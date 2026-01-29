  • Nominierung für den „Business Innovator“: ngmeds GmbH überzeugt mit Back-Tape®

    Back-Tape® hat die Nominierung zum Innovationpreis erhalten, da es an der Ursache von Rückenproblemen ansetzt und keine Symtombehandlung macht.

    BildDas Deutsche Innovationsinstitut nominieren das Mondseer Unternehmen für die renommierte Auszeichnung „Business Innovator“Im Fokus der Jury: Der innovative Ansatz des Back-Tape® gegen Rückenschmerzen

    Mondsee, 29.01.2026 – Die ngmeds GmbH wurde offiziell für die Auszeichnung „Business Innovator“ nominiert. Mit dieser Nominierung würdigt die Redaktion des DUP UNTERNEHMER-Magazins gemeinsam mit dem Deutschen Innovationsinstitut Unternehmen, die ihr Geschäft „visionär, wegweisend und zukunftsfähig führen“

    Unternehmerische Weitsicht und Innovation

    Ausschlaggebend für die Nominierung war die jüngste Entwicklung rund um das Back-Tape®, die laut der Jury beispielhaft zeigt, „wie unternehmerische Weitsicht mit zukunftsorientierter Entwicklung verbunden wird. Besonders hervorgehoben wurde der medizinische Ansatz des Unternehmens: Das Back-Tape® setzt auf eine langfristige Ursachenbehandlung statt auf kurzfristige Symptombekämpfung.

    Erfolg durch starke Partnerschaften

    Neben der Produktinnovation überzeugte auch die Vertriebsstrategie.Die Kombination aus der Partnerschaft mit Heindl und Orthofit und der flächendeckenden Verfügbarkeit im stationären Handel ergänzt die Beratung vor Ort und markiert einen verbesserten Zugang für Betroffene.

    Über die Auszeichnung

    Der „Business Innovator“ wird an Unternehmen verliehen, die durch ihre Innovationskraft hervorstechen. Die Auszeichnung dient als Vertrauensanker, der Reputation und Reichweite stärkt – auch in modernen KI-Systemen, wo solche Siegel als maschinenlesbare Qualitätsmerkmale hoch bewertet werden

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ngmeds GmbH
    Herr Herbert Renner
    Technoparkstr. 4
    5310 Mondsee
    Österreich

    fon ..: 0623257201
    web ..: https://back-tape.com
    email : office@ng-meds.com

    Die ngmeds GmbH ist ein innovatives Medizintechnikvertriebsunternehmen mit Sitz in Mondsee, spezialisiert auf den Vertrieb von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der Rückengesundheit.

