  • Saisonstart für den Elektrokatamaran der Frisia

    Ab dem 21. März fährt der E-Kat bis zu fünfmal täglich von Norddeich nach Norderney.

    BildAb dem 21. März startet der Elektrokatamaran Frisia E-I (sprich: Frisia E – 1) der AG Reederei Norden-Frisia in die neue Saison. Zunächst sind von Sonntag bis Donnerstag täglich drei Abfahrten geplant, freitags und samstags wird es vier Touren geben. In der Sommersaison ab dem vierten Juli pendelt der E-Kat dann fünfmal täglich CO?-frei zwischen Norddeich und Norderney.

    Der Aufpreis zur klassischen Fähre bleibt weiterhin bei fünf Euro. Tickets können ab sofort über das online-Portal Frisonaut gebucht werden.

    Die AG Reederei Norden-Frisia hat den E-Kat, das erste rein elektrisch betriebene Seeschiff unter deutscher Flagge, im April 2025 in Dienst gestellt. „Das Probejahr ist sehr gut gelaufen“, sagt Michael Garrelts, technischer Inspektor. „Wir waren sowohl mit der Auslastung als auch mit der Performance und Zuverlässigkeit des innovativen Schiffes sehr zufrieden.“ Die Fahrgäste schätzten neben der Umweltfreundlichkeit insbesondere auch die um die Hälfte reduzierte Fahrtzeit von nur rund 30 Minuten.

    Der benötigte Ladestrom wird zu 100 Prozent regenerativ und größtenteils mit eigenen Photovoltaikanlagen erzeugt und mit einem intelligenten Speichersystem gesteuert. Unter anderem sind 600 Gästeparkplätze in Norddeich mit PV-Modulen überdacht.

    „Die CO?-Reduktion in der Schifffahrt ist eines der großen Zukunftsthemen der Branche“, sagt Reederei-Vorstand Carl-Ulfert Stegmann. Der E-Kat sei in Kombination mit eigener Stromerzeugung und effizienter Ladetechnik ein gutes Beispiel dafür, wie innovative Technik praxisfähig entwickelt und zuverlässig eingesetzt werden könne.

    __

    DATEN & FAKTEN

    Länge: 32,3 Meter, Breite: 9,6 Meter
    Passagiere: 150
    Rumpfmaterial: Aluminium
    Rumpfform: Katamaran (weniger Tiefgang, minimierter Strömungswiderstand)
    Tiefgang: 1,2 Meter (ohne Trimmung bei voller Beladung)
    Fahrtzeit Norderney (11 km): 30 min.
    Antrieb: 2 über Elektromotoren angetriebene Propeller (je 600 kW), 2 elektrische Bugstrahlruder (je 75 kW)
    Geschwindigkeit: max. 19 kn
    Zuladung: 11.250 kg
    Ladeleistung 1,8 MW
    Batteriekapazität 1. 800 kWh
    Kalkulierter Verbrauch pro Jahr: 922.320 kWh
    Ladetechnik komplett in Schwimmponton integriert
    Zwei Ladestecker (MCS), wassergekühlt
    Mittelspannung von konzerneigener Netzübergabestation auf Parkplatz P1 in Norddeich
    ___

    Die Mehrkosten des elektrischen Antriebes des Elektrokatamarans wurden mit 608.000 Euro von der NBank des Landes Niedersachsen gefördert. Die Ladestation für den E-Kat wurde aus der BordstromTech Richtlinie im Rahmen der Umsetzung der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (MKS) mit insgesamt rund 650.000 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert. Die Fördermaßnahme wird von der NOW GmbH koordiniert.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    AG Reederei Norden-Frisia
    Frau Anke Wolff
    Mole Norddeich 1
    26506 Norden
    Deutschland

    fon ..: 04931 987-1134
    web ..: http://www.reederei-frisia.de
    email : a.wolff@reederei-frisia.de

    Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen „Frisia“ als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt. Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 200 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen.

    Die Aufgabe der „Frisia“ war bis dato die eines klassischen Inselversorgers und wandelt sich hin zu einem nachfrageorientierten Mobilitätsanbieter. Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist.

    Pressekontakt:

    AG Reederei Norden-Frisia
    Frau Anke Wolff
    Mole Norddeich 1
    26506 Norden

    fon ..: 04931 987-1134
    web ..: http://www.reederei-frisia.de
    email : a.wolff@reederei-frisia.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Stapellauf für den Elektrokatamaran der Norden-Frisia
      Mit dem neuen E-Kat der AG Reederei Norden-Frisia ist das erste rein elektrische deutsches Seeschiff im Wasser....

    2. Frisia bereitet Elektrokatamaran auf Inbetriebnahme vor
      Zur touristischen Hauptsaison geht der Elektrokatamaran (E-Kat) der AG Reederei Norden-Frisia in den Regelbetrieb. Derzeit laufen abschließende Tests für Schiff, Ladetechnik und Besatzung....

    3. AG Reederei Norden-Frisia überführt Ladeponton für Elektrokatamaran nach Norddeich
      Die AG Reederei Norden-Frisia errichtet im Heimathafen Norddeich einen Anleger und die Ladetechnik für das erste rein elektrische deutsche Seeschiff....

    4. Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia erhält Auszeichnung
      Die AG Reederei Norden-Frisia und die Ostfriesische Volksbank wurden für ihr gemeinsames Engagement im Bereich nachhaltiger Mobilität mit dem Award "ZukunftsGestalter" der DZ Bank ausgezeichnet....

    5. Taufe für den Elektrokatamaran der Reederei Norden-Frisia
      Die Frisia E-I, das erste rein elektrisch angetriebene deutsche Seeschiff, fährt ab April CO?-neutral im ostfriesischen Wattenmeer zwischen Norddeich und Norderney....

    6. Elektrokatamaran: Frisia zieht positives Fazit nach der ersten Saison
      Das erste rein elektrische deutsches Seeschiff hat die Erwartungen der Fahrgäste, der Mannschaft und der Reederei voll erfüllt....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.