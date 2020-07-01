Norsemont Mining: Der schlafende Gold-Silber-Kupfer-Riese in den chilenischen Anden erwacht

Norsemont Mining (CSE: NOM; DE: L1Z) bringt Choquelimpie auf Kurs: 2,7 Mio. AuEq-Ressource, vorhandene 3.000-tpd-Infrastruktur und „Smart Money“ investiert – plus Kupfer-Porphyr-Upside für 2026.

Die Überlebenden aus dem Rohstoffbärenmarkt der vergangenen Jahre sind jetzt oft die spannendsten Unternehmen. Eindeutig in diese Kategorie fällt Norsemont Mining (CSE: NOM; Deutschland: L1Z). Während viele Explorer in der Durststrecke aufgeben mussten, hat Norsemont die Zeit genutzt, um sein Vorzeigeprojekt Choquelimpie in Nordchile auf ein neues Niveau zu heben. Mit einer massiven Ressource, einer bereits vorhandenen Infrastruktur und dem Einstieg von „Smart Money“ wie Crescat Capital positioniert sich das Unternehmen als einer der vielversprechendsten Gold-Silber-Kupfer-Player im aktuellen Rohstoffzyklus.

Das Choquelimpie-Projekt im Norden Chiles ist kein unbeschriebenes Blatt. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren war es eine der bedeutendsten Gold- und Silberminen des Landes, betrieben von Schwergewichten wie Shell und Northgate Minerals. Damals wurden über 415.000 Unzen Gold und 2 Millionen Unzen Silber produziert. Doch wie so oft bei historischen Minen endete der Abbau nicht etwa am Ende des Erzes, sondern aufgrund niedriger Rohstoffpreise und der damaligen technologischen Grenzen.

Heute, bei Goldpreisen, die neue Rekordmarken jagen, und einem Kupfermarkt, der vor einem strukturellen Defizit steht, bietet Choquelimpie eine völlig neue Dynamik.

