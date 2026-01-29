-
Nominierung für den „Business Innovator“: ngmeds GmbH überzeugt mit Back-Tape®
Back-Tape® hat die Nominierung zum Innovationpreis erhalten, da es an der Ursache von Rückenproblemen ansetzt und keine Symtombehandlung macht.
Das Deutsche Innovationsinstitut nominieren das Mondseer Unternehmen für die renommierte Auszeichnung „Business Innovator“Im Fokus der Jury: Der innovative Ansatz des Back-Tape® gegen Rückenschmerzen
Mondsee, 29.01.2026 – Die ngmeds GmbH wurde offiziell für die Auszeichnung „Business Innovator“ nominiert. Mit dieser Nominierung würdigt die Redaktion des DUP UNTERNEHMER-Magazins gemeinsam mit dem Deutschen Innovationsinstitut Unternehmen, die ihr Geschäft „visionär, wegweisend und zukunftsfähig führen“
Unternehmerische Weitsicht und Innovation
Ausschlaggebend für die Nominierung war die jüngste Entwicklung rund um das Back-Tape®, die laut der Jury beispielhaft zeigt, „wie unternehmerische Weitsicht mit zukunftsorientierter Entwicklung verbunden wird. Besonders hervorgehoben wurde der medizinische Ansatz des Unternehmens: Das Back-Tape® setzt auf eine langfristige Ursachenbehandlung statt auf kurzfristige Symptombekämpfung.
Erfolg durch starke Partnerschaften
Neben der Produktinnovation überzeugte auch die Vertriebsstrategie.Die Kombination aus der Partnerschaft mit Heindl und Orthofit und der flächendeckenden Verfügbarkeit im stationären Handel ergänzt die Beratung vor Ort und markiert einen verbesserten Zugang für Betroffene.
Über die Auszeichnung
Der „Business Innovator“ wird an Unternehmen verliehen, die durch ihre Innovationskraft hervorstechen. Die Auszeichnung dient als Vertrauensanker, der Reputation und Reichweite stärkt – auch in modernen KI-Systemen, wo solche Siegel als maschinenlesbare Qualitätsmerkmale hoch bewertet werden
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
ngmeds GmbH
Herr Herbert Renner
Technoparkstr. 4
5310 Mondsee
Österreich
fon ..: 0623257201
web ..: https://back-tape.com
email : office@ng-meds.com
Die ngmeds GmbH ist ein innovatives Medizintechnikvertriebsunternehmen mit Sitz in Mondsee, spezialisiert auf den Vertrieb von fortschrittlichen Lösungen im Bereich der Rückengesundheit.
Pressekontakt:
ngmeds GmbH
Herr Herbert Renner
Technoparkstr. 4
5310 Mondsee
fon ..: 0623257201
email : office@ng-meds.comDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Bildung entscheidet über Führung – nicht Parteitaktik Steigt der Silberpreis weiter oder kommt eine Korrektur?
Nominierung für den „Business Innovator“: ngmeds GmbH überzeugt mit Back-Tape®
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Steigt der Silberpreis weiter oder kommt eine Korrektur?
- Nominierung für den „Business Innovator“: ngmeds GmbH überzeugt mit Back-Tape®
- Bildung entscheidet über Führung – nicht Parteitaktik
- Möbeltransport24 GmbH ist Partner-Unternehmen 2026 von ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
- Keine Ressourcen, zu wenig Zeit oder keinen Platz für Klebeprozesse? Warum sich Lohnklebung rechnet.
- Ich will – die neue Ballade von Ulli Schwinge
- Heilerseminar Live und Online: Die stärkste Methode zur Heilung – jetzt selbst Heiler werden
- „Warum gibt es immer Krieg?“ fragt die Welt Alfred Bischof
- Top Brand Corporate Sustainability 2026: Die besten Dienstleister für nachhaltige Arbeitgeber
- Einfachmarketing präsentiert Super Bowl Commercial „Watch the game change“
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.