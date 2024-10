Norman Keil Best of Album „Bunte 15“ und Supporttour bei Wingenfelder

Norman Keil´s erstes Best of Album mit dem Titel „Bunte 15“. Als Support-Act bei der Abschiedstour im November 2024 von Wingenfelder dabei.

Norman Keil zelebriert bunte 15 Jahre seiner Karriere während der Abschiedstournee der Band Wingenfelder!

Mit über 100 geschriebenen Songs und mehr als 1.000 Konzerten hat Norman Keil die Herzen vieler Musikliebhaber:innen in den letzten 15 Jahren erobert. Seine ehrlichen und tiefgründigen Texte sowie seine fließenden Melodien haben ihn zu einem festen Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene gemacht.

Nun präsentiert er stolz den ersten Ausschnitt seiner beeindruckenden Karriere: Eine Auswahl von 15 Songs, die seine musikalische Reise und Entwicklung widerspiegeln. „Bunte 15“ ist nicht nur eine Sammlung von Liedern, sondern ein musikalisches Tagebuch, das die Höhen und Tiefen, die Freuden und Herausforderungen seines Lebens einfängt.

Auf der Abschiedstournee der Band Wingenfelder im November 2024 wird Norman Keil sein persönliches „BEST OF“ live im Vorprogramm spielen und auch als Gastkünstler mit der Band auf der Bühne stehen.

Norman Keils Werke sind eine Reflexion über die menschliche Existenz und die Suche nach Identität und Bedeutung. Seine Texte sind oft introspektiv und laden die Zuhörer:innen ein, über ihre eigenen Erfahrungen und Gefühle nachzudenken. In einer Welt, die oft von Hektik und Oberflächlichkeit geprägt ist, bietet Keils Musik einen Raum für Kontemplation und Selbstreflexion.

Ein zentrales Thema in seinen Liedern ist die Vergänglichkeit des Lebens und die Bedeutung, die wir den Momenten und Beziehungen in unserem Leben beimessen. Keil erinnert uns daran, dass das Leben aus einer Reihe von Augenblicken besteht, die wir bewusst erleben und schätzen sollten. Seine Musik fordert uns auf, innezuhalten und die Schönheit im Alltäglichen zu erkennen.

Darüber hinaus thematisiert er oft die Dualität von Schmerz und Freude, Verlust und Hoffnung. Diese Gegensätze sind ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Erfahrung, und Keil gelingt es, diese Komplexität in seinen Liedern einzufangen. Seine Musik ist eine Einladung, die gesamte Bandbreite der Emotionen zu erleben und anzunehmen.

Norman Keil zeigt uns, dass wahre Stärke darin liegt, unsere Verletzlichkeit zu akzeptieren und aus unseren Erfahrungen zu lernen. Seine Lieder sind ein Zeugnis der menschlichen Resilienz und der Fähigkeit, trotz aller Widrigkeiten weiterzumachen und Hoffnung zu finden.

Norman Keil war 8 Jahre seit 2010 fester Bestandteil der Band Wingenfelder. In dieser Zeit sind für Wingenfelder u.a. die Songs „Perfekt“, „Klassenfahrt“, „Springen in die Nacht“ entstanden und wurden zu bekannten Radiosongs. In 2018 entschied Norman Keil sich neu zu fokussieren und zukünftig als Solokünstler weiterzumachen. Er tourte durch Deutschland und spielte in Vorprogrammen von Gregor Meyle bis Johannes Oerding. Ein Höhepunkt waren auch die Auftritte auf dem Peter Maffay Cruise Event und bei Udo Lindenberg, wo Norman Keil als Bestandteil des Programms auf dem Rockliner 4 mehrere Konzerte auf See gespielt hatte. Unvergessliche Momente für alle, die dabei sein konnten.

Passend zu den 15 Jahren bunte Songs von Norman Keil veröffentlicht dieser Künstler sein erstes BEST OF-Album „Bunte 15“ zum Start der „Schlicht & ergreifend – Abschiedstour 2024“ von der Band Wingenfelder. Dieses Album wird ausschließlich bei den u.g. Tourterminen vor Ort erhältlich sein! Weitere Sonderverkäufe wird der Künstler via Newsletter und auf seinen Onlinekanälen ankündigen.

