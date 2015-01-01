  • Norden-Frisia nimmt Freiflächen-Photovoltaikanlage in Betrieb

    Das Projekt ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts aus Energieerzeugung, -speicherung und Verbrauch.

    BildDie AG Reederei Norden-Frisia hat nun auf ihrem Gelände an der B72n gegenüber den Inselparker-Parkplätzen eine Freiflächen-Photovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 608 Kilowatt peak in Betrieb genommen. Auf dem insgesamt 10.000 Quadratmeter großen Areal wurden 1.040 Solarmodule installiert. Der produzierte Strom wird für die Ladung des Elektrokatamarans der Reederei genutzt. Überschüsse stehen für die Beladung von Elektroautos der Urlaubsgäste zur Verfügung, gehen in einen bereits vorhandenen Batteriespeicher oder ins öffentliche Stromnetz.

    „Die neue Freiflächenanlage ergänzt unsere bestehenden Photovoltaikkapazitäten wie die 1,6 Megawatt Anlage auf 600 unserer PKW-Einstellplätze oder auf Gebäudedächern in Norddeich, Harlesiel, auf Norderney und auf Juist“, sagt Maraike Pommer, Projektmanagerin bei der Reederei Norden-Frisia.

    Im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzepts der AG Reederei Norden-Frisia wurden zudem 242 Ladepunkte für Elektroautos in Norddeich und weitere auf Norderney und in Harlesiel eingerichtet. Seit 2024 fährt der Elektrokatamaran Frisia E-1, das erste rein elektrisch betriebene Seeschiff unter deutscher Flagge, bis zu achtmal täglich CO? frei zwischen Norddeich und Norderney. Im Rahmen des europäischen Partnerprojekts HYPOBATT arbeitet die Reederei Norden-Frisia an der Entwicklung
    eines standardisierten Systems für Ladevorgänge bei Schiffsbatterien mit und forscht gemeinsam mit der Hochschule Osnabrück an den Möglichkeiten des bi-direktionalen Ladens von Elektrofahrzeugen.

    „Wir arbeiten damit an der nachhaltigen Transformation der Schifffahrt und des Inseltourismus und investieren in eine emissionsfreie Zukunft“, sagt Olaf Weddermann, Prokurist der Reederei Norden-Frisia.

    „CO?-Reduktion in der Schifffahrt ist eines der großen Zukunftsthemen der Branche“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Das gelte ganz besonders auch im empfindlichen Ökosystem des Weltnaturerbes Wattenmeer. „Projekte wie die neue Freiflächenanlage passen damit gut zu unserer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie.“ Ziel sei ein geschlossener Kreislauf aus Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AG Reederei Norden-Frisia
    Frau Anke Wolff
    Mole Norddeich 1
    26506 Norden
    Deutschland

    fon ..: 04931 987-1134
    web ..: http://www.reederei-frisia.de
    email : a.wolff@reederei-frisia.de

    Die AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt.

    Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

    Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

    Pressekontakt:

    AG Reederei Norden-Frisia
    Frau Anke Wolff
    Mole Norddeich 1
    26506 Norden

    fon ..: 04931 987-1134
    web ..: http://www.reederei-frisia.de
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