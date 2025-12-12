  • Rio Silver startet metallurgisches Programm hinsichtlich der Risikominimierung zur Verarbeitung sowie Optimierung der Silbergewinnungsrate bei Maria Norte

    Vancouver, British Columbia – 29. Januar 2026 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (Rio Silver oder das Unternehmen) (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) hat mit metallurgischen Testarbeiten begonnen, die bei seinem Projekt Maria Norte in Peru die Erstellung eines Prozessfließschemas zur Optimierung der Silbergewinnungsraten bei den geplanten Mineralgewinnungs- und -verarbeitungsaktivitäten unterstützen sollen.

    Dies ist ein bedeutsamer Schritt zur Ermittlung der metallurgischen Eigenschaften der Mineralisierung bei Maria Norte. Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden dem Unternehmen dabei helfen, das Potenzial des Projekts zu bewerten. Es ist davon auszugehen, dass die kontinuierlichen metallurgischen Arbeiten eine Optimierung im Rahmen eines disziplinierten Entwicklungsmodells mit geringer Kapitalintensität anpeilen werden.

    Metallurgische Überprüfung und Konzipierung des Fließschemas

    Repräsentative Proben der Mineralisierung, die entlang des angepeilten Erzgangs Maria entnommen wurden, beginnend am geplanten Zugangspunkt des Portals und entlang der Oberflächenausbisse, wurden an Asesor Procesos Metalurgicos übermittelt – ein auf die Analyse und die Konzipierung von Mineralverarbeitungskreisläufen spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Trujillo, Peru.

    Die metallurgischen Arbeiten werden von José Orlando Moncada Rojas geleitet und konzentrieren sich auf:

    – Beschreibung der Silbermineralisierung und des Freisetzungsverhaltens
    – Bewertung der Verarbeitungsreaktionen und Optimierung der Gewinnungsrate
    – Konzipierung eines vorläufigen Prozessfließschemas, das auf Szenarien für die Lohnvermahlung durch Dritte abgestimmt ist

    Nach dem Abschluss der analytischen Überprüfung und der verfahrenstechnischen Phase werden Check-Proben an Certimin in Lima, Peru, geschickt, um eine unabhängige Folgeuntersuchung des geplanten Fließschemakonzepts und der metallurgischen Ergebnisse durchzuführen.

    Dieser stufenweise Ansatz soll vor der Verarbeitung technische Sicherheit bieten und gleichzeitig Flexibilität und Kapitaldisziplin gewährleisten.

    Kommentar des Managements

    Metallurgie ist die technische Grundlage, die Mineralisierung in gewinnbares Silber umwandelt, und diese Arbeiten sind von grundlegender Bedeutung für unser weiteres Vorgehen, sagte Chris Verrico, President und Chief Executive Officer von Rio Silver. Indem wir nun eine detaillierte metallurgische Überprüfung durchführen und ein Fließschema konzipieren und diese Ergebnisse anschließend auf unabhängige Weise überprüfen, bringen wir Maria Norte auf einem disziplinierten, kapitalarmen Verarbeitungsweg voran. Der Markt sollte dies als bedeutenden Schritt in Richtung Verarbeitungsbereitschaft erachten, der dazu beiträgt, unseren Umsetzungsplan zu festigen.

    Die nächsten Schritte

    – Abschluss der metallurgischen Beschreibung und des Fließschemakonzepts
    – Unabhängige Überprüfung und Zertifizierung von Ergebnissen durch Certimin in Lima
    – Integration der metallurgischen Ergebnisse in die Planung der Verarbeitung und der Lohnvermahlung
    – Abstimmung der Verarbeitungsparameter mit Zugang, Genehmigungen und Betriebsabläufen
    – Kontinuierliche Fortschritte in Richtung der ersten Verarbeitungsaktivitäten, die für Ende 2026 oder Anfang 2027 geplant sind

    Warum dies für Investoren wichtig ist

    Für Investoren ist die Metallurgie einer der wichtigsten technischen Schritte zur Risikominimierung auf dem Weg zur Verarbeitung und zum Cashflow. Positive, auf unabhängige Weise verifizierte metallurgische Ergebnisse validieren die Annahmen hinsichtlich der Gewinnungsrate, bestätigen die Verarbeitungswege und untermauern wirtschaftliche Entscheidungen. Bei Maria Norte unterstützen diese Arbeiten direkt die kapitaleffiziente Strategie von Rio Silver, die Verarbeitung durch Dritte durchzuführen, indem Unsicherheiten vor Beginn des Zugangs und des Materialtransports reduziert werden. Da die Silberpreise weiterhin hoch sind, sind Projekte, die metallurgische Risiken systematisch reduzieren und gleichzeitig ein Entwicklungsmodell mit geringen Investitionskosten beibehalten, zunehmend gut positioniert, um geologisches Potenzial in realisierbaren Wert umzuwandeln.

    Qualifizierter Sachverständiger

    Jeffrey Reeder, P.Geo., ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Reeder ist Berater des Unternehmens und im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig.

    Über Rio Silver Inc.

    Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominante Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren.