Geheimtipp: Am Freitag den, 22.11.2024 wird die brandneue Single mit dem Titel „Immer für immer“ veröffentlicht. Diese Single wird das neue Album ankündigen, welches in 2025 zusammen mit neuen Tourterminen startet.

Die Tourtermine als Support-Act während der „Schlicht & ergreifend – Abschiedstour 2024“ von Wingenfelder lauten:

Do., 07.11.24 Kiel- Pumpe

Fr., 08.11.24 Hamburg – Fabrik

Sa., 09.11.24 Rostock-Mau Club

Mo., 11.11.24 Berlin – Hole 44

Di., 12.11.24 Nürnberg – Hirsch

Mi., 13.11.24 Mannheim – Kulturhalle

Fr., 15.11.24 Bremen – Schlachthof

Sa., 16.11.24 Hannover – Capitol

So., 17.11.24 Oberhausen – Zentrum Altenberg

Di., 19.11.24 Köln – Gloria

Mi., 20.11.24 Osnabrück – Rosenhof

Fr., 22.11.24 Erfurt – HSD (Gewerkschaftshaus)

Sa., 23.11.24 Wolfsburg – Hallenbad (Kultur am Schachtenweg)

So., 24.11.24 Bochum – Zeche

Tickets:

https://www.eventim.de/artist/wingenfelder/wingenfelder-schlicht-ergreifend-die-abschiedstour-2024-3539743/

Stimmen der Fans:

M. Marx aus Dorsten:

So ist mein Gefühl, das ich jedes Mal habe, wenn ich auf einem Konzert von Norman Keil war:

„Kennst du das Gefühl, wenn man frisch verliebt ist und nicht möchte, dass ein Abend mit seiner großen Liebe zu Ende geht, weil so viel positive Energie und Magie in der Luft!“

Alexa Wild aus Bad Arolsen:

„Seine Musik macht glücklich und traurig, lässt erinnern und lässt vergessen. Seine Konzerte sind eine gemeinsame Reise, seine Geschichten werden zur gemeinsamen Geschichte. Der Typ ist echt, authentisch, liebenswert. Seine Musik beseelt.“

Harry und Britta vom Gardasee:

„Norman spielt Songs auf der Bühne die einen zum Lachen bringen und auch Songs zum Weinen und Nachdenken. Nur wenige Künstler beherrschen diese Bandbreite der Unterhaltung. Harry und Britta ? ?“

Brigitte Heine aus Hannover:

„Norman Keil habe ich auf der Queen Mary 2, bei der Peter Maffay Cruise 2015, das erste Mal gehört. Ich bin zufällig in ein Wingenfelder Konzert geraten und Norman stand auf der Bühne und sang „Springen in die Nacht“. Das hat mich fast umgehauen, ich hatte Gänsehaut und stand, glaube ich, mit offenem Mund da und war sprachlos. Seitdem bin ich Fan und bei jeder Gelegenheit bei seinen Konzerten dabei. Und das mit der Gänsehaut funktioniert auch nach all den Jahren immer noch.“

Heiko und Judith aus Magdeburg:

„Norman Keil ist der Künstler, dem es gelungen ist, mich mit seinen Geschichten so zu flashen, dass ich auf unserem allerersten Konzert richtig dicke Tränen geweint habe ?

Wir lieben seine Musik, den ausdrucksstarken Gesang, mal mit so viel Gefühl, mal die volle Power. Auf so vielen Konzerten nur in lächelnde Gesichter geschaut. Wir gehen beseelt nach Hause und es wird uns niemals zu viel, noch 1000mal wiederzukommen. ?“

Pressestimmen:

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 30.05.2024 über Norman Keil:

Norman Keil verdient sein Geld mit Konzerten in kleinen Clubs. Der Wahl-Gießener aus Thüringen ist sein eigener Tour-Planer und Social-Media-Manager. Dabei muss er sich etwa hinter Max Giesinger und Wincent Weiss nicht verstecken.

Online links:

Website:

https://www.norman-keil.com

Hashtags:

#normankeil #bunte15 #immerfürimmer #willstdumitmirgehen #combiful

