, 19. Juni 2022 können Sie die Kunstmesse Rhy Art Salon erleben. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bieten im Rhypark Basel eine breite Palette von Kunstwerken und Objekten.

Shoppingparadies für Kunstfans!

Am Donnerstag wurde der 5. Rhy Art Salon erfolgreich in Basel eröffnet. In angenehmer Atmosphäre und mit schöner Aussicht auf den Rhein lädt die Messe Besucherinnen und Besucher zur Entdeckungsreise.

Bis Sonntag können Sie noch täglich ab 12 Uhr den Rhy Art Salon im Rhypark Basel besuchen. Die Messe ist bis Sonntag, 18 Uhr geöffnet.

Die Verkaufsausstellung setzt erfolgreich auf individuelle Künstlerpräsentationen und bietet dabei Werke von neuen sowie etablierten Künstlerinnen und Künstlern, darunter Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie, digitale Kunst und Installationen.

Kunst braucht enge Beziehungen und echte Kontakte. Der Rhy Art Salon ist eine hervorragende Gelegenheit, sich mit Künstlern und Galerien aus der Region und dem Ausland zu vernetzen. Sammler und Kunstinteressierte kommen hier in den Genuss eines umfassenden Angebots an internationaler zeitgenössischer Kunst. Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bieten hier eine breite Palette von Kunstwerken für alle an zeitgenössischer Kunst interessierten Personen, Institutionen und Unternehmen.

Rhy Art Salon bietet als Entdeckermesse echte Erlebnisse. Das unmittelbare Erlebnis, die persönliche Beziehung zum Kunstwerk und das sinnliche Vergnügen stehen im Vordergrund. Die Kunstwerke können hier direkt erworben werden.

Programm:

In den Online-Showrooms können Sie die Ausstellerinnen und Aussteller des Rhy Art Salon Basel 2022 mit ausführlichen Berichten, Künstlerstatements, Werkbeschreibungen und Abbildungen schon vorab entdecken:

www.rhy-art.com/2022

Standort:

Rhypark Basel, Mülhauserstrasse 17, CH-4056 Basel, Schweiz

Mobilität:

Karte und Besuchsinformation: www.rhy-art.com/besuchen

Tram Halt Novartis Campus oder Mülhauserstrasse (nur sechs Minuten mit dem Tram von der Messe Basel)

Parkhaus City-Parking (Universitätsspital)

Öffnungszeiten

16. Juni: 15 – 20 Uhr

17. Juni: 12 – 19 Uhr

18. Juni: 12 – 19 Uhr

19. Juni: 12 – 18 Uhr

Kontakt:

E-mail: basel@rhy-art.com

www.rhy-art.com/kontakt

Folgen:

www.rhy-art.com

#rhyartbasel

Twitter: @rhyartfairbasel

Instagram: @swissartfairs

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BB International Fine Arts GmbH

Frau Monika Stern

Churerstrasse 160a

8808 Pfäffikon

Schweiz

fon ..: 0041555258437

web ..: http://www.bbifa.com

email : office@bbifa.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage (www.rhy-art.com) auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

