Saisonstart für den Elektrokatamaran der Frisia

Ab dem 21. März fährt der E-Kat bis zu fünfmal täglich von Norddeich nach Norderney.

Ab dem 21. März startet der Elektrokatamaran Frisia E-I (sprich: Frisia E – 1) der AG Reederei Norden-Frisia in die neue Saison. Zunächst sind von Sonntag bis Donnerstag täglich drei Abfahrten geplant, freitags und samstags wird es vier Touren geben. In der Sommersaison ab dem vierten Juli pendelt der E-Kat dann fünfmal täglich CO?-frei zwischen Norddeich und Norderney.

Der Aufpreis zur klassischen Fähre bleibt weiterhin bei fünf Euro. Tickets können ab sofort über das online-Portal Frisonaut gebucht werden.

Die AG Reederei Norden-Frisia hat den E-Kat, das erste rein elektrisch betriebene Seeschiff unter deutscher Flagge, im April 2025 in Dienst gestellt. „Das Probejahr ist sehr gut gelaufen“, sagt Michael Garrelts, technischer Inspektor. „Wir waren sowohl mit der Auslastung als auch mit der Performance und Zuverlässigkeit des innovativen Schiffes sehr zufrieden.“ Die Fahrgäste schätzten neben der Umweltfreundlichkeit insbesondere auch die um die Hälfte reduzierte Fahrtzeit von nur rund 30 Minuten.

Der benötigte Ladestrom wird zu 100 Prozent regenerativ und größtenteils mit eigenen Photovoltaikanlagen erzeugt und mit einem intelligenten Speichersystem gesteuert. Unter anderem sind 600 Gästeparkplätze in Norddeich mit PV-Modulen überdacht.

„Die CO?-Reduktion in der Schifffahrt ist eines der großen Zukunftsthemen der Branche“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Der E-Kat sei in Kombination mit eigener Stromerzeugung und effizienter Ladetechnik ein gutes Beispiel dafür, wie innovative Technik praxisfähig entwickelt und zuverlässig eingesetzt werden könne.

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DATEN & FAKTEN

Länge: 32,3 Meter, Breite: 9,6 Meter

Passagiere: 150

Rumpfmaterial: Aluminium

Rumpfform: Katamaran (weniger Tiefgang, minimierter Strömungswiderstand)

Tiefgang: 1,2 Meter (ohne Trimmung bei voller Beladung)

Fahrtzeit Norderney (11 km): 30 min.

Antrieb: 2 über Elektromotoren angetriebene Propeller (je 600 kW), 2 elektrische Bugstrahlruder (je 75 kW)

Geschwindigkeit: max. 19 kn

Zuladung: 11.250 kg

Ladeleistung 1,8 MW

Batteriekapazität 1. 800 kWh

Kalkulierter Verbrauch pro Jahr: 922.320 kWh

Ladetechnik komplett in Schwimmponton integriert

Zwei Ladestecker (MCS), wassergekühlt

Mittelspannung von konzerneigener Netzübergabestation auf Parkplatz P1 in Norddeich

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Die Mehrkosten des elektrischen Antriebes des Elektrokatamarans wurden mit 608.000 Euro von der NBank des Landes Niedersachsen gefördert. Die Ladestation für den E-Kat wurde aus der BordstromTech Richtlinie im Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) mit insgesamt rund 650.000 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Die Fördermaßnahme wird von der NOW GmbH koordiniert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.



Pressekontakt:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

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